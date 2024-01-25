Смешной гол Левандовского разбудил «Барсу». Но после 90 минут юнцов Хави вынесли из Кубка

Хави со своей командой упустил второй возможный трофей за 10 дней. Каталонцы вылетели из Кубка Испании. В полуфинале этого турнира не будет ни «Барселоны», ни «Реала».

Едва стартовала игра, как по штрафной «Барселоны» пронесся ураган «Атлетик». Мощнейшее начало в исполнении хозяев завершилось быстрым голом уже через 40 секунд! Ошибся юный Ямал, в обороне каталонцев возник хаос, и Гурусета забил с нескольких метров. Горка нанёс первый из четырёх ударов «Атлетика» за восемь минут. Действительно, команда экс-тренера «Барсы» Эрнесто Вальверде так прокатила чемпиона Испании на своих баскских горках, что гости почувствовали себя нехорошо.

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Полтайма «Атлетик» полностью контролировал ситуацию на поле. Хозяева агрессивно оборонялись средним блоком в схеме 4-4-2, Сансет с Гурусетой успешно оказывали давление на центральных защитников «Барселоны». Каталонцы больше владели мячом, но баски быстрее думали и превосходили соперника в скоростях. Вдобавок случилась ещё одна неприятность для Хави – травму задней поверхности бедра получил Бальде, которого заменил 17-летний Форт.

Левандовски до 26-й минуты снова выглядел так, словно за последние пять месяцев постарел на пять лет. А потом вдруг внезапно забил, возможно, самый курьёзный гол в своей карьере. Это был первый удар «Барселоны», если его вообще можно назвать ударом. Торрес доставил мяч в штрафную, а когда казалось, что атака сине-гранатовых не завершится ничем, Берчиче принял ужасное решение – вынести мяч через центр. Стоявший рядом Левандовски просто поднял ногу, в неё и попал защитник «Атлетика». Мяч срикошетил в ворота. Очевидное невероятное!

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«Барса» до перерыва едва ли наиграла на гол (всего три удара и 0,29 по xG), а на два – точно нет. Тем не менее выиграла тайм со счётом 2:1. Второй гол стал плодом неслабого индивидуального мастерства Ямала, который одним этим эпизодом исправился за все потери. Ламин исполнил что-то в стиле Роббена: сместился с фланга в центр, обойдя по пути двоих защитников, и положил мяч в дальний нижний угол. Вот почему его талант невероятно ценят в каталонском клубе.

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«Атлетик» по тому, как складывалась игра, не заслуживал поражения. Что и доказал в дебюте второго тайма. Баски снова лихо провели первые минуты, забили быстрый гол благодаря классической фланговой атаке. Нико Уильямс блестяще исполнил передачу к линии вратарской на голову Сансета, которого упустил де Йонг. В этом эпизоде с голом «Атлетика» тоже не лучшим образом сыграл Ямал, который должен был блокировать кросс. В умении защищаться парню ещё нужно прибавлять, хотя понятно, что в этом у него всегда будет больше изъянов, чем в игре с мячом. «Барселона» опять не вспоминала о чужих воротах до тех пор, пока «Атлетик» не подустал.

Защитники команды Хави продолжали страдать. Кристенсен, похоже, на «ободах» доехал до 70-й минуты, когда уступил место на поле Кубарси. Араухо сильно получил по колену, долго приходил в себя и дальше играл на фоне повреждения. «Атлетику» добавил огня выход на замену Иньяки Уильямса, который был столь же активен, как и его брат Нико. Но когда хозяева увлеклись, «Барса» выстрелила контратакой: Ямал убежал к воротам, однако пробил слабенько и неточно.

Эх, Ламин, такой шанс на дубль загубил! Но это даже не о том моменте, а о другом, случившемся на 85-й минуте. Ямал мог и должен был принести победу «Барселоне» в основное время после того, как отнял мяч у зазевавшегося Паредеса. Чистый выход один на один Ламин завершил тем, что пробросил мяч мимо голкипера Ахирресалабы (дублёра Симона) и бил в пустые ворота, почти дойдя до угла вратарской, тем не менее умудрился промахнуться. Правая нога подвела Ямина. В результате «Барселона» не нанесла за весь тайм ни одного удара в створ.

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В добавленное время «Барселона» полностью забрала мяч себе, а вот опасных моментов фактически не было. Но на 105-й минуте у «Атлетика» сыграла замена, которую несколькими секундами ранее сделал Вальверде. Появившийся на поле Хаурехисар совершил отбор на чужой половине поля (не с фолом ли?) и вернувшийся к этому матчу с Кубка африканских наций Иньяки Уильямс забил в быстрой атаке. Причём со второй попытки – добил мяч после удара в штангу. Стадион в Бильбао заходил ходуном: благодаря своим горячим болельщикам «Атлетик» дожимал «Барсу».

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Так чемпион Испании проиграл борьбу ещё за один кубковый трофей. Команде Хави уже не хватило энергии, чтобы спастись. На 120-й минуте раскрывшаяся «Барселона» получила четвёртый гол от Нико Уильямса – вингер очень красиво пробил внешней стороной стопы.

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