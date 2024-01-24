Удивительная история защитника «Факела». Стал открытием РПЛ только в 30+ лет

Принято считать, что российские футболисты мало чем увлекаются, кроме футбола. Защитник «Факела» Руслан Магаль — обратный пример. В интервью «Чемпионату» Руслан рассказал о своей любви к смешанным единоборствам и теннису, сравнил болельщиков «Барселоны» и «Сочи», а также объяснил свой поздний дебют в РПЛ в 30 лет.

«Должен был играть в РПЛ раньше, но однажды остановился в шаге от этого»

— После октябрьской победы «Факела» над «Спартаком» Егор Титов назвал вас лучшим игроком матча и сказал, что ему непонятно, почему вы до сих пор не были в больших командах. Видели эти слова?

— Да, мне показали. Приятно было прочитать такие слова. Егор — топ-футболист, на которого я смотрел в детстве. Помню матчи «Спартака» с «Реалом» и «Интером». Наверное, он что-то увидел. Просто после прихода Ташуева меня поставили на позицию, где мне комфортно играть, на которой провёл половину карьеры. Сейчас получаю удовольствие от футбола, потому что до этого много лет играл не на своей позиции. Может быть, в этом и причина того, где я раньше играл.

— Играя в низших лигах, чувствовали, что можете выступать на уровне РПЛ?

— Конечно, я мог там оказаться раньше, даже должен был. Не знаю, почему так случилось. Стечение обстоятельств, какие-то факторы мешали. Например, с «Торпедо» мы шли весь сезон на первых местах в ФНЛ, какие-то матчи сыграли неудачно, становимся третьими, а из-за коронавируса останавливают чемпионат — никаких стыковых игр. Я был в шаге от РПЛ! Были и другие препятствия, но они меня закалили — ни о чём не жалею. Доволен, что иду этим путём. Тем ценнее для меня играть в «Факеле» и добиваться результата.

— В итоге ваш дебют в РПЛ случился только в 30 лет. Насколько это радостно и сложно одновременно?

— Была радость, потому что так долго к этому шёл. Первые игры «Факела» в РПЛ после долгого перерыва так быстро пролетели, что даже не заметил. Тогда особо было не до эмоций. Просто приятно, что дебют случился именно в «Факеле», в Воронеже, на глазах у родных болельщиков. Пазл сложился! А привыкнуть было несложно. Спасибо моему тренеру Разгоняеву Юрию Вячеславовичу (сейчас — тренер по физподготовке «Амкара». — Прим. «Чемпионата»), который так построил тренировочный процесс, чтобы я спокойно перешёл на этот уровень. Трудностей не возникло.

— Прошли бы этот тернистый путь до РПЛ заново или лучше начать в тепличных условиях академий московских клубов?

— Точно оставил бы всё как есть. Родные и близкие знают, через что я прошёл. Все этапы моей карьеры сделали меня сильнее, поэтому больше это ценю. После всего, что было, я знаю, что у меня есть характер и он достаточно сильный. Вряд ли бы что-то меня остановило.

Руслан Магаль Фото: fcfakel.ru

— Какой период был самым тяжелым?

— Наверное, перед переходом в «Сибирь». У меня были хорошие качества, знал, на что я способен, но искали кого-то помоложе. Никогда этого не понимал и не пойму. Считаю, что если человек сильный на поле, то он должен играть вне зависимости от возраста. Не надо делать уступки молодым только потому, что они потом могут «выстрелить». Я за то, чтобы молодые футболисты сами доказывали в конкурентной среде. Посмотрите, в Италии играют в 39 лет, и они конкурентоспособны. Там никому не заглядывают в паспорт, а я с этим сталкивался всегда. В свои 32 года могу с любым конкурировать во всех отношениях. При переходах из клуба в клуб смотрят в паспорт, но это стереотип и не более. Я могу доказать обратное: когда в «Торпедо» играл вместе с Игорем Лебеденко, ему было уже 37 лет, и он никому не проигрывал конкуренцию, а где-то и фору давал. С одной стороны, не очень хорошо, что человек в таком возрасте может выглядеть лучше многих, но с другой — есть на кого равняться. Молодёжи нужно стремиться к таким игрокам, как Игорь.

