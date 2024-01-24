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Зенит — Чонбук Хенде Моторс — 5:1, видео голов, обзор товарищеского матча, дебют Ахметова

«Зенит» забил 10 мячей за два матча! А корейцам положил даже 17-летний юноша
Дмитрий Зимин
«Зенит» – «Чонбук Хенде Моторс» – 5:1
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И это не Педро! Хотя бразилец тоже забил.

Второй контрольный матч на эмиратском сборе «Зенит» провёл с одним из лидеров азиатского футбола – командой «Чонбук» из Южной Кореи. Ожидалось, что петербуржцам придётся куда тяжелее, нежели в первой встрече с самаркандским «Динамо» (5:1). Но нет – такая же убедительная победа. Без шансов для соперника.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 января 2024, среда. 17:20 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 1
Чонбук Хёндэ Моторс
Чолла-Пукто, Южная Корея
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Джэ – 27'     2:1 Педро – 58'     3:1 Сергеев – 66'     4:1 Мантуан – 70'     5:1 Бардачев – 74'    

Хотя это удивительно – ведь «Чонбук» сейчас вовсю готовится к матчам плей-офф азиатской ЛЧ. Там они в топе – в прошлом году едва не заскочили в финал. До официальных встреч осталось провести всего одну товарищескую игру, поэтому форма очевидно неплохая. Тренирует корейцев хорошо знакомый в России Дан Петреску. С момента ухода из «Кубани» в 2016-м он сменил пять клубов, но только «ЧФР Клуж» он возглавлял трижды, а сейчас вовсю осваивается в новой стране.

Сергей Семак заранее запланировал провести первые матчи, полностью меняя состав в перерыве. Так и вышло. Но далеко не все смогли выйти на поле с «Чонбуком». В частности, болельщики не дождались дебюта новичка Нино, который пока набирает форму. Пропускали игру также Вильсон Изидор, Александр Ерохин, Владислав Саусь. Но вроде бы никаких проблем со здоровьем нет.

В первом тайме «Чонбук» действительно сопротивлялся. «Зенит» сыграл по схеме 4-3-3 с Марио Фернандесом на правом и Вячеславом Караваевым на левом флангах. В принципе, второй смотрелся неплохо в этой роли, но в клубе наверняка ждут скорого приезда Наира Тикнизяна, которого будут использовать примерно на том же участке поля.

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Петербуржцы очень просто забили первый гол – на 22-й минуте Матео Кассьерра обыгрался с Клаудиньо, спокойно вошёл в штрафную и пульнул в дальний угол.

Правда, «Чонбук» вскоре отыгрался. Но в целом не сказать, что атакующая линия сине-бело-голубых чем-то удивила соперника: Кассьерра, Артур, Клаудиньо, Андрей Мостовой создали не так много моментов. Оставили их на второй тайм.

После перерыва Семак выпустил абсолютно другой состав. Дебютировал в товарищеских матчах, кстати, новичок команды Ильзат Ахметов. В остальном Дуглас Сантос и Алексей Сутормин на флангах, в центре обороны – 17-летний Матвей Бардачев с Родригао. Впереди Ахметов, который расположился в тройке полузащитников. Ещё вышли Вендел, Иван Сергеев, Педро и Густаво Мантуан.

И то ли «Зенит» уж очень активно включился, то ли физически подсел «Чонбук»: Петреску постепенно делал замены, в то время как его команда пропускала.

Начал уничтожение Педро, который элегантно замкнул навес Дугласа. Это его второй гол в двух матчах.

После отличились Сергеев и Мантуан. Бразилец забил после того, как на углу штрафной нескольких соперников раскидал Ахметов.

А пятый мяч на счету 17-летнего юноши Бардачёва. Центральный защитник здорово открылся под передачу Вендела.

«Чонбук» совсем расклеился и после этого даже не реализовал пенальти. А «Зенит» и правда хорош. Следующий контрольный матч команда проведёт с «Уралом» 27 января.

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