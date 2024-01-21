Звёзды сборной Хорватии будут играть за гроши. Теперь их зарплата — 100 рублей в месяц

Одна из главных трансферных новостей недели – отъезд Ивана Перишича из Лондона. Хорват с осени залечивал травму «крестов», но уже тогда было понятно, что он вряд ли снова сыграет за «Тоттенхэм». Уж слишком тяжёлым оказалось повреждение, плюс возраст – 2 февраля игроку стукнет 35. Поэтому главный тренер «шпор» Постекоглу честно признался: это огромная потеря, но будущее очевидно. Так что вряд ли кто-то удивился его уходу. Другой вопрос – выбор следующего клуба. Им оказался «Хайдук» – лидер чемпионата Хорватии. Не Саудовская Аравия, не США и даже не условный середняк Италии, где пару лет футболист ещё точно мог поиграть. Иван возвращается домой – в клуб, который дал ему дорогу в большой футбол. Условия сделки – полугодовая аренда, после чего полноценный контракт.

Похожий сюжет – возвращение в «Хайдук» Николы Калинича. Казалось, 36-летний ветеран уже закончил летом прошлого года. Как раз в «Хайдуке» – клубе, который его воспитал. Но нет. Оказалось, что это была лишь полугодовая пауза в карьере. И в футбол бывший нападающий «Милана», «Атлетико», «Ромы» до сих пор не наигрался. И опять же выбор пал не на какую-то экзотику, где можно заработать денег. А на «Хайдук». И главное: Перишич и Калинич будут получать до лета по € 1 в месяц – всего около 100 рублей. Кто-то скажет – странно. Они ответят: «Мы исполняем мечту».

Если говорить о Перишиче, то это действительно так. Учитывая его статус, титулы, он и правда мог поехать зарабатывать деньги. Или просто завершить карьеру. Но нет – он принял предложение клуба, из которого уехал в далёком 2006-м, и обещает совсем скоро начать полноценные тренировки. Повреждение крестообразных связок он получил осенью, но уже в марте-апреле планирует вернуться. А его цель, судя по всему, сыграть в составе сборной Хорватии на Евро-2024. Вполне осуществимая. Вот слова футболиста с первой пресс-конференции.

Иван Перишич полузащитник «Хайдука» «Я не знаю, что сказать. Прошло много времени с тех пор, как я покинул «Хайдук». Последние несколько дней я плохо спал. Я счастлив быть здесь. Травма присутствует, но я работаю каждый день. Начал бегать около двух недель назад. Надеюсь, дебют состоится как можно скорее. Это была моя первая мечта — сыграть за «Хайдук». А если ещё удастся и выиграть титул, то это будет незабываемо».

Инсайдеры уточняют, что Перишич может получить финансовый бонус, но при условии, что клуб пробьётся в групповой этап еврокубка. Сам же он может покинуть клуб в одно из ближайших трансферных окон без согласия руководства.

Вообще, практика возвращения статусных ветеранов запустилась в «Хайдуке» ещё несколько лет назад. В клубе считают это красивой историей, когда собственный воспитанник, поигравший в Европе, завершает карьеру дома. Так уже удалось вернуть бывшего вратаря «Гента», «Астон Виллы», «Тулузы» Ловре Калинича, экс-нападающего «Интера», «Аталанты», «Лас-Пальмаса» Марко Ливайю и экс-голкипера «Монако» Даниеля Субашича. А в планах продолжать тенденцию.

Ветераны не всегда помогают в результате – в последний раз «Хайдук» выиграл чемпионат в 2005-м. Но в руководстве видят в этой истории необходимую связь поколений. И болельщикам тоже наверняка приятно наблюдать, когда парни, в которых клуб вложил много сил, теперь отвечают ему взаимностью.

А пока после половины сезона «Хайдук» уверенно лидирует в чемпионате Хорватии. Плюс семь очков над загребским «Динамо». И, учитывая фигуры Перишича и Калинича, команда просто не имеет право упустить трофей.