«В Воронеже много болельщиков «Спартака», но у меня не было варианта болеть не за «Факел»

— Вы родились в Воронеже. В юношестве была возможность болеть не за «Факел»?

— Наверное, не было варианта болеть за другую команду. В то время «Факел» был единственной командой, которую поддерживали все. Я с самого детства с родителями ходил болеть за клуб. Кстати, стадион был тот же, что и сейчас, только тогда на некоторых местах за воротами вместо кресел были лавки. «Факел» в Воронеже — такая же история, как и «Зенит» в Санкт-Петербурге.

— Были знакомые, которые болели за другие клубы?

— Конечно, в Воронеже многие за «Спартак» болеют. В начале нулевых я ходил на матчи «Факела» и «Спартака», когда сыграли 1:0 и 0:5 — ажиотаж был сумасшедший. Да и сейчас, когда «Спартак» приезжает в город, билеты труднее всего достать — все хотят попасть на матч. Если не брать «Факел», то все друзья и некоторые близкие болели за красно-белых.

— «Спартак» ещё не перегнал по популярности «Факел» в Воронеже?

— «Факел» — 100% самый популярный клуб в городе.

Руслан Магаль Фото: fcfakel.ru

— Почему в Воронеже так любят футбол?

— Просто потому, что это футбольный город. В детстве я видел чуть ли не ещё большую заполняемость на стадионе. Сейчас такой бум в Воронеже, потому что «Факел» долго не был в Премьер-Лиге. На самом деле, хотел бы выразить благодарность губернатору и руководителям «Факела» за то, что они сделали для Воронежа. Есть развитие спорта в городе. Роман Гурамович Асхабадзе и Кирилл Николаевич Котов многое сделали для клуба. У «Факела» появилась академия, сейчас строится интернат. Для молодого поколения это важно, потому что в моём детстве не было никаких интернатов и полей. Это нужно ценить. Хочется, чтобы молодые ребята развивались. Возможно, с ними «Факел» будет играть в еврокубках. Всё идёт к тому, что наша команда уже не просто середняк, а коллектив, который будет бороться за высокие места.

«Когда «Спартак» и ЦСКА приезжали в Воронеж, в городе происходили беспорядки»

— В 2000 году в Воронеже болельщики «Спартака» устроили беспорядки. Приходилось ли видеть что-то подобное?

— Я ходил на все матчи и помню это. Болельщики «Спартака» тогда разбили гостиницу «Брно», сейчас она уже по-другому называется. Был и на матче с ЦСКА, когда их фанатов поливала пожарная машина, чтобы они успокоились. Все приезды московских команд запомнились беспорядками. Тогда ещё было развито хулиганское движение, когда все фанатели и дрались группировками.

— Приезд московских команд вызывал тревогу в городе?

— Принимались повышенные меры безопасности: много милиции, перекрывались улицы. То же самое и сейчас, но беспорядков тогда было больше. Если вы сейчас приедете в тёплое время года в Воронеж, то увидите очень много болельщиков в городе, только без хулиганства. Это главное отличие от тех времён.

— Когда стали футболистом, прилетало от болельщиков что-то негативное на улице?

— В Воронеже все более-менее позитивные. Даже когда проигрываем, болельщики кричат слова поддержки. Бывает, что-то в комментариях напишут, но я ничего не читаю. А за последнее время не могу вспомнить, чтобы лично что-то неприятное говорили. Если и встречу кого-то с подобными словами, то человек, наверное, будет не в адеквате.

— Не обидно, что из-за Fan ID «Факел» недополучает ещё бóльшую поддержку?

— В Воронеже даже с этой ситуацией достаточно много болельщиков приходит и болеет. Ничего страшного в этом не вижу. Наверное, если сделали эту систему, то для чего-то она нужна. Точно не «Факелу» жаловаться на то, что у нас маленькая посещаемость. В другие города тоже много болельщиков приезжает, хотелось бы поблагодарить их за это. Мы это ценим! На выезде чувствуем себя как дома.

