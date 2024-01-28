Кого брать «Зениту» после срыва трансфера Тикнизяна? Есть четыре варианта в РПЛ

Наира Тикнизяна, судя по всему, не будет в «Зените». История с сорвавшимся трансфером защитника «Локомотива» показала, что у чемпиона России не бездонный кошелёк – «доить» самый богатый клуб страны можно только до определённых пределов. Однако проблема сине-бело-голубых никуда не исчезла: Сергею Семаку по-прежнему нужен новичок на позицию левого защитника, который заменит уходящего в ЦСКА Данила Кругового. Какие ещё могут быть кандидаты у «Зенита»? Давайте попробуем угадать следующий зимний трансфер петербуржцев.
Очевидно, у «Зенита» есть несколько условий для подписания новичка, помимо более-менее адекватной зарплаты и трансферной стоимости. Во-первых, это должен быть левоногий игрок, как Круговой. Правоногих фланговых защитников и без того достаточно (Караваев, Фернандес, Эракович, Сутормин и Адамов из «Оренбурга», чью аренду клуб имеет право прервать в любой момент), которых в крайнем случае можно было бы передвинуть налево, чтобы закрыть дыру. По этой причине не стоит даже фантазировать о том, что «Зенит» попытается, например, увести из «Спартака» Даниила Хлусевича. Вдобавок защитник не должен быть легионером в РПЛ, поскольку все вакансии для иностранцев в петербургском клубе заняты. Если игрок окажется ещё и универсалом вроде Тикнизяна, то Семак будет совсем доволен – таких тренеры ценят.
Но надо признать, что выбор у «Зенита» довольно скромный. По сути, он ограничивается четырьмя защитниками, сыгравшими за последний год в сборной России – это Дмитрий Скопинцев из «Динамо», Юрий Горшков из «Крыльев Советов», Артём Макарчук из «Сочи» и Евгений Харин из «Ахмата». У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, а по-настоящему универсален, пожалуй, только переделанный хавбек Харин.
Неудивительно, что после срыва трансфера Тикнизяна первой у СМИ и инсайдеров всплыла фамилия Скопинцева. Это основной левый защитник из команды-конкурента, к тому же в своё время поигравший год за молодёжку «Зенита». Дмитрий приближается к пику карьеры, ему 26 лет. В нынешнем сезоне РПЛ динамовец сыграл 18 матчей, забил один мяч и сделал три голевые передачи. По умению работать с мячом Скопинцев даст фору не то что любому защитнику, а и многим российским полузащитникам, но как разрушитель не всегда достаточно надёжен. О чём говорил, обсуждая его кандидатуру для сборной, и Валерий Карпин.
Однако Горшков, Макарчук и Харин по своему уровню едва ли выше Скопинцева. У них нет проверенной сезонами стабильности. У 24-летнего защитника «Крыльев Советов» в этом чемпионате 18 матчей, два гола (оба в ворота «Спартака) и одна голевая передача. 28-летний защитник «Сочи» принял участие в 17 матчах и вообще не совершил результативных действий. Возможно, по Макарчуку «Зениту» было бы проще договориться из-за возраста футболиста и крепких бизнес-связей с «Сочи», но впечатление от игры Артёма подпортил тот факт, что он выступает за слабейшую команду лиги. 28-летний игрок «Ахмата» провёл 14 матчей в нынешнем сезоне РПЛ и отдал один голевой пас.
Вот статистика всех четырёх левых защитников в этом чемпионате России (в среднем за 90 минут игры, по данным Sofascore)
|Показатель
|Скопинцев
|Горшков
|Макарчук
|Харин
|Точные передачи
|29 (78%)
|28 (77%)
|26 (75%)
|24 (75%)
|На чужой трети поля
|8,8
|7,9
|6,3
|6,3
|На чужой половине
|17,6
|15,2
|15,1
|11,8
|Точные кроссы
|0,4
|0,3
|0,8
|0,4
|Обводки
|1,2
|0,1
|0,5
|0,3
|Отборы
|2,6
|1,0
|1,3
|2,0
|Перехваты
|1,1
|1,1
|0,5
|0,6
|Выносы мяча
|2,6
|2,1
|1,8
|2,7
|Заблокированные передачи
|0,5
|0,7
|1,3
|0,9
|Выигранные единоборства
|47%
|54%
|58%
|45%
Как видно из статистики, по большинству показателей Скопинцев – лучший в этом квартете. Разве что точность кроссов и процент выигранных единоборств у динамовца могли быть повыше. В трёх компонентах Макарчук чуть-чуть опережает остальных.
Чьи шансы на переезд в Санкт-Петербург самые высокие? Трудно прогнозировать, кого выберут по соотношению «цена – качество» чемпионы России и с кем в итоге смогут договориться. А может, в «Зените» вспомнят, что и у Георгия Джикии, не продлившего пока истекающий контракт со «Спартаком», был хороший опыт игры левым защитником в «Амкаре»?