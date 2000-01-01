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ПСВ прервал уникальную серию
ПСВ прервал уникальную серию
А вы знали, что до недавнего времени в топ-6 лиг была одна команда, выигравшая все матчи в национальном чемпионате? ПСВ выдал уникальную серию, которая прервалась лишь 21 января. Сколько же матчей выиграл клуб из Нидерландов?
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В этом сезоне ПСВ выиграл 17 матчей подряд в Эредивизии. Общий счёт всех встреч — 59:7 в пользу клуба из Эйндховена. Однако 21 января в матче 18-го тура с «Утрехтом» ПСВ сыграл вничью 1:1, прервав рекордную для себя победную серию.
В этом сезоне ПСВ выиграл 17 матчей подряд в Эредивизии. Общий счёт всех встреч — 59:7 в пользу клуба из Эйндховена. Однако 21 января в матче 18-го тура с «Утрехтом» ПСВ сыграл вничью 1:1, прервав рекордную для себя победную серию.
У ПСВ оборвалась уникальная серия. Команда не теряла очки со старта сезона
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