«Если бы я отвечал старшим так же, как нынешняя молодёжь, получил бы «лещей»

— За семь лет до вашего прихода «Сибирь» участвовала в Лиге Европы. Как там обстояли дела с футболом? Что-то осталось из того времени?

— «Сибирь» тогда была хорошей командой для Первой лиги с качественным подбором игроков: Томаш Выходил, Коля Цыган, Женя Чеботару, много сборников. Мне повезло, что я попал в команду, в которой были матёрые старички, они не давали расслабиться. Там я закалился ещё больше, стал увереннее. Мне тогда было 22-23 года, я мячи постоянно таскал как один из молодых. Сейчас в командах много молодёжи, но им скажешь, чтобы помогли с мячами, а они смотрят с таким лицом, как будто ничего не должны. Поколение и отношение поменялись.

— Стали наглее?

— Да, где-то в хорошем смысле — например, на поле. Но в жизни, когда надо помочь администратору, появляются недовольные лица. Если бы я в той же «Сибири» так ответил, то получил бы «лещей» от старших и понёс мячи. Молодёжи надо немного поучиться, но к ним сейчас более лояльно относятся.

— В «Факеле» наблюдали такую наглость?

— Бывали моменты, но это не столь критично. Видел случаи, когда футболисты были более офигевшими. В «Факеле» хорошие ребята, дружная команда, недопонимания нет, но в любом коллективе бывает. Вообще, в последние годы у нас очень классная атмосфера в раздевалке.

— Если вернуться к «Сибири», почему из той части России команды практически не попадают в РПЛ?

— Трудно понять. Условия там есть для этого, но уже в октябре погода начинает меняться, команды переходят в манеж. Наверное, это преграда для РПЛ. Там есть хорошие команды. Например, когда я играл за «Сибирь», в «Енисее» работали и Тихонов, и Аленичев. Помню эти игры, было дерби. Не понимаю, почему «Сибирь» опустилась так низко. В Новосибирске есть всё, чтобы играть в Первой лиге точно, но уже несколько лет не могут выйти. Сегодня там тренер Медведев, он как раз из того поколения, которое играло в Лиге Европы. Сейчас команда идёт вроде неплохо, поэтому надеюсь, что в регионе исправят ситуацию с футболом и выйдут в Первую лигу, а там, может, задача будет выше. Я там играл два с половиной года — родная для меня команда, хочется, чтобы она выступала на более высоком уровне.

«Не понимаю, почему в Сочи интерес к футболу не может быть такой же, как в Барселоне»

— Перед «Сибирью» вы заглянули в Сочи. Есть ли там интерес к футболу?

— В тот момент с футболом там было не очень. У меня появился вариант поехать на несколько месяцев после того, как неожиданно закрылась моя команда «Выбор-Курбатово» из Воронежа. В «Сочи» не платили и, наверное, до сих пор не расплатились. Но у меня были другие цели — остаться в футболе.

— В 2015 году чувствовалось, что Сочи нужна большая команда в РПЛ?

— Не особо видел этого, но в таком городе нужна команда. Не понимаю, почему сейчас так мало болельщиков ходит на матчи нового «Сочи». В город приезжают туристы, они могли бы заполнять арену. Я вот болею за «Барселону» и поехал на их матч, который был прощальным для Иньесты. На стадионе в большинстве своём были туристы, и арена забилась на 95%! Почему в Сочи не может быть так же? Возможно, это связано с тем, что стадион находится в Адлере, а культура боления — в Сочи. Тогда бы местные ходили больше. В городе есть всё: и футбол, и хоккей, тепло. Не понимаю туристов. Даже жалко, что в Воронеже нет такого стадиона, который строили к чемпионату мира. В Саранске есть, но он простаивает, а у нас он бы заполнялся. Воронеж всегда был футбольным городом.

Руслан Магаль Фото: из личного архива Руслана Магаля

— Сочи — менее футбольный город?

