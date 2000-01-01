Роналду пролетел мимо приза лучшему игроку Азии
Пока Лионель Месси радуется очередной награде, Криштиану Роналду грустит, так как пролетел мимо трофея лучшему игроку Азии. В голосовании португальца обошли два футболиста.
Криштиану Роналлу
Стать лучшим игроком Азии Криштиану мог, так как играет в «Аль-Насре», выступающем в АФК. Португалец набрал 17,06% голосов жюри, которое состояло из азиатских журналистов и футбольных экспертов.
Ким Мин Джэ
А вот за корейского защитника «Баварии» проголосовало 19,54% жюри.
Сон Хын Мин
Награду в итоге забрал капитан и нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. Южнокорейский футболист набрал 22,9% голосов.
Роналду пролетел мимо трофея лучшему игроку Азии. Криштиану обошли два футболиста
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