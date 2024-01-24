До первых официальных матчей их команд осталось меньше месяца. Пока же аргентинец не может забить, а у португальца – травма.

У Месси и Роналду проблемы. Как легенды футбола начали 2024 год и что их ждёт дальше

В январе Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА. Это решение вызвало недоумение, учитывая, что аргентинец не добился каких-либо серьёзных успехов в 2023-м. А ещё очень удивило, что Криштиану Роналду не включили даже в топ-30. Португалец, в свою очередь, забрал три награды на церемонии Globe Soccer Award. А как команды Месси и Роналду проводят зимние сборы? И когда проведут первые официальные матчи в 2024 году?

Месси провёл уже два товарняка, но ни разу не забил. Как и вся команда

«Интер» уже провёл два контрольных матча. Сначала команда Херардо Мартино встретилась со сборной Сальвадора. Тренер американского клуба выпустил с первых минут достаточно сильный состав. В основе вышли все именитые футболисты команды: Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и новичок Луис Суарес. Правда, всех поменяли в перерыве.

Кстати, именно у Месси был самый явный момент для того, чтобы открыть счёт. В концовке тайма вратарь сборной Сальвадора дважды справился с ударами звёздного ветерана. Любопытно, что самолёт с «Интер Майами» приземлился в Сальвадоре, для членов клуба расстелили красную ковровую дорожку. Цена на билеты на игру варьировались от $ 200 до $ 475, хотя сторонние поставщики наверняка сделали сумму ещё выше. Тем не менее за первой игрой Месси в межсезонье наблюдали примерно 53 тысячи зрителей.

Лионель Месси (в центре) и Луис Суарес (справа) на презентации новой формы «Интер Майами» Фото: Sam Hodde/Getty Images

Через несколько дней «Интер» приехал в штат Техас, где его ждала товарищеская игра с «Далласом». Обычно эта команда проводит домашние матчи во Фриско, пригороде Далласа, а стадион там вмещает примерно 20 тысяч зрителей. Но ради приезда Месси в межсезонье клуб провёл матч на стадионе «Коттон Боул». На игру пришли более 32 тысяч человек, хотя некоторых наверняка отпугнула относительно холодная погода (4°C). Но в целом внушительная арена (вместимость — примерно 92 тысячи зрителей) выглядела полупустой.

«Сыграть против Месси — невероятная возможность, — сказал президент «Далласа» Дэн Хант перед матчем. — У большинства футболистов просто нет такого шанса. А ведь это величайший игрок всех времён. Возможно, он уступает только Пеле. Здорово, что Месси оказался на нашем рынке».

Месси, Суарес, Альба и Бускетс снова оказались в стартовом составе. Защитник отыграл весь матч, а остальных заменили на 64-й минуте. Впрочем, это никак не помогло «Интеру» — поражение со счётом 0:1. С другой стороны, совсем непонятно, как клуб из Майами ушёл с поля без голов.

Лионель Месси (слева) уходит от соперника в матче с «Далласом» Фото: Megan Briggs/Getty Images

Тот же Месси выглядел очень прилично. Сначала Лео едва не исполнил «сухой лист» с углового — вратарь вытащил мяч с линии. Потом голкипер отразил опасный удар аргентинца в дальний угол. А под занавес тайма Лео гениально забросил на Суареса, но Луис с лёта не попал в створ из убойной позиции. И всё это за первые 45 минут!

Роналду прилетел в Китай с «Аль-Насром». Но матч с командой Слуцкого отменили

Роналду, в отличие от Месси, ещё не выходил на поле в 2024 году. При этом «Аль-Наср» приехал в Китай, где должен был провести пару контрольных матчей с местными клубами. Саудовский клуб прилетел туда вместе с Роналду, чем вызывал серьёзный ажиотаж в аэропорту. Толпа людей пыталась прорваться к звёздному португальцу, чтобы сделать снимок или взять автограф. Сотрудники аэропорта насильно удерживали фанатов.

Криштиану Роналду взял три награды на церемонии Globe Soccer Award Фото: AP/TASS

Правда, на следующий день «Аль-Наср» сообщил о травме Роналду. По этой причине клуб не сыграет ни с «Шанхай Шэньхуа» (его тренирует Леонид Слуцкий), ни с «Чжэцзяном».

«Нам очень жаль сообщать вам, что зимний тур «Аль-Насра» будет отложен из-за проблем Криштиану Роналду со здоровьем. Он не может играть из-за травмы. Болельщикам будут возвращены деньги за билеты в полном объёме, а также возмещены расходы на перелёт и билеты в отеле», — сообщила пресс-служба «Аль-Насра».

Сам Роналду подчеркнул, что ещё обязательно вернётся в Китай: «Мне очень грустно — ведь мы с «Аль-Насром» приехали в Китай, чтобы насладиться туром. Чувствую себя здесь как дома. Сейчас мне грустно. Знаю, что вам тоже грустно, особенно людям, которые любят Криштиану, но мы должны увидеть здесь что-то хорошее. Мы не отменили игру, мы хотим провести её, хотим вернуться сюда — и вернёмся. К сожалению, сейчас у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни».

Что дальше?

У «Интер Майами» достаточно насыщенная программа. Команда отправится в Азию и посетит три страны. В Саудовской Аравии её ждут встречи с двумя топовыми клубами этой страны — «Аль-Хилялем» (29 января) и «Аль-Насром» (1 февраля). После этого американский клуб прилетит в Гонконг, где проведёт матч (4 февраля) со сборной лучших футболистов местного чемпионата. Билеты на эту игру (стадион вмещает примерно 40 тысяч зрителей) раскупили за один час. А 7 февраля «Интер» ждёт игра в Японии с местным клубом «Виссел Кобе», за который когда-то играл Андрес Иньеста.

16 февраля «Интер Майами» проведёт контрольный матч с аргентинским клубом «Ньюэллс Олд Бойз». Кстати, именно за эту команду Месси играл, когда был ребёнком. Именно оттуда он позднее перебрался в академию «Барселоны». Регулярный чемпионат МЛС для «Интера» стартует 22 февраля — в этот день он встретится на своём стадионе с «Реал Солт-Лейк».

У «Аль-Насра» впереди контрольные матчи с «Интер Майами» (1 февраля) и «Аль-Хилялем» (8 февраля). Чемпионат Саудовской Аравии возобновится 17 февраля, но перед этим «Аль-Наср» проведёт первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. 14-го числа он встретится с «Аль-Фейхой», также представляющей саудовскую лигу. Ответная игра запланирована на 21 февраля.