— Кажется, что да. И хорошие футболисты есть в команде. Надо как-то популяризировать футбол. Хотя когда «Сочи» занял второе место и появились бы еврокубки, то мог случиться прилив болельщиков, потому что приехали бы хорошие иностранные команды.

— Курортная атмосфера в Сочи не отвлекает от футбола?

— Считаю, что это, наоборот, комфортные условия. Для футболистов есть возможность хорошо тренироваться и добиваться результата. Такое ещё есть только в Краснодаре. Хорошая погода, играй в футбол и наслаждайся тем, что ты любишь.

«В Москве люди вообще не расслабляются, постоянно куда-то идут. Так и не привык к этому»

— В 2019 году вы перешли в «Торпедо». Трудно было освоиться в Москве?

— Поначалу было трудно привыкнуть к расстояниям после Калининграда, где ты мог дойти пешком на тренировку. Не назвал бы это трудностями, однако времени на всё уходит больше из-за дороги, больше устаёшь. Но мы тренировались на Автозаводской и в Лужниках — было комфортно добираться. Привыкание к городу прошло быстро.

— Цены в магазинах не смущали?

— Смущали цены на квартиры, ха-ха. Если говорить о продуктах, то сильно не замечал, но со временем понимаешь, что больше потратил. Однако в команде при Сергее Игнашевиче было качественно выстроено питание. Хоть команда и играла в ФНЛ, но условия были для Премьер-Лиги. Обидно, что именно с ним мы не вышли туда.

— В Москве и других городах люди отличаются?

— Смотря где. В «Торпедо» все были доброжелательные, разницы я не заметил. У нас был прекрасный президент — Елена Васильевна (Еленцева. — Прим. «Чемпионата»). Говорят, что женщина в футболе… Но было всё настолько классно, как она относилась к игрокам и персоналу, очень позитивный человек. Для меня это было удивлением.

Где-то мелькала избалованность в людях, но не очень сильно. Если бы я попал в другой московский клуб, то, возможно, это было бы заметно сильнее.

— Вы посещаете Москву в свободное время. К чему так и не привыкли?

— К пробкам привык, но к расстояниям и трафику людей — нет. Кажется, что никто вообще не расслабляется, постоянно куда-то идут — движ и суматоха. В Москве очень активный образ жизни.

— Какое самое любимое место в столице?

— Набережная в Лужниках, Патрики и парк «Новодевичьи пруды». Если с девушкой остаёмся в Москве, то часто завтракаем на Патриках и гуляем в Лужниках. С этим местом связано два года жизни. Любим посещать театры, стараемся подобрать спектакли.

«Первые полгода в «Торпедо» все говорили, что Игнашевич — идеальный тренер, но потом он поменялся»

— В «Торпедо» вы застали начало тренерской карьеры Игнашевича. Каким он был тогда тренером?

— Когда я только приходил, он был более спокойным тренером. Для команды это было идеально. У него всегда всё было расписано, показывал игрокам, что он хочет. Постоянно приводил примеры и нарезки европейских игроков по позициям. Во время игры тоже только спокойный подсказ. Первые полгода — один из самых спокойных и рассудительных тренеров. Но если говорить про его манеру поведения, то постепенно он становился более агрессивным, выходил из себя. Сейчас я тоже его таким вижу. Однако первые полгода все наслаждались и говорили, что это идеальный тренер.

Руслан Магаль Фото: torpedo.ru

— Изменения в характере Игнашевича могли пойти во вред?

— Если смотреть на то, что у нас не получилось, то да. В тот период мы привыкли к другому Игнашевичу. Но неважно, как он себя вёл. Мне он запомнился как качественный тренер. Уже тогда говорил, что он будет тренировать в РПЛ и дальше пойдёт, потому что у него есть чёткий план, рисунок игры, качественный тренировочный процесс. Тренировки выстроены так же, как и механизм у «Мерседеса».

— Игнашевич — тренер-тактик или психолог?

— Не думаю, что психолог, скорее, тактик. Но он был разным, не знаю, от чего это зависело. Скорее всего, от результата, но в разные периоды он вёл себя по-разному.

