«Арсенал» оборвал провальную серию. В дерби залетело больше, чем должно было

«Арсенал» вспомнил, как побеждать в АПЛ. Команда Артеты потеряла очки в последних трёх турах в 2023 году и лишилась первого места в таблице. А первый же матч в чемпионате в 2024-м сложился весьма легко для «Арсенала», который разгромил «Кристал Пэлас» в лондонском дерби.

Помогло в том числе возвращение в основу Зинченко и Жезуса, с которыми стало проще создавать моменты в атаке. Правда, с игры хозяевам долгое время не удавалось забить. Зато много опасности «Арсенал» создавал с помощью угловых. Так, на 11-й минуте Габриэл набежал к линии вратарской и точно пробил головой. Бразилец опёрся на соперника, но такой гол едва ли можно было отменить. Особенно учитывая мяч «Ньюкасла» в ворота «Арсенала», когда Жоэлинтон ещё откровеннее опёрся как раз на Габриэла.

Первые 30 минут «Пэлас» не смог создать ничего. А вот потом начали появляться кое-какие моменты. Сначала Эзе исполнил штрафной, который сам заработал. Затем уже Лерма опасно пробил после неудачного выноса мяча от Райи. По сути, это был единственный момент, когда «Пэлас» мог сравнять счёт, потому что потом Габриэл снова отличился головой после углового.

Габриэл забивает гол Фото: Justin Setterfield/Getty Images

На 37-й минуте защитник «Арсенала» набежал уже на дальнюю штангу и пробил по воротам. Мяч ударился о вратаря и отправился в сетку. Хендерсон (голкипер «Пэлас», а не полузащитник «Аякса», само собой) попробовал объяснить судье, что его сбил Уайт, но арбитр остался при своём мнении. Казалось, что это самый результативный матч (и тайм) в карьере Габриэла, который никогда раньше не делал дубль, однако вскоре в протокол внесли изменения и записали мяч как автогол Хендерсона.

В любом случае Габриэл сделал результат в этом матче и по ощущениям окончательно закрыл вопрос о том, кто должен быть вторым центральным защитником в паре с Салиба. Бразилец пропускал несколько игр на старте сезона, но теперь он снова стал абсолютно основным футболистом. Правда, в конце матча Габриэла пришлось из-за травмы заменить на Кивёра. К этому моменту результат уже был полностью сделан, потому что «Арсенал» забил третий мяч. Контратака хозяев началась ещё с вратаря Райи, который так вбросил рукой, что создал выход два в одного. Жезус отдал идеальную передачу в темп, а Троссард с лёгкостью разобрался в штрафной — 3:0.

Протест фанатов «Кристал Пэлас» против руководства Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В компенсированное время вышедший на замену Мартинелли забил два весьма похожих мяча, выйдя один на один с вратарём — получился разгром. Хотя по xG «Арсенал» наиграл лишь на 3,84 гола (данные The xG Philosophy). А завершался матч с красноречивым баннером от фанатов «Пэлас», которые остались возмущены решениями руководства. Похоже, Рой Ходжсон — главный претендент на отставку среди всех 20 главных тренеров в АПЛ. Ну или один из главных как минимум.