Достаточно много товарняков с иностранными командами.

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С кем и когда клубы РПЛ проведут матчи на зимних сборах

До рестарта РПЛ осталось примерно полтора месяца — первые матчи в 2024 году пройдут в начале марта. Некоторые клубы уже приступили к подготовке ко второй части сезона, а кто-то наслаждается последними днями отпуска. Рассказываем, кто с кем сыграет на зимних сборах.

«Краснодар»

«Быки» ещё не опубликовали расписание контрольных матчей. В первом туре РПЛ после зимней паузы лидер лиги встретится дома с «Рубином».

«Зенит»

На сборе в Абу-Даби действующий чемпион России проведёт четыре контрольных матча, три — с иностранными клубами. А в феврале команда Сергея Семака примет участие в Кубке равноправия, где сыграет исключительно с зарубежными командами. Турнир пройдёт в Катаре. А одним из соперников будет «Шанхай Шэньхуа» — его сейчас тренирует россиянин Леонид Слуцкий.

21 января. «Зенит» — «Динамо» (Самарканд, Узбекистан)

24 января. «Зенит» — «Чонбук» (Южная Корея)

27 января. «Зенит» — «Урал»

28 января. «Зенит» — «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия)

5 февраля. «Зенит» — «Аль-Духаиль» (Катар)

8 февраля. «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа» (Китай)

13 февраля. «Зенит» — «Сантос» (Бразилия).

В первом туре после зимнего перерыва в РПЛ «Зенит» сыграет на своём стадионе со «Спартаком».

«Динамо»

Бело-голубые проведут один сбор в Катаре и два — в Турции. У них достаточно обширная программа контрольных матчей. Команда Марцела Лички также сыграет 11 и 12 февраля, но соперников по этим встречам объявят позднее. С «Крыльями Советов», судя по всему, сыграют дважды двумя разными составами.

25 января. «Динамо» — «Аль-Вакра» (Катар)

3 февраля. «Динамо» — «Ботев» (Болгария)

4 февраля. «Динамо» — «Канвон» (Южная Корея)

8 февраля. «Динамо» — «Оренбург»

19 февраля. «Динамо» — «Крылья Советов» (два матча)

23 февраля. «Динамо» — «Балтика»

24 февраля. «Динамо» — ЦСКА.

В 19-м туре РПЛ бело-голубые сыграют дома с «Локомотивом».

Футболисты «Динамо» уже вовсю работают в Катаре Фото: ФК «Динамо»

«Локомотив»

Сразу отметим, что «Локо» сыграет с «Аль-Насром» из ОАЭ, а не тем, где пылит Криштиану Роналду. 16 и 20 февраля железнодорожники проведут ещё матчи, но соперники определятся позднее.

20 января. «Локомотив» — «Аль-Охдуд» (Саудовская Аравия)

24 января. «Локомотив» — «Акрон»

31 января. «Локомотив» — «Урал»

4 февраля. «Локомотив» — «Кайрат» (Казахстан)

4 февраля. «Локомотив» — «Аль-Наср» (ОАЭ)

8 февраля. «Локомотив» — «Торпедо»

8 февраля. «Локомотив» — «Урарту» (Армения)

28 февраля. «Локомотив» — «Ростов».

В первом туре РПЛ после паузы «Локо» сыграет с «Динамо».

«Спартак»

Красно-белые будут работать в ОАЭ. Пока известно, что они примут участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграют с «Ростовом», «Шабабом Аль-Ахли» и «Кайратом».

3 февраля. «Спартак» — «Аль-Джазира» (ОАЭ)

7 февраля. «Спартак» — «Ростов»

10 февраля. «Спартак» — «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)

14 февраля. «Спартак» — «Кайрат» (Казахстан).

В первом туре после зимнего перерыва «Спартак» ждёт тяжелейший выезд в гости к «Зениту».

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина, будет тренироваться в Турции. Первый матч «Крылья» должны были провести с сербским «Вождовацем», однако в итоге начнут программу товарняков встречей с северомакедонским клубом «Гостивар».

24 января. «Крылья Советов» — «Гостивар» (Северная Македония)

26 января. «Крылья Советов» — «Раднички» (Сербия)

2 февраля. «Крылья Советов» — «Алания»

7 февраля. «Крылья Советов» — «Пюник» (Армения)

13 февраля. «Крылья Советов» — «Ахмат»

19 февраля. «Крылья Советов» — «Динамо» (2 матча)

25 февраля. «Химки» — «Крылья Советов».

Первый матч после возобновления чемпионата самарский клуб проведёт в гостях у «Ростова».

«Рубин»

На сборах в Турции у «Рубина» запланировано 10 контрольных матчей. В том числе с иностранными командами.

22 января. «Рубин» — «Напредак» (Сербия)

26 января. «Рубин» — «Славия» (Болгария)

1 февраля. «Рубин» — «Ботев» (Болгария)

3 февраля. «Рубин» — «Волгарь»

3 февраля. «Рубин» — «Челябинск»

6 февраля. «Рубин» — «Арда» (Болгария)

9 февраля. «Рубин» — «Санкт-Пёльтен» (Австрия)

14 февраля. «Рубин» — «Канвон» (Южная Корея)

18 февраля. «Рубин» — «Арсенал» (Тула)

22 февраля. «Рубин» — «Родина».

