Четыре команды из РПЛ — в топе лучших по реализации в Европе! Вот весь список

Российских команд давно нет в еврокубках. Но хотя бы в плане статистики сравнить их с представителями ведущих лиг мы можем – и по одному компоненту они даже выделяются. Как ни странно, речь о реализации моментов: практически половину топ-10, если брать в расчёт РПЛ, АПЛ, Ла Лигу, Серию А, Лигу 1 и Бундеслигу, составляют именно россияне. А ведь в противоположном рейтинге их совсем не было. Зато были «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Помимо клубов РПЛ, сюда попали в том числе те, кто неожиданно высоко забрался в турнирной таблице: их успех основан в том числе на отличной реализации. Хотя есть и исключения.

10-е место — «Тоттенхэм»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 38,99 и 44 (+5,01)

«Тоттенхэм» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Хоть «шпоры» сейчас и пятые в АПЛ, от второго места их отделяют лишь три очка. А после восьми туров они и вовсе лидировали, и это после продажи многолетнего лидера Гарри Кейна! В отсутствие английского топ-бомбардира сразу за двоих работает Сон Хын Мин: при 7,47 xG (ожидаемые голы) у него аж 12 забитых мячей. Фантастика, но при Анже Постекоглу особо не порет моменты даже Ришарлисон: у него семь голов при 6,89 xG. Да, результат не фантастичен, однако для бразильца он как раз таков.

Девятое место — «Милан»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 35,78 и 41 (+5,22)

«Милан» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Миланцы уже вряд ли поборются за золото Серии А — уж больно хороши «Интер» с «Ювентусом». Но, спойлер, по реализации именно красно-чёрные — лучшие в лиге. Сразу четверо футболистов забили хотя бы на один мяч больше, чем должны были. Выделяется среди них Кристиан Пулишич: американец настрелял шесть голов при 4,01 xG. Хорош и нестареющий Оливье Жиру: при 8,98 xG у него 10 банок. Даже в 37 лет он всё ещё в огромном порядке.

Восьмое место — «Лорьян»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 15,35 и 21 (+5,65)

«Лорьян» Фото: IMAGO/ТАСС

Рубрика «шок-контент»: безнадёжный аутсайдер лучше всех в Лиге 1 реализует моменты. Если что, эти парни при двух ничьих не побеждают вот уже в 10 матчах. От спасительного 15-го места «Лорьян» отделяют четыре очка. Спасибо реализации, что хотя бы столько. И Ромену Февру, конечно. У правого полузащитника 2,75 xG, а забил он аж пять раз.

Седьмое место — «Зенит»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 29,18 и 35 (+5,82)

«Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Петербуржцы и забивают немало, и моменты реализуют классно. Не лидируют в РПЛ они лишь из-за не слишком надёжной обороны. Да, количество защитников на поле не всегда значит качество. Что касается атаки, всё шикарно. Матео Кассьерра при 8,52 xG накидал соперникам 14 голов — ну просто царская конвертация шансов в забитые мячи. Также похвалить стоит Вендела: при 1,85 xG у него четыре гола.

Шестое место — ЦСКА

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 24,93 и 31 (+6,07)

ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Армейцы лишь седьмые в РПЛ. А если бы не потрясная реализация, были бы ещё ниже. Лучшие по этому показатели в ЦСКА, разумеется, Фёдор Чалов (7,69 xG и девять голов), а также Виктор Давила (1,33 xG и три гола). Неплохо проявил себя даже Антон Заболотный (5,53 xG и шесть голов) — ну не сказка ли? По итогам прошлого сезона Премьер-Лиги у него, для сравнения, было три мяча при 3,97 xG.

Пятое место — «Локомотив»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 22,56 и 29 (+6,44)

«Локомотив» Фото: fclm.ru

«Локо» не просто так борется за медали: с такой бешеной реализацией можно претендовать на любые места вверху таблицы. Крутейшие показатели сразу у двоих железнодорожников: несостоявшегося зенитовца Наира Тикнизяна (3,79 xG и шесть голов), а также Рифата Жемалетдинова (0,59 xG и три гола). Также очень хорош Максим Глушенков (2,57 xG и четыре гола). Всем троим явно нужно выписать премию.

Четвёртое место — «Боруссия» М

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 28,53 и 35 (+6,47)

«Боруссия» М Фото: Leon Kuegeler/Getty Images

Оборона «Боруссии» ужасна — больше пропустил только «Дармштадт» (38 голов против 46). Не дают мёнхенгладбахцам опуститься в зону вылета монструозная атака и её реализация. Особенно постарались два гения: Алассан Плеа настрелял семь голов при 5,58 xG, а Рокко Райц — четыре при 1,99 xG. С такими футболистами едва ли вылетают из Бундеслиги, кто бы у команды ни бегал в защите.

Третье место — «Байер»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 43,26 и 50 (+6,74)

«Байер» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Команда Хаби Алонсо восхитительна, сомнений в этом никаких. И всё же создать четырёхочковый отрыв от «Баварии» ей помогла не только блестящая игра, но и отменная реализация — лучшая в Бундеслиге. При этом статистику «Байеру» заметно портит Виктор Бонифасе с его 10 голами при 13,86 xG! Исправляют положение Алекс Гримальдо (2,94 xG и семь голов), а также Жонатан Та (1,56 xG и четыре гола) и Йонас Хофманн (3,27 xG и пять голов).

Второе место — «Крылья Советов»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 28,23 и 36 (+7,77)

«Крылья Советов» Фото: pfcks.ru

Футболистам «Крыльев» не нужно советовать, как реализовывать моменты — они и так в этом эксперты. Главный, конечно, Владимир Писарский: нападающий прокачал завершение на максимум ещё в «Оренбурге», а сейчас у него три гола при 0,82 xG. Бенхамин Гарре забил аж восемь, хотя у него набралось 6,90 xG. Также упоминания заслуживают Юрий Горшков и Сергей Бабкин: при 0,51 и 0,77 xG соответственно они положили по два забитых мяча. Неплохая эффективность, правда?

Первое место — «Жирона»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 42,84 и 51 (+8,16)

«Жирона» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Разумеется, лидирует здесь «Жирона». Поэтому она и находится в Испании на вершине. Больше всех вклада в успех внёс лучший бомбардир Ла Лиги Артём Довбик: 14 голов при 9,50 xG — это вообще как?! Похвалить нужно и других героев: Савио (3,09 xG и пять голов), Ивана Мартина (2,42 xG и четыре гола), Алеша Гарсию (1,07 xG и три гола) и Валери (0,39 xG и два гола). Магистры реализации!