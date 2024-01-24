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Как Лионель Месси и Криштиану Роналду начали 2024 год, расписание товарищеских матчей Интер Майами и Аль-Насра

У Месси и Роналду проблемы. Как легенды футбола начали 2024 год и что их ждёт дальше
Кирилл Закатченко
Как Месси и Роналду начали 2024 год
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До первых официальных матчей их команд осталось меньше месяца. Пока же аргентинец не может забить, а у португальца – травма.

В январе Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА. Это решение вызвало недоумение, учитывая, что аргентинец не добился каких-либо серьёзных успехов в 2023-м. А ещё очень удивило, что Криштиану Роналду не включили даже в топ-30. Португалец, в свою очередь, забрал три награды на церемонии Globe Soccer Award. А как команды Месси и Роналду проводят зимние сборы? И когда проведут первые официальные матчи в 2024 году?

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Месси провёл уже два товарняка, но ни разу не забил. Как и вся команда

«Интер» уже провёл два контрольных матча. Сначала команда Херардо Мартино встретилась со сборной Сальвадора. Тренер американского клуба выпустил с первых минут достаточно сильный состав. В основе вышли все именитые футболисты команды: Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и новичок Луис Суарес. Правда, всех поменяли в перерыве.

Кстати, именно у Месси был самый явный момент для того, чтобы открыть счёт. В концовке тайма вратарь сборной Сальвадора дважды справился с ударами звёздного ветерана. Любопытно, что самолёт с «Интер Майами» приземлился в Сальвадоре, для членов клуба расстелили красную ковровую дорожку. Цена на билеты на игру варьировались от $ 200 до $ 475, хотя сторонние поставщики наверняка сделали сумму ещё выше. Тем не менее за первой игрой Месси в межсезонье наблюдали примерно 53 тысячи зрителей.

Лионель Месси (в центре) и Луис Суарес (справа) на презентации новой формы «Интер Майами»

Лионель Месси (в центре) и Луис Суарес (справа) на презентации новой формы «Интер Майами»

Фото: Sam Hodde/Getty Images

Через несколько дней «Интер» приехал в штат Техас, где его ждала товарищеская игра с «Далласом». Обычно эта команда проводит домашние матчи во Фриско, пригороде Далласа, а стадион там вмещает примерно 20 тысяч зрителей. Но ради приезда Месси в межсезонье клуб провёл матч на стадионе «Коттон Боул». На игру пришли более 32 тысяч человек, хотя некоторых наверняка отпугнула относительно холодная погода (4°C). Но в целом внушительная арена (вместимость — примерно 92 тысячи зрителей) выглядела полупустой.

«Сыграть против Месси — невероятная возможность, — сказал президент «Далласа» Дэн Хант перед матчем. — У большинства футболистов просто нет такого шанса. А ведь это величайший игрок всех времён. Возможно, он уступает только Пеле. Здорово, что Месси оказался на нашем рынке».

Месси, Суарес, Альба и Бускетс снова оказались в стартовом составе. Защитник отыграл весь матч, а остальных заменили на 64-й минуте. Впрочем, это никак не помогло «Интеру» — поражение со счётом 0:1. С другой стороны, совсем непонятно, как клуб из Майами ушёл с поля без голов.

Лионель Месси (слева) уходит от соперника в матче с «Далласом»

Лионель Месси (слева) уходит от соперника в матче с «Далласом»

Фото: Megan Briggs/Getty Images

Тот же Месси выглядел очень прилично. Сначала Лео едва не исполнил «сухой лист» с углового — вратарь вытащил мяч с линии. Потом голкипер отразил опасный удар аргентинца в дальний угол. А под занавес тайма Лео гениально забросил на Суареса, но Луис с лёта не попал в створ из убойной позиции. И всё это за первые 45 минут!

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Роналду прилетел в Китай с «Аль-Насром». Но матч с командой Слуцкого отменили

Роналду, в отличие от Месси, ещё не выходил на поле в 2024 году. При этом «Аль-Наср» приехал в Китай, где должен был провести пару контрольных матчей с местными клубами. Саудовский клуб прилетел туда вместе с Роналду, чем вызывал серьёзный ажиотаж в аэропорту. Толпа людей пыталась прорваться к звёздному португальцу, чтобы сделать снимок или взять автограф. Сотрудники аэропорта насильно удерживали фанатов.

Криштиану Роналду взял три награды на церемонии Globe Soccer Award

Криштиану Роналду взял три награды на церемонии Globe Soccer Award

Фото: AP/TASS

Правда, на следующий день «Аль-Наср» сообщил о травме Роналду. По этой причине клуб не сыграет ни с «Шанхай Шэньхуа» (его тренирует Леонид Слуцкий), ни с «Чжэцзяном».

«Нам очень жаль сообщать вам, что зимний тур «Аль-Насра» будет отложен из-за проблем Криштиану Роналду со здоровьем. Он не может играть из-за травмы. Болельщикам будут возвращены деньги за билеты в полном объёме, а также возмещены расходы на перелёт и билеты в отеле», — сообщила пресс-служба «Аль-Насра».

Сам Роналду подчеркнул, что ещё обязательно вернётся в Китай: «Мне очень грустно — ведь мы с «Аль-Насром» приехали в Китай, чтобы насладиться туром. Чувствую себя здесь как дома. Сейчас мне грустно. Знаю, что вам тоже грустно, особенно людям, которые любят Криштиану, но мы должны увидеть здесь что-то хорошее. Мы не отменили игру, мы хотим провести её, хотим вернуться сюда — и вернёмся. К сожалению, сейчас у меня есть некоторые проблемы, но это часть футбола и моей жизни».

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Что дальше?

У «Интер Майами» достаточно насыщенная программа. Команда отправится в Азию и посетит три страны. В Саудовской Аравии её ждут встречи с двумя топовыми клубами этой страны — «Аль-Хилялем» (29 января) и «Аль-Насром» (1 февраля). После этого американский клуб прилетит в Гонконг, где проведёт матч (4 февраля) со сборной лучших футболистов местного чемпионата. Билеты на эту игру (стадион вмещает примерно 40 тысяч зрителей) раскупили за один час. А 7 февраля «Интер» ждёт игра в Японии с местным клубом «Виссел Кобе», за который когда-то играл Андрес Иньеста.

16 февраля «Интер Майами» проведёт контрольный матч с аргентинским клубом «Ньюэллс Олд Бойз». Кстати, именно за эту команду Месси играл, когда был ребёнком. Именно оттуда он позднее перебрался в академию «Барселоны». Регулярный чемпионат МЛС для «Интера» стартует 22 февраля — в этот день он встретится на своём стадионе с «Реал Солт-Лейк».

У «Аль-Насра» впереди контрольные матчи с «Интер Майами» (1 февраля) и «Аль-Хилялем» (8 февраля). Чемпионат Саудовской Аравии возобновится 17 февраля, но перед этим «Аль-Наср» проведёт первый матч 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов. 14-го числа он встретится с «Аль-Фейхой», также представляющей саудовскую лигу. Ответная игра запланирована на 21 февраля.

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