— Он устраивал тимбилдинг?

— Было что-то вроде квизов. У нас в команде на сборах он разыгрывал футболки игроков, с которыми сам менялся. Их получали три человека, которые наберут больше всех очков за сборы. Было интересно. Помню, разыгрывалась футболка Роналду из сборной Португалии.

— Вы что-то выигрывали?

— Я выиграл его футболку с домашнего чемпионата мира с автографами игроков сборной России. Видел, что в «Балтике» они устраивали мероприятие, где кидались сладким. Прикольно придумал! Когда Сергей Николаевич видел на сборах, что игроки подустали, то мог вместо тренировки организовать пейнтбол. Настроение сразу улучшалось. Наверное, это благодаря опыту, он знал, что нужно игроку. Сборы у него были тяжёлыми, но Игнашевич чувствовал, где нужно отпустить.

«Из-за пресс-конференций думают, что Евсеев — противный дядька, но это не так»

— Этот сезон вы начали с Евсеевым. Успели хорошо его узнать как тренера?

— Почти сразу успели понять его требования. Экранный образ и то, какой он в раздевалке — разные вещи. На самом деле он добрый. На экране Евсеев выглядит грозным дядькой, а в раздевалке по-свойски со всеми общается. На всяких пресс-конференциях думают, что он противный, но это абсолютно не так.

— У него есть известный ритуал, когда он прыгает на стол после побед. Как вы на это реагировали?

— Это случилось вроде в самой первой игре в Ростове. Мы знали это и уже сами начали стучать по столу, чтобы он запрыгнул (улыбается). Он подтянул брюки, чтобы не порвать, и запрыгнул, ха-ха. Прикольная фишка, теперь это все знают. Наверное, будет и дальше продолжать.

— Как переживали неудачный период на старте сезона?

— Воспринимали как неудачный период, стечение обстоятельств. Конечно, вся команда переживала. Мы проиграли «Крыльям Советов», наступил перерыв на сборные, всё было нормально, а потом сказали, что Вадим Евсеев уволен. Было неожиданно, но такое я часто проходил. Это часть карьеры тренера.

— Причины увольнения были понятны?

— Трудно сказать, мы неплохо провели сборы. Не сказал бы, что в этом плане что-то было не так. Видимо, нам надо было разнообразить игру.

«Ташуев изменил ментальность игроков «Факела», а меня вернул на идеальную позицию»

— Затем пришёл Ташуев, и команда встряхнулась. В чём его секрет?

— Приход Ташуева поменял ментальность игроков. Он сразу объяснил, что мы хорошие футболисты и можем быть намного выше, чем сейчас. Рассказал, в какой футбол играют его команды. Я благодарен ему за то, что он вернул меня на позицию, где чувствую себя комфортно. В этот этап я максимально кайфовал от игр и тренировок. Даже задумался, что бóльшую часть карьеры провёл не на той позиции. В «Сибирь» я пришёл крайним полузащитником, но правый защитник получил травму, и Стукалов поставил меня туда. Так я и стал защитником, но меня всегда тянуло в атаку. Сейчас я на идеальной позиции, на которой должен был играть всю карьеру. От Ташуева я получил объяснений по поводу игры больше, чем от других тренеров. Может, даже некоторые и не хотели смотреть, где я играю, а Ташуев попал в точку.

— Когда он перевёл вас на другую позицию?

— На первых тренировках я играл защитника, а он сказал, что хочет меня попробовать в другом месте. Это именно тренерский опыт, чтобы увидеть это. Я никогда не говорил тренеру, чтобы меня переставили — буду играть там, где скажут. А он посмотрел и увидел, для меня это показатель.

— Внешний вид Ташуева тоже очень брутальный. Он на самом деле такой?

— Мне кажется, он добряк, но бывает и строгим. У него есть опыт для того, чтобы где-то пошутить, а где-то быть пожёстче.

— В этом сезоне на своем поле «Факел» отобрал очки почти у всех топовых команд. Почему соперникам так трудно играть с вами в Воронеже?

