У «Зенита» много изменений. Как теперь будут выглядеть состав и схема команды Семака

«Зенит» завершает первый зимний сбор. Команда уже провела несколько спаррингов, но ещё рано делать выводы относительно того, какая схема станет базовой для чемпиона во второй части сезона. Пока это просто матчи под нагрузками в каких-то сочетаниях игроков и более-менее подходящей расстановке. Тактические детали, отработку моделей игры зачастую оставляют на второй-третий сборы. Давайте прикинем, какие схемы будет использовать весной Сергей Семак, исходя из имеющегося состава.

Вообще, в зимнее трансферное окно «Зенит» меняется едва ли не сильнее любой другой команды РПЛ. Ремонт на ходу нужен чемпиону, чтобы не проиграть — впервые при Семаке — борьбу за золото. Тем более сам тренер петербуржцев, по его собственным словам, ожидал в первой части сезона даже худшего.

«Твёрдую четвёрку за первую часть сезона поставлю. С учётом травм, адаптации новичков. По ходу сезона меняли схемы, проблем было много… Но в целом нормально. Летом я думал, что будет ещё хуже – в плане турнирной таблицы. Но, думаю, закончили на хорошем уровне. Будет время подготовиться и привести игроков в нужный тонус», – говорил Семак перед зимним отпуском.

В летнее трансферное окно «Зенит» не сумел найти замену Малкому, поэтому тренер отошёл от системы 4-3-3, которая безупречно работала в прошлом сезоне. Тем более на правый фланг добавился Марио Фернандес, который привык закрывать всю бровку в схеме с тройкой сзади. Мы увидели «Зенит», играющий 3-5-2 или 3-4-2-1. Вместе с тактической моделью поменялись и некоторые детали в игре чемпиона. Судя по результатам, лучше не стало, но команда превзошла ожидания Семака (если верить его словам).

Сергей Семак Фото: ФК «Зенит»

По статистике WhoScored.com, в прошлом сезоне «Зенит» наносил 17% своих ударов справа, 16% — слева и 67% — по центру. В этом сезоне без Малкома количество ударов с правой стороны снизились до 14%, а с левой, наоборот, выросло до 23%. Да и в целом команда Семака стала меньше бить: общее количество ударов упало с 17,5 (в створ – 6,4) до 13,2 (в створ – 4,7) за матч.

Так что вполне логичным было бы возвращение «Зенита» к 4-3-3, но для этого требовался трансфер – вингер высокого уровня на правый фланг. В петербургском клубе посчитали, что Артур из «Палмейраса» — подходящая кандидатура. На левый край атаки тоже добавили новичка – Педро из «Коринтианса», но это игрок скорее на перспективу. Всё же ему пока только 17 лет. Вдобавок как на фланге, так и в центре поля способен сыграть пришедший из «Краснодара» Ильзат Ахметов. Помимо этого трио, в центр обороны добавился защитник сборной Бразилии и экс-капитан «Флуминенсе» Нино.

Основная обойма «Зенита» стала чуть-чуть шире – увеличилась до 25 игроков. Четверо пришли, трое ушли. Возросла конкуренция в атаке, однако снизилась в обороне: Роберт Ренан отправился в «Коринтианс», Дмитрий Чистяков – в «Сочи», Данил Круговой одной ногой в ЦСКА, а другой — в фарм-клубе «Зенита». Сейчас у Семака достаточно людей на всех позициях, но ещё наверняка появится левый защитник на замену Круговому. Судя по трансферам и складывающемуся составу, можно прогнозировать, что тренер прежде всего будет наигрывать схемы с четырьмя защитниками – 4-3-3 и 4-4-2.

Совершенно точно у «Зенита» при любой тактической системе будет один вратарь. Но если серьёзно, то именно в этой линии – самый сильный туман. Непонятно, останется ли основным голкипером фактически 37-летний Кержаков, который присел на скамейку после результативной ошибки в матче с «Локомотивом» в Москве. Возможно, весну в стартовом составе начнёт его конкурент Адамов, купленный летом у «Сочи». Впрочем, поскольку осенью 2023-го в конкуренции Кержакова, Адамова и Васютина тренерский штаб сине-бело-голубых отдавал предпочтение самому опытному, предположим, что Михаил останется первым номером до завершения сезона.

В обороне левый фланг зарезервирован за капитаном Дугласом Сантосом, а в центре будут наигрывать новичка Нино. Вопрос – с кем в паре. Очевидно, либо с соотечественником Родригао, либо со Страхиней Эраковичем. Скорее всего, ставку сделают на приобретённого в летнее окно за серьёзные деньги молодого серба. За место на правом фланге защиты поборются Вячеслав Караваев с Марио Фернандесом, и есть ощущение, что шансы первого (если не помешают травмы) выиграть конкуренцию повыше.

С тройкой центрхавов всё ясно: Вильмар Барриос — опорный, Вендел и Клаудиньо – «восьмёрки». Правым вингером будут наигрывать Артура, а левым Мостового, так как нельзя забывать о лимите на легионеров. Ещё вариант под лимит – Ахметов на левом фланге или в центре поля (тогда налево сдвинется Клаудиньо). Центрфорвардом останется, если не уедет в Саудовскую Аравию, лучший бомбардир РПЛ Матео Кассьерра.

Конечно, мы рисуем тут «идеальный состав», а в реальности на тренерский выбор влияют травмы игроков, дисквалификации, спад формы. Если говорить о схеме 4-4-2, то вратарь и оборона не меняются, а полузащита может выглядеть так: Артур – справа, Барриос и Вендел – в центре, Клаудиньо – слева. В атаке будет действовать пара Иван Сергеев – Кассьерра.

Если же Семаку по каким-то причинам захочется продолжать играть с тройкой центральных защитников, то в этом случае «Зенит» на сборах может использовать схему 3-4-2-1. Последняя, кстати, неплохо знакома Артуру по «Палмейрасу». В составе чемпионов Бразилии любящего пространство вингера ставили в 3-4-2-1 правым инсайдом. Не факт, что это эффективность Артура повышает, а не снижает. Может быть, в последние четыре месяца сменщик Малкома не забивал и не отдавал голевых передач как раз из-за того, что португальский тренер использовал его не совсем верно.

От тактической модели 3-5-2 Семак, вероятно, откажется, поскольку в ней не отыскать подходящих позиций для Артура и Педро. При большой доли фантазии можно представить бразильских вингеров, закрывающих весь фланг, но этот эксперимент почти наверняка обречён на неудачу. «Зениту» же сейчас необходимы максимально надёжные решения, чтобы защитить титул чемпионов. Семак, как правило, такие и выбирает.