Бекхэм показал, как тренируется дома. Крутое видео
Дэвид Бекхэм не выступает на профессиональном уровне уже 10 лет, но экс-футболист всё равно держит себя в форме. Вы посмотрите, как круто тренируется Дэвид!
Бекхэм показал, как тренируется дома. Крутое видео
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