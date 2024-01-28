Клуб Головина станет вторым «ПСЖ»? Вместо российского олигарха в «Монако» ждут шейхов

«Монако» ищет новых владельцев: россиянин Дмитрий Рыболовлев нанял консультативную фирму Raine Group (она же работала с заявками на покупку «МЮ» и «Челси») для изучения возможности продажи своего контрольного пакета акций. При этом, как говорится в заявлении, нет никаких гарантий, что этот стратегический обзор в итоге приведёт к какой-либо сделке.

Рыболовлев приобрёл 67% акций клуба в 2011 году и пообещал тогда инвестировать в команду € 100 млн. С тех пор у «Монако» всё было хорошо: клуб вернулся в элиту, стал чемпионом, дважды брал серебро, доходил до финала Кубка Франции и Кубка лиги, и даже до полуфинала Лиги чемпионов. Рыболовлев не планировал продавать клуб, но год назад получил два предложения от американских инвесторов, которые, по информации Les Echos, были внушительными. Это и вынудило его задуматься о возможной продаже.

Однако сделка может состояться лишь в том случае, если потенциальный покупатель получит поддержку князя Монако Альбера II, поскольку княжеству принадлежат 33% акций клуба. Князь, в свою очередь, сообщил Monaco-Matin, что «Монако» не собирается ни увеличивать, ни уменьшать свою долю. Также Альбер II сказал, что ещё не общался с Рыболовлевым, но поговорил со своим окружением о потенциальной смене владельца клуба.

Альбер II князь Монако «Нам, безусловно, понадобится несколько месяцев, чтобы правильно оценить стоимость клуба. Если появится новый акционер, то он должен быть определённого профиля: респектабельный, солидный. Мы будем к этому очень внимательны».

Пока имена заинтересантов не раскрываются, но один человек уже открыто объявил, что ему было бы интересно вложиться в клуб. Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдул-Азиз Аль Сауд в интервью Carré сказал, что вкладывать деньги во Францию – это хорошая инвестиция: «Марсель», «Монако» показывают хорошие результаты. Они могут стать чемпионами и стать сильнее. Я знаю «Марсель». В «Марселе» играли Сиссе, Раванелли… Это хорошая команда. Может ли Саудовская Аравия купить «Монако»? Конечно, это возможно, нет ничего невозможного».

Журналист Бен Джейкобс писал, что сейчас Рыболовлев оценивает стоимость «Монако» примерно в $ 1 млрд. Однако позднее Raine Group должна будет представить, какая реальная рыночная цена клуба. Учитывая, что Рыболовлев когда-то купил команду за € 1, сделка в любом случае для него будет выигрышной.

Дмитрий Рыболовлев Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вариант с тем, что в «Монако» придёт Саудовская Аравия, наиболее вероятен. Это страна готова платить за футбол, а ещё находится в прекрасных отношениях с княжеством. Осенью прошлого года Альбер II приезжал в Саудовскую Аравию с визитом, в ходе которого встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, а также с министром спорта принцем Абдель Азиз бен Турки Аль-Фейсалом. Получить необходимое одобрение для продажи акций Рыболовлева в этом случае будет довольно просто. Но при этом «Монако» вряд ли станет вторым «ПСЖ»: пример саудовцев, которые пришли в «Ньюкасл», показывает, что они не готовы на безумные траты, несмотря на бездонность своих карманов.

Последние три года клуб фиксирует убытки: в 2020-м это было € 2 тыс., в следующем году уже € 116 тыс., в 2022-м – € 187 тыс. Понятно, что в масштабах убытков той же «Барселоны» это смешные цифры, но клуб всё ещё восстанавливается от пандемии коронавируса (поэтому до сих пор не вернулся к уровню доходов, которые были до неё). Так что его финансам точно не помешают вложения богатых и заинтересованных в развитии инвесторов.