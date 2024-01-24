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Угадайте, какой игрок забил больше голов в истории чемпионата России: квиз, тест по голам в РПЛ, Промес, Аршавин, Семак

Кто в чемпионате России забил больше? Здесь только легенды
Георгий Илющенко
Кто в чемпионате России забил больше?
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Очевидное — далеко не всегда правильное. Непростой тест.

Чемпионат России никогда не был турниром с огромным количеством голов, тем не менее ярких бомбардиров в истории лиги хватает. Сейчас это Артём Дзюба, Квинси Промес и Фёдор Чалов. В былые времена сверкали Вагнер Лав, Роман Павлюченко и Александр Кержаков. Ещё раньше — Олег Веретенников, Андрей Тихонов, Дмитрий Лоськов и другие легенды. Сможете ли вспомнить (или угадать), кто из этих и других героев чемпионата России забил больше, а кто — меньше? Давайте выясним!

В расчёт идут все турниры, начиная с сезона-1991. Делитесь результатами в комментариях. Желаем удачи!

Размяли мозги? Тогда, может быть, пройдёте ещё один тест?
Угадайте, за какую команду не играл футболист. Этот тест сложнее, чем кажется
Тест
Угадайте, за какую команду не играл футболист. Этот тест сложнее, чем кажется
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