Кого брать «Зениту» после срыва трансфера Тикнизяна? Есть четыре варианта в РПЛ

Наира Тикнизяна, судя по всему, не будет в «Зените». История с сорвавшимся трансфером защитника «Локомотива» показала, что у чемпиона России не бездонный кошелёк – «доить» самый богатый клуб страны можно только до определённых пределов. Однако проблема сине-бело-голубых никуда не исчезла: Сергею Семаку по-прежнему нужен новичок на позицию левого защитника, который заменит уходящего в ЦСКА Данила Кругового. Какие ещё могут быть кандидаты у «Зенита»? Давайте попробуем угадать следующий зимний трансфер петербуржцев.

Очевидно, у «Зенита» есть несколько условий для подписания новичка, помимо более-менее адекватной зарплаты и трансферной стоимости. Во-первых, это должен быть левоногий игрок, как Круговой. Правоногих фланговых защитников и без того достаточно (Караваев, Фернандес, Эракович, Сутормин и Адамов из «Оренбурга», чью аренду клуб имеет право прервать в любой момент), которых в крайнем случае можно было бы передвинуть налево, чтобы закрыть дыру. По этой причине не стоит даже фантазировать о том, что «Зенит» попытается, например, увести из «Спартака» Даниила Хлусевича. Вдобавок защитник не должен быть легионером в РПЛ, поскольку все вакансии для иностранцев в петербургском клубе заняты. Если игрок окажется ещё и универсалом вроде Тикнизяна, то Семак будет совсем доволен – таких тренеры ценят.

Но надо признать, что выбор у «Зенита» довольно скромный. По сути, он ограничивается четырьмя защитниками, сыгравшими за последний год в сборной России – это Дмитрий Скопинцев из «Динамо», Юрий Горшков из «Крыльев Советов», Артём Макарчук из «Сочи» и Евгений Харин из «Ахмата». У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а по-настоящему универсален, пожалуй, только переделанный хавбек Харин.

Неудивительно, что после срыва трансфера Тикнизяна первой у СМИ и инсайдеров всплыла фамилия Скопинцева. Это основной левый защитник из команды-конкурента, к тому же в своё время поигравший год за молодёжку «Зенита». Дмитрий приближается к пику карьеры, ему 26 лет. В нынешнем сезоне РПЛ динамовец сыграл 18 матчей, забил один мяч и сделал три голевые передачи. По умению работать с мячом Скопинцев даст фору не то что любому защитнику, а и многим российским полузащитникам, но как разрушитель не всегда достаточно надёжен. О чём говорил, обсуждая его кандидатуру для сборной, и Валерий Карпин.

Однако Горшков, Макарчук и Харин по своему уровню едва ли выше Скопинцева. У них нет проверенной сезонами стабильности. У 24-летнего защитника «Крыльев Советов» в этом чемпионате 18 матчей, два гола (оба в ворота «Спартака) и одна голевая передача. 28-летний защитник «Сочи» принял участие в 17 матчах и вообще не совершил результативных действий. Возможно, по Макарчуку «Зениту» было бы проще договориться из-за возраста футболиста и крепких бизнес-связей с «Сочи», но впечатление от игры Артёма подпортил тот факт, что он выступает за слабейшую команду лиги. 28-летний игрок «Ахмата» провёл 14 матчей в нынешнем сезоне РПЛ и отдал один голевой пас.

Вот статистика всех четырёх левых защитников в этом чемпионате России (в среднем за 90 минут игры, по данным Sofascore)

Показатель Скопинцев Горшков Макарчук Харин Точные передачи 29 (78%) 28 (77%) 26 (75%) 24 (75%) На чужой трети поля 8,8 7,9 6,3 6,3 На чужой половине 17,6 15,2 15,1 11,8 Точные кроссы 0,4 0,3 0,8 0,4 Обводки 1,2 0,1 0,5 0,3 Отборы 2,6 1,0 1,3 2,0 Перехваты 1,1 1,1 0,5 0,6 Выносы мяча 2,6 2,1 1,8 2,7 Заблокированные передачи 0,5 0,7 1,3 0,9 Выигранные единоборства 47% 54% 58% 45%

Как видно из статистики, по большинству показателей Скопинцев – лучший в этом квартете. Разве что точность кроссов и процент выигранных единоборств у динамовца могли быть повыше. В трёх компонентах Макарчук чуть-чуть опережает остальных.

Чьи шансы на переезд в Санкт-Петербург самые высокие? Трудно прогнозировать, кого выберут по соотношению «цена – качество» чемпионы России и с кем в итоге смогут договориться. А может, в «Зените» вспомнят, что и у Георгия Джикии, не продлившего пока истекающий контракт со «Спартаком», был хороший опыт игры левым защитником в «Амкаре»?