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Хави уходит из Барселоны, подробности, слова тренера, скандал с судейством — что будет дальше, кто может прийти в клуб

Поведение Хави — за гранью. Но от него в «Барсе» требовали слишком многого
Дмитрий Бажанов
Хави уходит из «Барселоны»
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Его уход точно решит проблемы «Барселоны»?

В ситуации с уходом Хави удивляет вот что: почему в конце сезона, а не прямо сейчас? Поражение от «Вильярреала» получилось идеальным для немедленной отставки. «Гореть» 0:2, перевернуть на 3:2 и уступить 3:5 – это просто кошмар. Ещё и дома. Ещё и после пинка от «Атлетика» в Кубке. И после 1:4 в финале Суперкубка, которые не забылись.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 41'     0:2 Ахомаш – 54'     1:2 Гюндоган – 60'     2:2 Педри – 68'     3:2 Бейи – 71'     3:3 Гедеш – 84'     3:4 Сёрлот – 90+9'     3:5 Моралес – 90+12'    

Хави и так последнее время много говорил о судьях, но его крик «Позор!» в камеру после отмены пенальти – это за гранью. Так себя не ведут. Неважно, был там на самом деле пенальти или нет. Тренер не имеет права так себя вести. Особенно если это тренер большой команды. А «Барселона» вроде как всё ещё мнит себя большой.

Фото: Кадр из трансляции

Хави чётко сказал, что сам решил уйти. Да, обсуждали с руководством – но решил он сам. Он говорит, что ему доверяли. Как ни странно, в этом есть логика. Уволить много ума не надо. А кого назначить? Есть подозрение, что для тренеров сильнее Хави нынешняя «Барса» – не самое привлекательное место работы. Кроме того, на таких тренеров нужны деньги – и на зарплату, и на состав. В последние годы «Барселона» и деньги обитают в разных плоскостях.

Хави работал с тем, что есть. Работал не идеально, но при этом выиграл чемпионат и Суперкубок. В каком-то смысле это помешало ему сейчас. Победа в Ла Лиге в прошлом сезоне получилась во многом аномальной. У «Барсы» выстроилась очень мощная оборона, часто тащил тер Штеген, который провёл невероятный сезон. Плюс конкуренция в лиге была ниже, чем сейчас. Не так свеж и бодр был «Реал» (особенно во второй части сезона), не было выскочки типа нынешней «Жироны».

А сейчас «Реал» и «Жирона» есть. А «Барса» стала слабее после ухода Бускетса, Дембеле и Альбы. А ещё старше стал Левандовски. А ещё стало залетать то, что недозалетело в прошлом сезоне. До кучи ещё и тер Штеген сломался.

В чём главные проблемы «Барселоны» прямо сейчас:
«Барселона» загибается
«Барселона» загибается

В этом сезоне «Барселона» спустилась с небес на землю. Ещё раз: чемпионство в прошлом сезоне получилось во многом аномальным, так звёзды сошлись. А ожидания при этом остались высокие. И теперь, когда «Барса» не может повторить результат прошлого сезона, её выступления считают неудовлетворительными. Хотя, судя по всему, реальный уровень «Барсы», скорее, виден сейчас, чем год назад.

Это не значит, что к Хави не может быть вопросов. Речь о том, что неудачи «Барсы» можно объяснить. И тренер – точно не единственный виновник этих неудач. А вероятнее всего, и не главный. Проблемы «Барселоны» гораздо глубже. Клуб гниёт изнутри. Он погряз в финансовых проблемах. Там сперва – бухгалтерский баланс, а потом – футбол. Это не самые комфортные условия для тренера. Ты не можешь нормально комплектовать команду, но при этом от тебя всё равно многого ждут. Ну а как – это же «Барселона»! Ты должен побеждать. Причём желательно ещё и красиво. «Барселона» же!

Хави после чемпионства в прошлом сезоне

Хави после чемпионства в прошлом сезоне

Фото: David Ramos/Getty Images

Решение об уходе Хави выглядит больше эмоциональным, чем рациональным. Рационального здесь мало в первую очередь для клуба. Во-первых, с нынешними возможностями «Барсе» будет трудно найти тренера, который с большей долей вероятности даст результат лучше. Во-вторых, кого бы ни пригласили на смену Хави, это не решит всех проблем клуба. Новый тренер наверняка столкнётся с теми же трудностями, с которыми всё это время живёт и работает Хави.

Возможно, «Барса» обрадовалась новостям из Ливерпуля и теперь жаждет заполучить Юргена Клоппа. Это фигура, ради которой не жалко расстаться с Хави. Но, во-первых, за Клоппом выстроится очередь, когда он будет готов работать (и это будет не этим летом). И далеко не факт, что «Барса» вырвется в первые ряды. А во-вторых, кажется, с таким управленческим бардаком, как сейчас в «Барселоне», Клопп не сталкивался ни в одной команде. Он не боится трудностей и умеет работать с тем, что дают. Но в таком аду может не выплыть даже он.

Клопп устал, Клопп уходит:
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»

Впрочем, поиск нового тренера – это проблема «Барсы». Хави доработает до конца сезона и таким образом даст клубу время найти себе замену. Сейчас он в низшей точке. В какой точке он будет в конце сезона – вопрос. Выиграть Ла Лигу и/или Лигу чемпионов «Барсе» будет, хм… Тяжеловато. При этом задачу попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон никто не снимал. А задача эта не решена и близко. В борьбе за топ-4 каталонцев кусают «Атлетико» и «Атлетик».

Хави

Хави

Фото: AP/TASS

Хави рисковал, когда шёл в «Барселону» в такой тяжёлый момент. Статус легенды клуба, с одной стороны, гарантировал ему безоговорочную поддержку (со стороны болельщиков – точно), а с другой – от него сразу многого ждали. Это же Хави! И неважно, что блестящий игрок не равно хороший тренер. Неважно, что до «Барсы» он тренировал только в Катаре. Это же Хави!

Он не сотворил чудо. Но он точно не провалился. И в следующем сезоне мы узнаем, в ком или в чём была главная проблема: в Хави или в самом клубе. Хави сказал, что его уход решит проблемы «Барселоны». Вот и проверим.

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