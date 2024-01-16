Победа Месси в голосовании ФИФА — это уже какое-то издевательство

Как здорово, что в футболе существует сразу несколько индивидуальных наград, ведь теоретически есть возможность разными версиями удовлетворить все мнения. Две из них вручаются по итогам сезона, и, учитывая победу Аргентины на чемпионате мира, схема сработала. Окей, «Золотой мяч» отдали Месси, но приз от УЕФА ушёл Холанду. Всё более-менее логично: главным призом оценили долгожданное золото аргентинца, а европейская награда досталась тому, кто выиграл Лигу чемпионов и, вообще-то, взял требл.

А теперь пришла очередь ФИФА, которая, в отличие от УЕФА и France Football, отдаёт награду The Best по итогам года, а не сезона. Ну тут-то без вариантов? Чемпионат мира совершенно точно не учитывается, потому что состоялся не в 2023-м. Тут-то Месси точно ничего не получит, ведь полгода провёл в США? Так думали все.

Кстати, для таких мыслей были неплохие основания, а не только логика. Сначала появилась правдоподобная информация, что награда уйдёт Холанду. А незадолго до церемонии выяснилось, что Месси на вручение вообще не приехал. И, по версии одного из инсайдеров (D Sport), причиной было поражение в голосовании. Согласитесь, в это легко поверить.

Идёт церемония, Тьерри Анри раздаёт призы лучшему тренеру, лучшему вратарю, автору лучшего гола. Никакого волнения не ощущается, ведь никто не ждёт сюрприза. А потом Анри объявляет, что лучшим игроком года стал Месси. Но его на церемонии нет. Приз вручают воздуху, а зрителям даже не показывают заготовленного видео с речью.

Месси даже не приехал на церемонию Фото: Megan Briggs/Getty Images

Зато общая атмосфера спокойствия резко меняется на шок. Что выиграл Месси в 2023-м? Он стал чемпионом Франции и взял Кубок лиг в Америке (вряд ли до этого вы знали, что такой турнир существует). Победы Холанда мы уже упомянули, но к треблу можно добавить, что он с первой попытки разорвал рекорд по голам за сезон в АПЛ.

С победой Месси в голосовании за «Золотой мяч» можно не соглашаться, но объяснить и понять её легко. А вот приз The Best — это уже какое-то издевательство. Самое страшное, что ФИФА оперативно выкатила большой файл, где чётко расписано, кто за кого голосовал. И да, огромное количество футболистов поставило Месси на первое место.

Мы же не будем делать вид, что капитаны сборных вроде Левандовского, Модрича и ван Дейка не разбираются в футболе или совсем уж наплевательски относятся к голосованию? Но как можно объяснить их выбор? Если честно, складывается ощущение, что никому не объяснили, за какой период вручается приз.

В регламенте, который легко найти на сайте ФИФА, написано, что у мужчин учитываются достижения с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023-го. Если что, финал чемпионата мира прошёл 18 декабря. Победа Месси в Катаре учитывалась бы по женским правилам — там смотрят на период с 1 августа 2022-го по всё то же 20-е августа 2023-го. Но так вышло, что Лео другого пола.

Забавно, но, если бы 18 декабря в голосовании тоже учитывалось, на первое место можно было бы смело ставить Мбаппе, который в реальности побыл статистом рядом с Месси и Холандом. Ведь в финале ЧМ-2022 Килиан оформил исторический хет-трик.

Всё это, разумеется, не отменяет величия Месси. Да и можно легко поспорить с мнением, что такие награды портят его наследие. Но победа Лео в голосовании ФИФА бесит во всех аспектах — от общей абсурдности до обстоятельств церемонии. Её невозможно понять. Да и не хочется, если честно.