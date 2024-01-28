Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого

В ситуации с уходом Хави удивляет вот что: почему в конце сезона, а не прямо сейчас? Поражение от «Вильярреала» получилось идеальным для немедленной отставки. «Гореть» 0:2, перевернуть на 3:2 и уступить 3:5 – это просто кошмар. Ещё и дома. Ещё и после пинка от «Атлетика» в Кубке. И после 1:4 в финале Суперкубка, которые не забылись.

Хави и так последнее время много говорил о судьях, но его крик «Позор!» в камеру после отмены пенальти – это за гранью. Так себя не ведут. Неважно, был там на самом деле пенальти или нет. Тренер не имеет права так себя вести. Особенно если это тренер большой команды. А «Барселона» вроде как всё ещё мнит себя большой.

Фото: Кадр из трансляции

Хави чётко сказал, что сам решил уйти. Да, обсуждали с руководством – но решил он сам. Он говорит, что ему доверяли. Как ни странно, в этом есть логика. Уволить много ума не надо. А кого назначить? Есть подозрение, что для тренеров сильнее Хави нынешняя «Барса» – не самое привлекательное место работы. Кроме того, на таких тренеров нужны деньги – и на зарплату, и на состав. В последние годы «Барселона» и деньги обитают в разных плоскостях.

Хави работал с тем, что есть. Работал не идеально, но при этом выиграл чемпионат и Суперкубок. В каком-то смысле это помешало ему сейчас. Победа в Ла Лиге в прошлом сезоне получилась во многом аномальной. У «Барсы» выстроилась очень мощная оборона, часто тащил тер Штеген, который провёл невероятный сезон. Плюс конкуренция в лиге была ниже, чем сейчас. Не так свеж и бодр был «Реал» (особенно во второй части сезона), не было выскочки типа нынешней «Жироны».

А сейчас «Реал» и «Жирона» есть. А «Барса» стала слабее после ухода Бускетса, Дембеле и Альбы. А ещё старше стал Левандовски. А ещё стало залетать то, что недозалетело в прошлом сезоне. До кучи ещё и тер Штеген сломался.

В чём главные проблемы «Барселоны» прямо сейчас: «Барселона» загибается

В этом сезоне «Барселона» спустилась с небес на землю. Ещё раз: чемпионство в прошлом сезоне получилось во многом аномальным, так звёзды сошлись. А ожидания при этом остались высокие. И теперь, когда «Барса» не может повторить результат прошлого сезона, её выступления считают неудовлетворительными. Хотя, судя по всему, реальный уровень «Барсы», скорее, виден сейчас, чем год назад.

Это не значит, что к Хави не может быть вопросов. Речь о том, что неудачи «Барсы» можно объяснить. И тренер – точно не единственный виновник этих неудач. А вероятнее всего, и не главный. Проблемы «Барселоны» гораздо глубже. Клуб гниёт изнутри. Он погряз в финансовых проблемах. Там сперва – бухгалтерский баланс, а потом – футбол. Это не самые комфортные условия для тренера. Ты не можешь нормально комплектовать команду, но при этом от тебя всё равно многого ждут. Ну а как – это же «Барселона»! Ты должен побеждать. Причём желательно ещё и красиво. «Барселона» же!

Хави после чемпионства в прошлом сезоне Фото: David Ramos/Getty Images

Решение об уходе Хави выглядит больше эмоциональным, чем рациональным. Рационального здесь мало в первую очередь для клуба. Во-первых, с нынешними возможностями «Барсе» будет трудно найти тренера, который с большей долей вероятности даст результат лучше. Во-вторых, кого бы ни пригласили на смену Хави, это не решит всех проблем клуба. Новый тренер наверняка столкнётся с теми же трудностями, с которыми всё это время живёт и работает Хави.

Возможно, «Барса» обрадовалась новостям из Ливерпуля и теперь жаждет заполучить Юргена Клоппа. Это фигура, ради которой не жалко расстаться с Хави. Но, во-первых, за Клоппом выстроится очередь, когда он будет готов работать (и это будет не этим летом). И далеко не факт, что «Барса» вырвется в первые ряды. А во-вторых, кажется, с таким управленческим бардаком, как сейчас в «Барселоне», Клопп не сталкивался ни в одной команде. Он не боится трудностей и умеет работать с тем, что дают. Но в таком аду может не выплыть даже он.

Впрочем, поиск нового тренера – это проблема «Барсы». Хави доработает до конца сезона и таким образом даст клубу время найти себе замену. Сейчас он в низшей точке. В какой точке он будет в конце сезона – вопрос. Выиграть Ла Лигу и/или Лигу чемпионов «Барсе» будет, хм… Тяжеловато. При этом задачу попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон никто не снимал. А задача эта не решена и близко. В борьбе за топ-4 каталонцев кусают «Атлетико» и «Атлетик».

Хави Фото: AP/TASS

Хави рисковал, когда шёл в «Барселону» в такой тяжёлый момент. Статус легенды клуба, с одной стороны, гарантировал ему безоговорочную поддержку (со стороны болельщиков – точно), а с другой – от него сразу многого ждали. Это же Хави! И неважно, что блестящий игрок не равно хороший тренер. Неважно, что до «Барсы» он тренировал только в Катаре. Это же Хави!

Он не сотворил чудо. Но он точно не провалился. И в следующем сезоне мы узнаем, в ком или в чём была главная проблема: в Хави или в самом клубе. Хави сказал, что его уход решит проблемы «Барселоны». Вот и проверим.