ЦСКА берёт футболиста из Алжира за смешные деньги. Он даже не играл за взрослую команду

ЦСКА близок к подписанию второго новичка в зимнее окно. И этот трансфер, пожалуй, ещё более удивительный, чем первый. После нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева армейцы покупают полузащитника «УСМ Алжир» Сида Ахмеда Айсауи.

Информация о возможном трансфере в ЦСКА алжирца, которому только в этом месяце исполнилось 19 лет, появлялась с конца декабря. Тогда московской клуб предложил аренду до конца сезона с правом выкупа, но руководство «УСМ Алжир» отказалось от сделки на таких условиях, заявив, что «игрок обладает большим потенциалом и нужен им самим». В результате вице-чемпионы России согласились на полноценный трансфер. По информации Sport24, армейцы заплатят за Айсауи $ 150 тыс., кроме того, «УСМ Алжир» получит 25% от суммы перепродажи полузащитника. Контракт с молодым легионером будет подписан всего на два года с опцией продления ещё на три сезона. Сообщается, что на алжирца претендовали также «Сьон», «Брага», «Нант» и «Болонья», причём итальянцы предлагали за Айсауи даже больше – $ 300 тыс. Но сам футболист сделал выбор в пользу ЦСКА.

Трансфер подтвердил и представитель алжирца Анисс Беншабане. «Могу подтвердить, что Сид Ахмед Айсауи перейдёт в ЦСКА. Переговоры завершены успешно. Полузащитник присоединится к команде на следующей неделе, так как сейчас он на сборе с молодёжной сборной Алжира», – приводит слова агента «Спорт-экспресс».

Сид Ахмед Айсауи Фото: https://twitter.com/Algeria_FC

Переход Айсауи в ЦСКА – сюрприз, хотя бы по той причине, что это игрок без подтверждённого уровня. Полузащитник не сыграл ещё ни одного матча за первую команду «УСМ Алжир»! Эта команда делит по набранным очкам второе место в своём чемпионате, отставая на 10 очков от лидера «МК Алжир», и её испанский тренер Хуан Карлос Гарридо, вероятно, полагает, что юноша пока не готов решать большие задачи.

Найти какую-то информацию по игроку из молодёжной команды алжирского чемпионата не так-то просто. Известно, что Айсауи выступает за сборную Алжира U20, в составе которой провёл шесть матчей и забил один гол. Очевидно, что скауты европейских клубов судили об уровне полузащитника именно по игре за национальную команду своего возраста.

По видеонарезкам складывается впечатление, что Айсауи техничен, может отдать хорошую длинную передачу на любое расстояние и обыграть один в один, способен резко ускориться с мячом, обладает неплохими физическими данными. Но всё это, повторимся, на уровне молодёжного футбола. Видимо, с точки зрения атлетизма и интенсивности алжирский плеймейкер должен сильно прибавить, чтобы раскрыться во взрослом футболе. В таком случае это трансфер на перспективу, причём вряд ли на ближайшую. Но у парня, кажется, хорошее мышление, и есть из чего лепить серьёзного футболиста.

За «УСМ Алжир» Айсауи выступал с лета 2022 года. На тот момент 17-летний полузащитник подписал трёхлетний контракт с клубом, согласившись на зарплату в размере 30 тыс. алжирских динаров в месяц (около 20 тыс. рублей). В молодёжной сборной новичка ЦСКА ставили «десяткой», «восьмёркой» и на левый фланг полузащиты. Значит, его считают достаточно универсальным игроком группы атаки. Выступая за молодёжную сборную, Айсауи действовал на поле против футболистов, уже принадлежащих европейским клубам, и пришёл к выводу, что может быть не хуже.

«Я понял, что если меня отправят в Европу, то смогу спокойно играть с ними, они меня не пугают, – признавался Айсауи в интервью для Lagazettedufennec. – Мне нужно совершенствоваться тактически, лучше читать игру… В нашей стране не дают молодым игрокам шансов. Это самое сложное в Алжире. Вы можете делать всё возможное, иметь хорошую статистику, но вас не оценят по достоинству. С молодым не будут рисковать – только если опытный окажется недостаточно хорош. В какой лиге мне хотелось бы поиграть? Английская Премьер-лига остаётся на сегодняшний день самой сложной. Мне также нравится чемпионат Франции».

До Айсауи в РПЛ поиграли три алжирца – голкипер Раис МБоли, защитник Мехди Зеффан (оба – «Крылья Советов») и полузащитник Софьян Ханни («Спартак»). Пожалуй, никто из них не реализовал свой потенциал в России на 100%. Может, у молодого хавбека ЦСКА получится?