Сенегальца в слезах унесли в раздевалку на руках после поражения на Кубке Африки. Видео

Игрока Сенегала из-за слёз уносили с поля на руках

Настоящая драма на Кубке Африки. Сенегалец Камара так разрыдался после поражения Кот-д'Ивуару, что его пришлось уносить в раздевалку на руках. Сделал это Куйяте, переживший во время турнира смерть отца. Это видео сделает вам больно.