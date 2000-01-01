5 лучших бомбардиров 2024 года топ-лиг Европы
Почти месяц прошёл со старта нового года. За это время футболисты топ-лиг Европы наколотили немало голов. Кто вошёл в пятёрку лучших бомбардиров 2024 года?
2-5-е место — Ферран Торрес
Нападающий «Барселоны» в новом году забил пять голов.
2-5-е место — Душан Влахович
На счету форварда «Ювентуса» также пять забитых мячей.
2-5-е место — Альваро Мората
Нападающий «Атлетико» тоже отметился пятью голами.
2-5-е место — Виссам Бен-Йеддер
Форвард «Монако» тоже забил пять мячей.
1-е место — Килиан Мбаппе
У нападающего «ПСЖ» в копилке семь голов.
Пять лучших бомбардиров 2024 года топ-5 лиг Европы
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