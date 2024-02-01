«Косвенные выпады Юрана оказали отрицательный эффект». Новое о Севикяне от отца-агента

Мартирос Севикян ответил на слухи о деталях трансфера сына в Европу, рассказал о целях на будущее и пообещал посоветоваться с Черчесовым.

Переход Эдгара Севикяна в «Ференцварош» из «Пари НН» — один из главных трансферов в зимнее окно в РПЛ. Севикян был в топе ярких игроков чемпионата, им интересовались «Краснодар» и клубы из Бельгии и Франции, но игрок выбрал венгерского гегемона, что очень не понравилось Сергею Юрану. Почему был сделан такой выбор? Как Севикян отреагировал на критику Юрана? Про это и не только поговорили с отцом Севикяна и его агентом Мартиросом Севикяном.

— Почему выбор пал именно на «Ференцварош»?

— Множество факторов. «Ференцварош» — серьёзный клуб с чемпионским характером, команда ежегодно ставит перед собой целый ряд задач. Это и чемпионство, и завоевание Кубка, и попадание в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы. Амбициозный проект, в котором работает профессиональный менеджмент и играют высококвалифицированные футболисты.

В «Ференцвароше» Эдгара ждут высокая интенсивность и новый график. Для развития молодого футболиста это хороший шаг. Эдгару необходимо получать как можно больше игровой практики, иметь реальную возможность выиграть конкуренцию, закрепиться в стартовом составе, попробовать себя на международной арене.

Клуб находится на виду и под пристальным вниманием скаутов из сильнейших чемпионатов. Переход в «Ференцварош» — правильный, своевременный шаг, а дальше всё зависит от игры Эдгара.

— В какой момент этот вариант появился?

— Клуб заинтересовался Эдгаром осенью, спортивный отдел продолжал следить за его игрой и изучал возможность пригласить его в команду. «Ференцварошу» было необходимо точечное усиление на правый фланг атаки, где Эдгар чувствует себя максимально комфортно. Мы рады и ценим, что клуб сделал выбор в пользу сына.

Эдгар Севикян Фото: fradi.hu

— Известно, что был интерес из Бельгии, Франции.

— Действительно — интерес и контакты из некоторых других стран были, но до конкретного предложения дело дойти не успело.

Как сказал выше, нам было важно сделать правильный карьерный и спортивный шаг. Мы понимали, что если и рассматривать переход в европейский чемпионат, то нам нужно перейти в клуб, который, во-первых, имеет возможность выступать в международных турнирах, а во-вторых, рассчитывает на Эдгара как на игрока основы. Нам был нужен клуб, который даст сыну конкретную роль и место в команде, который возлагает на него не только надежду, но и определённую ответственность. Эдгар получает новый вызов, статус, по-другому себя ощущает и растёт — в том числе ментально.

— Из России ближе всего к трансферу был «Краснодар»?

— Да, конкретный интерес от «Краснодара» действительно был. Это всё, что я могу сказать. Что касается самого предложения и того, сколько их было, я предпочту оставить это без комментариев. Мы очень уважаем краснодарский клуб, его президента и руководителей, поэтому детали наших переговоров должны оставаться между нами.

— Это правда, что в РПЛ Эдгар был готов перейти только в «Краснодар»?

— Нет, неправда. Это нелогичные тезисы, которые, к сожалению, распространяют некоторые телеграм-каналы. Эдгар был готов перейти на повышение в клуб, который предложит ему проект и понятную стратегию развития, проявит искренний интерес к нему и его игровому стилю, детально объяснит роль в команде и на поле.

Это простые и логичные для любого футболиста принципы, и именно поэтому Эдгар перешёл в клуб, который был более убедителен. В «Ференцвароше» лучше всего видны его игровые перспективы.

— Эдгар долго раздумывал? