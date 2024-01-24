Кто в чемпионате России забил больше? Здесь только легенды

Чемпионат России никогда не был турниром с огромным количеством голов, тем не менее ярких бомбардиров в истории лиги хватает. Сейчас это Артём Дзюба, Квинси Промес и Фёдор Чалов. В былые времена сверкали Вагнер Лав, Роман Павлюченко и Александр Кержаков. Ещё раньше — Олег Веретенников, Андрей Тихонов, Дмитрий Лоськов и другие легенды. Сможете ли вспомнить (или угадать), кто из этих и других героев чемпионата России забил больше, а кто — меньше? Давайте выясним!

В расчёт идут все турниры, начиная с сезона-1991. Делитесь результатами в комментариях. Желаем удачи!