Сезон Моуринью в «Роме» — агония. Выгоревшего тренера безжалостно выкинули из клуба

Руководство «Ромы» отправило в отставку великого и ужасного Жозе Моуринью после выездного поражения от «Милана» (1:3). Особенный наблюдал за встречей с трибуны, потому что на прошлой неделе получил красную карточку в игре с «Аталантой» (1:1). Однако это обстоятельство Жозе не помогло — «волки» после влёта на «Сан-Сиро» занимают девятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 22 очка.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года, под его руководством команда выиграла Лигу конференций сезона-2021/2022, а также вышла в финал Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Однако, как это часто бывало в карьере Жозе, продолжения не последовало — нынешний сезон, по сути, стал агонией.

В Риме Жозе мечтал стать таким же идолом, как Тотти

В день подписания контракта «Ромы» и Моуринью владельцы «волков», семья Фридкин, подарила тренеру скутер Vespa. Импозантный Жозе несколько раз приезжал на нём на тренировки команды и однажды заявил: «В тот день, когда я уйду, возьму его с собой». В последнее время игра «Ромы» напоминала езду на том самом скутере — отсутствие скорости, мало мысли, ещё меньше огня и понимания требований тренера.

Мурал с Моуринью верхом на скутере Фото: Andrea Ronchini/Getty Images

По большому счёту Особенный ещё долго продержался в Риме. «Манчестер Юнайтед» уволил его в декабре 2018 года спустя два с половиной года. Затем «Тоттенхэм» избавился от него через 18 месяцев. Никогда прежде Жозе не задерживался в одной команде более трёх сезонов, но в прошлом году отклонил все сторонние предложения — от руководства сборной Португалии и из Саудовской Аравии, куда его звали боссы «Аль-Хиляля» и «Аль-Ахли».

«Перед тем как пойти на встречу, я сообщил о ней руководству «Ромы», уточнив, что не собираюсь соглашаться. Дома я сказал то же самое. С одной стороны, я чувствовал себя заложником своего слова, данного игрокам и болельщикам. Но если вы спросите меня, отказал ли я только по этой причине, я отвечу — нет, не только», — излил душу тренер Corriere della Sera.

Деньги давно перестали мотивировать Особенного. Сегодня больше всего на свете он ценит лояльность, и Рим в этом отношении можно считать идеальным местом. Для местных болельщиков верность клубу — не пустые слова. Франческо Тотти превратился в идола «волков» не только благодаря впечатляющим матчам и завораживающим голам, но и отказу от перехода в «Реал» в расцвете сил. Нападающий провёл в «Роме» всю карьеру, и Жозе чувствовал, что после завершения карьеры Ческо именно он может заполнить эту нишу в Вечном городе.

Мечта вполне могла воплотиться в жизнь, но, к сожалению, Жозе проиграл самый главный матч во главе «Ромы». Обидное поражение от «Севильи» в финале Лиги Европы — 2023 стало определяющим его судьбу водоразделом: как ни пытался тренер, дальнейший союз с «волками» превратился в агонию. Римляне проиграли испанцам в серии пенальти, а Особенный обвинил в поражении бригаду английских арбитров во главе с Энтони Тейлором. После финала Моуринью устроил шоу на парковке — он подождал судью и прокричал: «Какой позор, мужик! Ты грёбаное позорище!»

«Влияние судей — это то, к чему мы привыкли, но я не ожидал такого в европейском финале. Три судейских решения были трактованы в пользу соперников. Пеллегрини падает — и это жёлтая, Окампос имитирует пенальти — VAR говорит, что это не пенальти, но судья не даёт предупреждения. Можно проигрывать матчи, но нельзя терять достоинство», — махал кулаками после драки Жозе, который бросил на трибуну медаль за финал ЛЕ.

Новые владельцы «Ромы» Фридкины потратили на клуб € 800 млн

Победа в финале Лиги Европы могла не только выписать тренеру огромный кредит доверия, но и зарядить команду на новые свершения. В клубах Моуринью всегда всё строилось на эмоциях: безумном братании с Лэмпардом и Терри в «Челси», потрясающей «химии» в «Интере», когда Матерацци плакал как ребёнок. Тогда, в 2010-м, Особенный договорился с «Реалом», что возглавит мадридцев независимо от результата финала Лиги чемпионов с «Баварией». Миланцы сделали чудесный требл, после которого состоялась ещё одна знаменитая сцена на парковке: Жозе уехал со стадиона отдельно от игроков, но, сев в машину, увидел Матерацци. После этого два взрослых мужика обнялись и несколько минут рыдали друг у друга на плечах.

