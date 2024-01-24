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«Мальорка» — «Жирона» — 3:2, видео, голы, Ларин, Пратс, Стуани, Савио, обзор матча, 24 января 2024 года, Кубок Испании

Сенсационный вылет лидера Примеры. «Жирона» получила три гола за тайм в Кубке Испании
Анатолий Романов
«Мальорка» — «Жирона» — 3:2
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Довбик не смог забить, даже когда «Мальорка» осталась вдесятером.

«Жирона», занимающая первое место в Примере, вылетела из Кубка Испании – уступила в четвертьфинале «Мальорке». Очень яркий и эмоциональный получился матч!

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 21:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
3 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Ларин – 21'     2:0 Пратс – 28'     3:0 Пратс – 35'     3:1 Стуани – 68'     3:2 Савио – 90+6'    
Удаления: Раильо – 67' / нет

Лидер чемпионата Испании сделал небольшую ротацию состава, но одно изменение сильно отразилось на команде: в запасе остался центрфорвард Довбик – лучший бомбардир лиги наряду с Беллингемом. Хотя «Жирона» должна была повести в счёте уже на второй минуте, когда опытнейший Стуани, сменивший украинца, не забил из убойной позиции. Футбол вообще с самого начала получался зажигательный, очень открытый. Хозяева, пусть и из низов Примеры, тут же дали понять команде Мичела, что они и сами с усами. Усатый центрфорвард Пратс и его канадский напарник Ларин терроризировали оборону «Жироны». За стартовые 11 минут соперники общими усилиями нанесли девять ударов, включая три в створ, а «Мальорка» атаковала мощнее, опаснее.

Как «Жирона» разрывала в последнем туре Примеры:
Чемпионский футбол «Жироны»! А Беллингема догнал Довбик
Чемпионский футбол «Жироны»! А Беллингема догнал Довбик

В какой-то момент показалось, что «Жирона» сумела чуть-чуть успокоить игру. Гости при владении образовывали тройку сзади, словно отзеркаливали хозяйскую схему 3-5-2, при этом левый защитник Гутьеррес становился дополнительным полузащитником в центре или полуфланге. Оставшиеся игроки обороны перекатывали мяч между собой и искали пространство. Но в середине первого тайма «Жирона» получила заброс как раз в зону Гутьерреса – «Мальорка» улетела в контратаку три в три. Родригес избежал офсайда и выкатил мяч под удар Ларину. Повтор доказал, что положения вне игры не было.

Потом Савио не реализовал ещё один выход один на один «Жироны» (голкипер Хуан Карлос тащил всё!), и после этого команда Мичела пропустила второй. Пратс забил потрясающий гол! Пробил из-за штрафной с левой без лишних раздумий по отскочившему от защитника мячу. Некоторые болельщики схватились за голову – так красиво смотрелся голевой эпизод.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

А на 35-й минуте очередная ошибка при создании вне игры стоила «Жироне» третьего пропущенного мяча. Сначала судьи зафиксировали офсайд, но VAR подтянул судью к экрану. Рефери Монтеро разглядел на повторе, что двойную ошибку совершил венгерский защитник с грузинскими корнями Яакобишвили: и глубину создал, сломав ловушку, и рукой в собственной штрафной сыграл. Пенальти, дубль Пратса – и 3:0 до перерыва! Нокаут для лидера чемпионата Испании.

Прогнозируемая реакция Мичела в перерыве – двойная замена и выход Довбика. Причём не вместо 37-летнего Стуани, а в пару к уругвайцу. Тренер должен был что-то сделать, даже если делать что-либо было уже поздно. Владея мячом в три раза больше соперника, «Жирона» наиграла по xG на 1,04 против 2,30, а по цифрам на табло на позорное поражение. Понятно, что на сегодняшний день для каталонцев чемпионат в приоритете, тем не менее обидно уступать так просто трофей, находясь в сумасшедшей форме. Но «Мальорка» закрыла все двери на сто замков.

Однако в середине второго тайма случился эпизод, который поменял игру. При подаче капитан «Мальорки» Раильо повалил соперника на землю, и судья назначил пенальти. Повтор показал, что оппоненты хватали друг друга, но игрок «Жироны» оказался хитрее. VAR вмешиваться не стал. Более того, разгоряченный Раильо слишком эмоционально спорил с рефери, поэтому получил две жёлтые карточки за минуту. Хозяева пропустили с «точки» от Стуани и остались на концовку вдесятером. Интрига вернулась – «Жирона» начала забрасывать штрафную «Мальорки» кроссами.

Довбик до 85-й минуты был потерянным на поле, несмотря на постоянные атаки «Жироны»: 0 ударов, только одна ключевая передача. Но потом получил долгожданный шанс. Кросс добавившего огня на правом фланге Коуту форвард завершал непростым ударом в касание с лёта и чуть-чуть промахнулся. Другой такой возможности украинец не имел. «Мальорка» во втором тайме ни разу не пробила в створ ворот «Жироны», вот только ей это и не нужно было. Важнее, что хозяева успешно закрывали свой створ – до 90+6-й минуты, когда Савио при помощи Довбика всё же забил второй гол, протолкнув мяч в сетку. Тем не менее команда Агирре сотворила сенсацию и сыграет в полуфинале.

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