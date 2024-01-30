Матч Месси и Малкома — полный цирк. Над Лео ещё и посмеялся клуб-соперник!

Команда Месси, Суареса, Бускетса и Альбы против команды Малкома, Митровича, Невеша и Милинковича-Савича. Такое всегда интересно, даже если это товарищеский матч «Интер Майами» и «Аль-Хиляля». Ожидания от него подтвердились: футболисты устроили зрелище.

Афиша могла быть ещё круче, не находись в лазарете Неймар. У саудовцев вообще отсутствовали 12 важных игроков, включая Боно и Кулибали: большинство из них отъехали на Кубки Азии и Африки. У американцев же из-за травм не играли Фариас и Кремаски. Но давайте откровенно, кому из нас не всё равно? Лишь бы у «Интера» на поле были бывшие каталонские звёзды.

То, что шоу здесь гораздо больше, чем футбола, стало понятно сразу. Просто оцените, как снимали матч: казалось, будто играешь в старые части футсима Pro Evolution Soccer.

«Аль-Хиляль» — «Интер Майами» Фото: Кадр трансляции

Несмотря на значительные потери, «Аль-Хиляль» повел 2:0 уже к 13-й минуте. Да, хозяева оказались слишком негостеприимными. Сперва защита американцев вообще не помешала Митровичу спокойно зайти в штрафную и расстрелять Коллендера, а следом Аль-Хамдан бильярдно пробил низом в левый угол — мяч от штанги закатился в ворота. Выражение лица Месси — главное олицетворение происходящего.

Лионель Месси Фото: Кадр трансляции

Между голами, кстати, на Малкоме жёстко нарушили правила в штрафной. Пенальти ли это? По мнению женщины-арбитра Алвес Батисты — нет.

Возможное нарушение на Малкоме Фото: Кадр трансляции

А вот оборона саудовцев блестяще справлялась со звёздными оппонентами. Суарес дважды выскакивал на удобную позицию, однако в одном случае промазал, а в другом — не пробил Хабиба. Нет, не Нурмагомедова: даже аравийские богачи пока не додумались привлечь знаменитостей из других видов спорта. Так вот, оба раза вмешался боковой флажок.

В середине тайма должен был забивать и «Интер», но Бускетс из удобной позиции запустил мяч в небеса. Неужели насмотрелся в США на регбистов? «Аль-Хиляль» ответил на это загубленным выходом один на один Майкла — оборона «Майами» снова была «на высоте». Бразилец плохо принял мяч и потерял его. Вот вам и замена Неймару.

На 34-й минуте Суарес всё-таки забил. Но как же не хотела засчитывать гол Батиста! Джахфали выбил мяч из-под ног Гресселя прямо на Луиса, и тот катнул в пустые — ассистент разглядела здесь вне игры. После пусть и неумышленной, однако передачи от чужого.

Эпизод перед голом Суареса Фото: Кадр трансляции

Футболисты гостей кинулись объяснять ей футбольные правила, и после продолжительной паузы мяч всё-таки засчитали.

Уже в следующей атаке Месси сделал 2:2, тем не менее там был уже справедливый офсайд, так что мяч отменили. Но важнее предголевая ситуация. Просто оцените, при каких обстоятельствах мяч достался Лео. Двое защитников запутались в собственных ногах и «привезли» на ровном месте!

Ошибка саудовской обороны Фото: Кадр трансляции

А вскоре Коллендер ошибся на выходе и не помешал Майклу точно пробить головой вслед за простеньким навесом Аль-Хамдана. Похоже, «Интеру» по барселонской традиции нужно пригласить ещё и Виктора Вальдеса, независимо от его 41-летнего возраста. Хуже точно не будет. А заодно и 45-летнего Карлеса Пуйоля. Что защитники американцев, что вратарь — какой-то мрак.

В начале второго тайма гости повторили за хозяевами, быстро забив дважды: Месси наказал саудовцев точным 11-метровым за снос Руиса, а сам гондурасец на правом фланге ложным замахом уложил защитника и красиво пальнул в ближний угол. Ассист, к слову, на счету Лео. Шла 55-я минута.

Далее игра, если не считать очередной порции офсайдов, поутихла. И всё-таки футболистам вновь нашлось чем удивить. Как вам гениальная передача Гресселя? Стрелочкой показано, где Суарес принял её. Если что, американцу никто не мешал. Что ж, слегка переборщил с силой, бывает.

Неудачный пас Гресселя Фото: Кадр трансляции

На этом команды не закончили: финальную точку поставил Малком. И снова «Аль-Хилялю» помог Коллендер. Бразилец пробил головой рядом с американцем, а тот пропустил мяч между рук. Оценка голкипера за матч от портала Sofascore — 6,1. Он стал худшим у гостей, а это надо было ещё постараться.

Саудовцы поиздевались над «Интером» не только на поле, обшутив в социальной сети X (ранее Twitter) нарушение своего игрока на Месси: «Всё нормально, Лео… Ты не первый».

Пост «Аль-Хиляля»

Матч, безусловно, получился весёлым. Но столько нелепых ошибок зачастую нет даже в дворовом футболе. При просмотре хотелось вместо иностранного комментатора включить музыку из «Деревни дураков» лампового «Каламбура». Или из «Шоу Бенни Хилла». Это было бы крайне уместно, однако тогда из-за приступов смеха материал было бы просто не дописать.

1 февраля «Интер Майами» ждёт противостояние с «Аль-Насром» Криштиану Роналду. У команды из МЛС есть время дополнить состав кем-нибудь ещё из легенд «Барселоны».