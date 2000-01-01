Тренер и переводчик расплакались на интервью после исторического достижения сборной Сирии

Слёзы счастья сирийцев после выхода в плей-офф Кубка Азии

Сирия впервые в истории вышла в плей-офф Кубка Азии. На послематчевом интервью Эктора Купера сдержать слёз не смогли ни тренер, ни переводчик, ни журналист. Вы посмотрите на эти эмоции!