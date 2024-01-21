«Реал» «летел» 0:2 худшей команде чемпионата! Но потом главным на поле стал судья

«Реал» де-факто занимает второе место в таблице Примеры, но по потерянным очкам идёт лидером. Подняться на чистое первое место мадридцы могли по итогам встречи с худшей командой чемпионата – «Альмерией». Но игра пошла совсем не по тому сценарию, на который рассчитывал Карло Анчелотти.

Несмотря на плотный график, «Реал» не теряет игроков из-за повреждений, как было в начале сезона. В лазарете по-прежнему остаются Давид Алаба, Эдер Милитао, Тибо Куртуа. Все – из-за «крестов». Но всё же их заменители в обороне выглядят не так круто. Это показала первая минута встречи с «Альмерией». Начо Фернандес сделал плохой пас, мяч перехватили гости и соорудили быстрый гол. Лукас Робертоне сделал пас в штрафную, где Ларджи Рамазани в касание пробил в нижний угол. Мяч от ноги голкипера «Реала» Кепы влетел в ворота. Неожиданный старт для фаворита.

Удивительно, но «Альмерия» выглядела круто не только в этой атаке. Да, гости часто находились в позиционной обороне, но отвечали неплохими выпадами. Владение «Реала» не приводило к убойным моментам: никак не получалось вскрыть аутсайдера. Будто из мадридцев высосали силы Суперкубок и встреча 1/8 финала Кубка с «Атлетико». Да, нельзя назвать тайм провальным, всё же моменты появлялись с высокой периодичностью.

Но всё-таки во встрече «Реала» с худшим клубом лиги ждёшь победы без нервов. А тут ещё и второй гол забила «Альмерия»! Под занавес тайма красивейший мяч залетел в ворота мадридцев. Марк Пубиль сделал заброс в чужую штрафную, где Эдгар Гонсалес оказался самым расторопным и с разворота ударил в ближнюю девятку. Красота и шок! Кто-нибудь ставил на то, что «Реал» после первого тайма будет уступать 20-й команде Примеры со счётом 0:2?

Игроки «Альмерии» празднуют второй гол в ворота «Реала» Фото: Diego Souto/Getty Images

На второй тайм «Реал» вышел заряженным. Анчелотти сделал тройную замену, выпустив Хоселу, Мариано Диаса и Гарсию. И пошло дело. «Альмерия» ощутила на себе мощь Мадрида. И давление привело к голу «Реала». На 56-й минуте Кайки сыграл рукой в своей штрафной. Судья Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо после просмотра VAR назначил пенальти, который уверенно реализовал Джуд Беллингем.

Ждали второй гол «Реала»? Нет, следом последовал быстрый ответ «Альмерии». Атака гостей завершилась точным ударом воспитанника мадридцев Серхио Аррибаса. Но в дело второй раз вмешался судья: на этот раз с помощью VAR он отменил мяч гостей. В фазе атаки на Беллингеме нарушил правила Дион Лопи.

Тяжёлый матч получился для арбитра Маэсо. На 67-й минуте у него снова возникла серьёзная работа. Винисиус забил второй гол «Реала», но судья не сразу засчитал его. Показалось, что бразилец после подачи Орельена Тчуамени переправил мяч в ворота рукой. Однако рефери посчитал иначе и в итоге засчитал гол Жуниора. Очень спорное решение, которое наверняка будет жарко обсуждаться в Испании. Интересно, что арбитр в третий раз за встречу «помог» «Реалу».

Винисиус Жуниор празднует свой гол в ворота «Альмерии» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Мадридцы пошли вперёд за победой. Финальные 20+ минут стали настоящим адом для «Альмерии». А какие шикарные моменты упускал «Реал»! На 77-й минуте Беллингем отправил мяч в ворота, но судья сразу зафиксировал офсайд. Затем Винисиус упустил возможность сделать дубль: с линии вратарской он пробил, но голкипер Максимиану сделал крутой сейв. Через пару мгновений Беллингем мог забить чудо-гол. Но его удар через себя прошёл в сантиметрах от штанги. Жаль, что зрители упустили такую красоту. А «Реал» всё давил. Эрнандес Маэсо добавил 11 минут ко второму тайму! Появился отличный шанс для хозяев добить аутсайдера.

«Реал» не был бы собой, если бы не одержал эпичную победу. Уже на 90+9-й минуте мадридцы организовали комбинацию, в финальном этапе которой Беллингем закинул мяч на Карвахаля, отправившего мяч в ворота «Альмерии». Дани проводит классный сезон, и этот гол отражает форму правого защитника «Реала».

Команда Карло Анчелотти одержала буднично-эпичную победу и вышла на чистое первое место в чемпионате Испании. Правда, вечером «Жирона» играет с «Севильей» и может вернуться на вершину. «Альмерия» упустила шанс одержать первую победу над «Реалом» с 2008 года, когда её тренировал Унаи Эмери. У команды тяжёлая ситуация в таблице: до спасительного 17-го места уже девять очков. Но что тут поделать, когда против тебя магия «Сантьяго Бернабеу»? Да и судья принял несколько спорных решений не в пользу аутсайдера.