— Соперникам стало труднее с нами играть как раз при Ташуеве, потому что у него агрессивный стиль игры, прессинг. Все поняли, что мы можем играть на равных.

— Чувствуете, что стали грозой больших команд?

— Мы понимаем, что никому не уступим, соперникам не будет с нами легко. А дома нас гонят вперёд болельщики. Нужно побывать на стадионе в Воронеже, чтобы почувствовать эту атмосферу.

— Часто «Факел» переворачивал матчи в самых концовках. Теперь появляется «Ташуев-тайм», как было у Фергюсона?

— У команды есть характер, он был и при Евсееве, и при Пятибратове, и при Василенко, когда вытаскивали матчи в концовках. Например, мы проигрывали «Краснодару» 1:3, но сыграли 3:3. Были и другие матчи, поэтому не могу это назвать «Ташуев-тайм», дело в характере.

— На ваш взгляд, что нужно изменить в игре команды за зимний перерыв?

— Нужно больше контролировать игру и больше забивать мячей. Это самое основное. Надо показывать яркий футбол, и тогда результаты станут ещё ярче.

«В UFC бросил бы вызов Махачеву, но он бы меня уничтожил»

— Вы увлекаетесь разными видами спорта, в том числе смешанными единоборствами. Почему?

— В этом виде спорта есть дух. Пробовали выходить с человеком один на один, когда закрывается клетка? Кто сильнее духом, тот и выигрывает. Я восхищаюсь Хабибом и Исламом Махачевым. Это топовые спортсмены, которые обладают сумасшедшей уверенностью. Наверное, это благодаря их тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову, царствие небесное. Он воспитал крутейших спортсменов. Надеюсь, Хабиб продолжит его дело, потому что у него запредельный уровень уверенности в своих силах. Не знаю, кто мог бы победить его, даже сейчас.

Руслан Магаль и Конор Макгрегор Фото: из личного архива Руслана Магаля

— В UFC вы бы выступали в лёгком весе. Кому бы хотели бросить вызов?

— Махачев бы меня уничтожил, как и каждый оттуда, ха-ха. Но выбрал бы Ислама, потому что сейчас я больше за него переживаю и хочу, чтобы он сохранил титул как можно дольше.

— Вы хорошо дерётесь?

— Не могу сказать, что я хорош (смеётся). Как и все, дрался в детстве. У меня есть друзья, которые проводят тренировки по боксу, я бы хотел присоединиться, но никак не выходит это сделать в отпуске. На отдыхе у меня достаточно интенсивная программа тренировок, поэтому трудно совмещать. Тренер считает, что в 32 года я ещё могу вырасти в физическом плане, есть ещё куда стремиться.

— Вы были бы хороши в трэш-токе?

— Задевать и оскорблять соперника не для меня. Мне ближе манера поведения Хабиба, а не Макгрегора — доказывать всё в октагоне. То же самое и в футболе — всё на поле.

— Ваш любимый теннисист — Джокович? Почему?

— Ещё нравится Надаль. А Новак — великий спортсмен, который добился всего благодаря дисциплине. Она на первом месте, без этого нельзя добиться результата. Просто стоит посмотреть на Роналду. Кстати, я читал биографию Джоковича, где он рассказывал про свои диеты и тренировки. Но и талант у Новака есть. Такие примеры есть в каждом виде спорта — тот же Коби Брайант в баскетболе. Он доказывал уже в приличном возрасте.

— А как вам российские теннисисты?

— Недавно был на турнире World Tennis League в Абу-Даби. Прикольный формат, смешанные пары. Хотел бы отметить Медведева и Рублёва — хорошие теннисисты. Хачанов тоже, но его не было на турнире. У Мирры Андреевой огромное будущее.

— Медведев сможет в будущем сравняться с Джоковичем?

— Будет сложно, но в этом поможет дисциплина, которую надо умножить на труд. У Даниила всё для этого есть. Главное, как он распорядится этим. Даня — очень крутой теннисист, даже на турнире развлекательного характера был виден его класс.