Игрока Сенегала из-за слёз уносили с поля на руках
Настоящая драма на Кубке Африки. Сенегалец Камара так разрыдался после поражения Кот-д'Ивуару, что его пришлось уносить в раздевалку на руках. Сделал это Куйяте, переживший во время турнира смерть отца. Это видео сделает вам больно.
Сенегальца в слезах унесли в раздевалку на руках после поражения на Кубке Африки. Видео
Читайте также
Месси, Суарес и Неймар снова воссоединятся?
Месси не оценил празднование гола в стиле Роналду
Забавная реакция Де Брёйне на комплимент фаната
Сборная самых дорогих трансферов сезона-2023/2024
Топ-6 футболистов до 23 лет по системе «гол+пас»
Неймар сильно поправился после травмы. Видео
Эмоции Таджикистана после исторической победы
Топ-6 легионеров по числу матчей в России
Звезда «Сити» Фоден круто играет в дартс. Видео
5 самых длинных победных серий тренеров в АПЛ
Все трофеи Клоппа в «Ливерпуле»
Неожиданная встреча Месси с фанатами. Видео
Аналитики обновили прогноз на чемпиона Германии
Топ-5 игроков по числу голов головой в XXI веке
Месси может не начать сезон вовремя из-за бойкота
Кто из тренеров в этом сезоне проиграл больше всех