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Винисиус — в топ-3 бразильских бомбардиров «Реала»
Винисиус — в топ-3 бразильских бомбардиров «Реала»
Винисиус помог «Реалу» вырвать победу у «Альмерии» (3:2). Благодаря голу нападающий вышел на второе место среди бразильских голеодоров клуба. Кто в топ-3?
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3-е место — Роберто Карлос
3-е место — Роберто Карлос
На счету легендарного защитника 69 голов в 527 встречах.
2-е место — Винисиус
2-е место — Винисиус
За 243 матча в «Реале» форвард забил 70 мячей.
1-е место — Роналдо
1-е место — Роналдо
В активе нападающего 104 гола в 177 играх за клуб.
Винисиус — второй среди бразильских бомбардиров в истории «Реала». А кто первый?
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