Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы РПЛ, зима-2024, Севикян переходит в Ференцварош, интервью со Станиславом Черчесовым, Венгрия, подробности

«Это непростой клуб». Черчесов знает всё о новой европейской команде Севикяна
Андрей Панков
Интервью со Станиславом Черчесовым
Аудио-версия:
Комментарии
Тренер не так давно работал в «Ференцвароше» и дал игроку несколько наставлений.

Один из самых неожиданных трансферов этой зимы в РПЛ вот-вот состоится. Эдгар Севикян, казалось, должен был присоединиться к «Краснодару» и бороться за чемпионство весной, но вместо этого уезжает в «Ференцварош». С этим венгерским клубом есть интересное пересечение: не так давно команду тренировал Станислав Черчесов. Мы связались с ним и расспросили о предстоящем трансфере.

Все подробности и инсайды о переходе Севикяна:
Неожиданный трансфер из РПЛ в Европу. Цель «Краснодара» увели за один день
Эксклюзив
Неожиданный трансфер из РПЛ в Европу. Цель «Краснодара» увели за один день

— С вами из «Ференцвароша» кто-то советовался по Севикяну?
— Никто. Я всегда старался делать так, чтобы в обсуждении кандидатуры игрока принимали участие все стороны: тренер, игрок, спортивный директор, агент и так далее.

— Севикян явно рассчитывает, что после «Ференцвароша» уйдёт в более сильную команду.
— Не знаю, как было до нас. Но всех игроков, кого выгодно продали в последнее время, продали при нашем непосредственном участии, причём в хорошие чемпионаты. Поэтому надеюсь, что эта тенденция продолжится.

Кстати, когда я был на матче в честь Цымбаларя, после праздничного ужина познакомился с отцом Севикяна. Он ко мне подошёл, мы тепло пообщались. Я ему тогда сказал, что, если ему будет нужна какая-то информация по «Ференцварошу», я всегда готов помочь и дать совет. Но пока они со мной не связывались.

Эдгар Севикян

Эдгар Севикян

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ваши мысли по этому переходу?
— Дай бог, чтобы этот трансфер дал и футболисту, и команде то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Плюс она очень интернациональная. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей в команде. Сейчас, видимо, станет 21.

— Получит ли Севикян в «Ференцвароше» трамплин, который ему нужен?
— Мало быть перспективным игроком. Я сам брал футболистов, в которых был уверен, но так получалось, что они не выдерживали конкуренции. Чтобы всё получилось, надо быть сильным психологически. Чего я Севикяну и желаю.

За зимними трансферами в РПЛ следим здесь:
«Зенит» отдал ещё одного россиянина! А любимец Юрана в Европе! Трансферное шоу в РПЛ. LIVE
Live
«Зенит» отдал ещё одного россиянина! А любимец Юрана в Европе! Трансферное шоу в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android