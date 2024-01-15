«Это непростой клуб». Черчесов знает всё о новой европейской команде Севикяна

Тренер не так давно работал в «Ференцвароше» и дал игроку несколько наставлений.

Один из самых неожиданных трансферов этой зимы в РПЛ вот-вот состоится. Эдгар Севикян, казалось, должен был присоединиться к «Краснодару» и бороться за чемпионство весной, но вместо этого уезжает в «Ференцварош». С этим венгерским клубом есть интересное пересечение: не так давно команду тренировал Станислав Черчесов. Мы связались с ним и расспросили о предстоящем трансфере.

— С вами из «Ференцвароша» кто-то советовался по Севикяну?

— Никто. Я всегда старался делать так, чтобы в обсуждении кандидатуры игрока принимали участие все стороны: тренер, игрок, спортивный директор, агент и так далее.

— Севикян явно рассчитывает, что после «Ференцвароша» уйдёт в более сильную команду.

— Не знаю, как было до нас. Но всех игроков, кого выгодно продали в последнее время, продали при нашем непосредственном участии, причём в хорошие чемпионаты. Поэтому надеюсь, что эта тенденция продолжится.

Кстати, когда я был на матче в честь Цымбаларя, после праздничного ужина познакомился с отцом Севикяна. Он ко мне подошёл, мы тепло пообщались. Я ему тогда сказал, что, если ему будет нужна какая-то информация по «Ференцварошу», я всегда готов помочь и дать совет. Но пока они со мной не связывались.

Эдгар Севикян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ваши мысли по этому переходу?

— Дай бог, чтобы этот трансфер дал и футболисту, и команде то, чего хотят обе стороны. Это непростой клуб для игрока, потому что команда всегда на ведущих ролях. Плюс она очень интернациональная. Когда я там работал, у меня было 20 разных национальностей в команде. Сейчас, видимо, станет 21.

— Получит ли Севикян в «Ференцвароше» трамплин, который ему нужен?

— Мало быть перспективным игроком. Я сам брал футболистов, в которых был уверен, но так получалось, что они не выдерживали конкуренции. Чтобы всё получилось, надо быть сильным психологически. Чего я Севикяну и желаю.