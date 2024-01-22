Чемпионский футбол «Жироны»! А Беллингема догнал Довбик

«Жирона» борется как минимум за место в Лиге чемпионов, а «Севилья» за выживание. Согласитесь, привычнее наоборот, но в футболе всё иногда переворачивается с ног на голову за сезон-два. В 21-м туре чемпионата Испании эти команды встретились в Каталонии, и «Жирона»… опять обошла в таблице «Реал».

Для «Севильи» всё начиналось очень хорошо. В дебюте игры команда Кике Флореса поддавливала «Жирону» на её половине поля, заставляя соперника выходить из-под прессинга за счёт рискованных комбинаций, которые ничего не приносили хозяевам. В атаках «Севилья» искала латералей, обеспечивавших ширину, и в итоге забила быстрый гол. Гости прорвали правый полуфланг обороны команды Мичела, левый «краёк» Педраса вырезал пас к 11-метровой, а Ромеро забил в касание первым же ударом по воротам в матче. Для молодого форварда это был третий гол в третьей игре за «Севилью», ранее он оформил дубль в кубковой встрече с «Хетафе».

А потом наступила пятиминутка другого форварда – Довбика. «Жирона» завелась, а украинец разрывал защиту «Севильи». Хозяева использовали слабость команды Кике Флореса на флангах. В эпизоде с первым голом «Жироны» уже Савио создал ширину, ушёл от Куасси и подал на Довбика, которому проиграл воздух Баде. Второй удар в матче – второй забитый мяч. После этого гола Артём догнал третьего бомбардира Примеры Морату.

Через пару минут «Жирона» соорудила классную атаку на скорости. Тот же Савио улетел от двоих, сделал передачу в штрафную на Порту, а «человек-город» проткнул мяч на Довбика. Удар в касание (третий в матче) – гол. Тогда Артём настиг в гонке снайперов шедшего вторым Майораля.

Третий гол Довбика получился совсем другим – нападающий сделал всё сам. Открылся в центре поля под заброс от Коуту за спины, а затем превратил опытнейшего Рамоса в зрителя. Серхио не помешал Артёму забрать мяч, улучшить позицию и точно пробить низом из-за штрафной. Четыре удара – четыре гола! Довбик благодаря хет-трику стал делить первое место с лучшим бомбардиром чемпионата Беллингемом. Более того, незадолго до перерыва форвард «Жироны» мог оформить покер, забив свой 15-й мяч в сезоне Примеры, а завершился момент попаданием Порту в перекладину. «Севилья» казалась растерянной после крайне неудачного отрезка.

Но какой же яркий, открытый футбол был в начале второго тайма! Ход игры вынуждал «Севилью» раскрываться, а «Жирона» блестяще пользовалась свободным пространством и стандартами. Сперва после углового в штангу пробил Эррера. Ещё через несколько минут хозяева сделали счёт крупным. Савио в очередной раз оставил в дураках на своём фланге Куасси и отдал идеальную передачу низом в район 11-метровой на Цыганкова. Рывок украинца прозевал вышедший на замену Маркао. Для Виктор это четвёртый гол в нынешнем чемпионате Испании.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Когда Цыганков завершил начатое Довбиком, все всё поняли. У «Севильи» постепенно иссякала энергия, которая появилась после перерыва. А тренер «Жироны» Мичел ещё за 20 минут до конца встречи заменил и своего центрфорварда, и Савио. Если матч смотрел главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, то и он в этот момент наверняка выключил телевизор. Что ещё могло держать внимание зрителя? Дебют новичка «Севильи» Межбри в свой 21-й день рождения? Хавбек получил быструю жёлтую карточку, отдал в убойной позиции неточную передачу вместо голевой.

«Севилья» превзошла «Жирону» по количеству передач на чужой трети поля в полтора раза, но это не имело никакого смысла, ведь любая быстрая комбинация хозяев была потенциально голевой. По ударам лидер Примеры превзошёл одного из аутсайдеров – 12:9 (в створ – 8:3, из штрафной – 9:5). А реализовывала моменты команда Мичела феноменально. В концовке ещё одна красивая атака «Жироны» закончилась пятым голом: 37-летний Стуани, заменивший Довбика, опередил Маркао и установил окончательный счёт. 5:1 – это нокаут.