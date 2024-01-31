На скамейке «Зенита» чахнет талант из «Крыльев». Может, зимой его отпустят?

Любимый для обсуждения болельщиков трансферный сюжет — это когда одна госкомпания уводит футболиста у другой. Инсайдеры утверждали, что такой трюк провели с Александром Коваленко. Даже странно, что его не окрестили будущим Пирло или хотя бы Витселем. Помните, что писали летом? Якобы на тот момент полузащитник «Крыльев» (принадлежавший «Сочи») уже обо всём договорился с «Локо», но потом звонок из «Газпрома» в РЖД — и футболист резко передумал. Собрал вещи, сел на «Сапсан» и через несколько часов уже подписывал контракт с «Зенитом».

Конечно, это не раз опровергалось. В том числе и самим игроком в интервью «Чемпионату». Рассуждения логичные: сложно представить, что за 19-летнего футболиста возможна хоть какая-то корпоративная борьба.

Александр Коваленко полузащитник «Зенита» «Бред. Я всё это читал. И мы смеялись. Подумал: что они все из меня Месси делают? Понятно, что здесь высокая конкуренция, но если ты этого боишься — ты не футболист. Надо быть смелее — ехать, играть и пробовать. Семак звонил. Говорил, что рассчитывает на меня и ждёт. Это тоже сыграло свою роль. После звонка я уже окончательно решил поехать в Питер. Если и были сомнения, то потом они пропали. Естественно, игровое время мне не обещали, но понимаю, что всё зависит от меня. А потом, когда пришёл, он встретил меня на базе — тоже приятно».

Ещё Коваленко рассказывал, что предложение от «Локо» по деньгам было сопоставимо. А одной из причин выбора «Зенита» стал уход Кузяева и возможный – Вендела. Два футболиста плюс-минус его позиции. Но бразилец в итоге никуда не уехал, а когда вернулся – быстро забрал место в центре: вместе с Барриосом и ситуативно с Клаудиньо. Коваленко же бóльшую часть матчей проводил на скамейке. В РПЛ у него пять выходов (0 в основе), в Кубке – шесть (четыре в основе). И уже есть трофей – Суперкубок России, в котором Александр не участвовал. А ещё он запомнился белоснежной улыбкой, участием в разных видеопроектах и громким опровержением слухов об уходе. Ещё летом агент Тимур Гурцкая сообщил, что футболист может вернуться на правах аренды в «Крылья». А по мнению Коваленко, такому инсайдеру лучше было бы получить работу в цирке. Потом, правда, футболист извинился за свои слова.

Зимой – новая волна слухов. Причём самых разнообразных. Сначала его отправляли в «Сочи», который якобы готов взять игрока в аренду. Также, по данным «РБ Спорт», парнем интересуются «Локо», «Динамо» и «Спартак». При этом Metaratings сообщил, что Семак против ухода Коваленко зимой. Он нужен команде, которая весной продолжит борьбу за чемпионство и Кубок.

Александр Коваленко Фото: fc-zenit.ru

Главного тренера «Зенита» можно понять: если вдруг что-то случится с Барриосом, Венделом или Клаудиньо, то остаётся не такой большой выбор в центре поля: есть Ду Кейрос, которого, скорее всего, отпустят в аренду, Ахметов (правда, непонятно, где его больше видят, ведь Ильзат может сыграть фланге) и молодой Васильев. Учитывая два турнира, каждый из них наверняка получит игровую практику. Да, не в том количестве, каком хотел бы Коваленко, но тем не менее.

Интересы самого футболиста тоже очевидны. Он прекрасно понимает: для выхода на уровень Вендела (а к этому стремится каждый полузащитник команды) нужно играть. И желательно – каждую неделю. Но даже это не даст гарантии приближения к скиллам бразильца. Да, в «Зените» такую возможность в весенней части ему вряд ли дадут. Но вопрос – сам Коваленко уж очень хочет покидать клуб, где уже в мае сможет выиграть один трофей, а в начале июня – второй?

Да и в РПЛ не так много команд, где сейчас конкуренция на это место минимальная. «Сочи» уже укомплектовал позицию двумя новичками, в «Оренбурге» тоже есть выбор, а отпускать к конкурентам «Зенит» вряд ли захочет. Так что чуть ли не единственный выход Коваленко – цепляться за шансы. Но при этом понимать: вряд ли их будет много, как и игровой практики весной. А уже летом ещё раз думать о том, правильный ли он сделал выбор в 2023-м. И прикидывать дальнейшую стратегию развития карьеры.