Жозе с трофеем Лиги конференций в 2022 году Фото: Justin Setterfield/Getty Images

После ухода Жозе из «Интера» ни один итальянский клуб не завоевал европейских трофеев, пока он не вернулся и не выиграл Лигу конференций. Это был первый европейский финал «Ромы» с 1991 года и первый трофей за 14 лет. Победа собрала более 100 тыс. болельщиков на улицах, чтобы увидеть, как Моуринью проезжает мимо Колизея на автобусе с открытым верхом.

Моуринью очень хотел построить в Риме что-то похожее на ауру в «Интере», но эмоции — штука сложная. Страсть и мотивацию нужно постоянно чем-то подпитывать, иначе отношения угасают. В первые два сезона действительно получалось неплохо, и Жозе купался в лучах славы: обнимался с фанатами, дарил молодым футболистам мотивирующие подарки (наградил 18-летнего форварда Афена-Гьяна кроссовками стоимостью € 800 за дубль в ворота «Дженоа»), вручал дипломы выпускникам академии.

«Для местных парней выступление за «Рому» — сродни благословению судьбы. Когда 19-летний Никколо Писилли забил мяч в своем дебютном матче с «Шерифом», он пробежал под фанатской трибуной и заплакал. После он плакал в раздевалке. Мне пришлось выйти на улицу, иначе я бы тоже заплакал», — поделился Жозе. Фанаты боготворили тренера: такого идолопоклонничества не было даже у последних тренеров «Ромы», завоевавших с командой титул Серии А — Нильса Лидхольма (1982/1983) и Фабио Капелло (2000/2001).

Однако хозяева клуба хотели большего. Для них эмоции не важны, если не выполняются поставленные цели, главной из которых остаётся выступление в Лиге чемпионов. За три с половиной года владения Фридкины потратили более € 800 млн на приобретение клуба, вливание денег в проект и исключение «Ромы» из листинга фондовой биржи. Также новые владельцы сделали Моуринью самым высокооплачиваемым тренером лиги — € 7,5 млн после вычета налогов.

Жозе и владелец «Ромы» Дэн Фридкин Фото: Silvia Lore/Getty Images

Трансферные расходы Жозе только за первое лето в Риме составили € 113 млн, включая клубный рекорд за одного игрока — «Челси» получил € 41 млн за форварда Тэмми Абрахама. При этом фонд заработной платы, по оценкам The Athletic, является третьим по величине в Серии А.

Моуринью хотел остаться в «Роме» до последнего, но всё закончилось увольнением

Несмотря на отсутствие внутренних побед, Жозе до последнего дня пребывания в «Роме» пользовался уважением — адреналин от трофея Лиги конференций и финала Лиги Европы всё ещё бурлит в жилах фанатов. Фридкины воспринимают ситуацию совсем иначе и с холодной головой. Когда они приходили в клуб, явно мечтали о чём-то большем, чем «коппетта» — так брезгливо болельщики конкурентов из «Лацио» называют третий по статусу клубный турнир УЕФА, который три года назад ещё даже не существовал.

Экономика современного футбола такова, что нужно устойчивое развитие, иначе однажды можно стать банкротом. А убытки у «Ромы» колоссальные. € 204 млн в сезоне-2019/2020, € 185 млн в сезоне-2020/2021, € 219 млн в сезоне-2021/2022 и € 102 млн в прошлом сезоне. Учитывая нынешнее положение дел «Ромы» в чемпионате Италии, команда имеет минимальные шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов, а то и вовсе рискует остаться без еврокубков.

Для Моуринью это была непростая и беспрецедентная ситуация. В других клубах его обычно награждали продлением контракта после успеха в первый же год, но в Риме — нет. Обычно он либо уходил из других клубов триумфатором, как в «Порту» или «Интере», либо его увольняли по ходу третьего сезона. Нынешняя разница с предыдущими местами работы Особенного состояла в том, что он на самом деле хотел остаться.

«Учитывая ограничения нашего финансового фэйр-плей, нам необходимо инвестировать в молодёжь, а не в опытных игроков, у которых нет возможностей для совершенствования (странно слышать от Жозе слова про наследие команды со средним возрастом 29,3 года. — Прим. «Чемпионата»). Я поговорил с владельцами и хочу продолжать управлять «Ромой». Наши фанаты уникальны», — португалец изо всех сил держался за кресло до последнего.

Ничего не вышло. Тренер выгорел в том самом финале Лиги Европы, эмоции угасли. Было давно очевидно, что дело идёт к разводу. Для этого Фридкиным не нужно было даже посещать храм Януса — двуликого бога на римском форуме, который одновременно смотрит в прошлое и будущее. Как и «Роме», Жозе нужен новый вызов. Пора заводить скутер и ехать в Сетубал.