В первом туре РПЛ после зимнего перерыва «Рубин» сыграет на юге России с «Краснодаром».

У «Рубина» насыщенная программа контрольных матчей Фото: ФК «Рубин»

ЦСКА

ЦСКА в основном сыграет с российскими клубами. По крайней мере, пока планы именно такие. Армейцев ждут матчи с клубами не только РПЛ, но и Первой лиги.

21 января. ЦСКА — «Сохар» (Оман)

25 января. ЦСКА — «Торпедо»

1 февраля. ЦСКА — «Андижан» (Узбекистан)

5 февраля. ЦСКА — «Факел»

9 февраля. ЦСКА — «Сочи»

16 февраля. ЦСКА — «Родина»

20 февраля. ЦСКА — «Химки»

24 февраля. ЦСКА — «Динамо».

После возобновления чемпионата команда Владимира Федотова сыграет дома с «Оренбургом».

«Пари НН»

«Пари НН» проведёт сборы в ОАЭ. Пока известно о двух соперниках, один из которых представляет корейскую лигу.

21 января. «Пари НН» — «Чонбук Моторс» (Южная Корея)

21 февраля. «Пари НН» — «Ростов»

В начале марта «Пари НН» примет «Факел» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Ростов»

В феврале «Ростов» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграет со «Спартаком».

18 января. «Ростов» — «Динамо» (Самарканд, Узбекистан)

23 января. «Ростов» — «Родина»

2 февраля. «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ)

7 февраля. «Ростов» — «Спартак»

11 февраля. «Ростов» — «Кайрат» (Казахстан)

17 февраля. «Ростов» — «Астана» (Казахстан)

21 февраля. «Ростов» — «Пари НН»

28 февраля. «Ростов» — «Локомотив».

Первый официальный матч в 2024 году «Ростов» проведёт дома, а его соперником будут «Крылья Советов».

«Ростов» проводит зимний сбор в Абу-Даби Фото: ФК «Ростов»

«Факел»

У «Факела» очень обширная программа. При этом команда Сергея Ташуева уже обыграла азербайджанский «Сабаил» благодаря голу Никиты Моцпана с пенальти. Ещё один товарняк запланирован на 24 февраля, но соперник станет известен позднее.

15 января. «Факел» — «Сабаил» (Азербайджан) — 1:0

19 января. «Факел» — «Насаф» (Узбекистан)

24 января. «Факел» — «Копер» (Словения)

24 января. Факел — cборная Южной Кореи (U23)

31 января. «Факел» — «Балтика»

5 февраля. «Факел» — ЦСКА

5 февраля. «Факел» — «КАМАЗ»

10 февраля. «Факел» — «Волгарь»

10 февраля. «Факел» — «Ордабасы» (Казахстан)

18 февраля. «Факел» — «СКА-Хабаровск»

18 февраля. «Факел» — «Динамо» (Махачкала)

23 февраля. «Факел» — «Сочи».

Первый официальный матч после зимней паузы «Факел» проведёт в Нижнем Новгороде.

Сергей Ташуев даёт установку футболистам «Факела» Фото: ФК «Факел»

«Урал»

Команда Виктора Гончаренко уже находится в ОАЭ, где готовится ко второй части сезона. В январе она сыграет с «Зенитом» и «Локомотивом», а всего планируется семь-восемь контрольных матчей.

27 января. «Урал» — «Зенит»

31 января. «Урал» — «Локомотив».

После возобновления чемпионата «Урал» сыграет в Грозном с «Ахматом».

Футболисты «Урала» уже приступили к подготовке ко второй части сезона Фото: ФК «Урал»

«Ахмат»

Грозненский клуб начал подготовку ко второй части сезона в Турции. Там команда Мирослава Ромащенко проведёт два контрольных матча.

19 января. «Ахмат» — «Елимай» (Казахстан)

21 января. «Ахмат» — «Навбахор» (Узбекистан).

Первый официальный матч в 2024 году «Ахмат» проведёт дома, а его соперником будет «Урал».

«Ахмат» пока запланировал два контрольных матча в Турции Фото: ФК «Ахмат»

«Оренбург»

«Оренбург» пока сообщил только о двух соперниках.

22 января. «Оренбург» — «Пюник» (Армения)

23 января. «Оренбург» — «Струга» (Северная Македония).

В первом туре после зимнего перерыва «Оренбург» сыграет в Москве с ЦСКА.

«Балтика»

Один из контрольных матчей «Балтики» запланирован на 19 февраля, но соперника пока ещё не определили.

25 января. «Балтика» — «Борац» (Босния и Герцеговина)

31 января. «Балтика» — «Факел»

3 февраля. «Балтика» — «Акрон»

10 февраля. «Балтика» — «Арсенал» (Тула)

15 февраля. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

23 февраля. «Балтика» — «Динамо» (Москва).

В начале марта «Балтика» проведёт матч 19-го тура РПЛ с «Сочи».

«Сочи»

Пока известно, что «Сочи» проведёт четыре спарринга, один из них — со своей молодёжкой.

26 января. «Сочи» — «Сочи» (молодёжная команда)

2 февраля. «Сочи» — «Ахмат»

8 февраля. «Сочи» — «Славия» (Болгария)

9 февраля. «Сочи» — ЦСКА.

После зимнего перерыва «Сочи» встретится в Калининграде с «Балтикой».