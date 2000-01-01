У ПСВ оборвалась уникальная серия. Команда не теряла очки со старта сезона

ПСВ прервал уникальную серию

А вы знали, что до недавнего времени в топ-6 лиг была одна команда, выигравшая все матчи в национальном чемпионате? ПСВ выдал уникальную серию, которая прервалась лишь 21 января. Сколько же матчей выиграл клуб из Нидерландов?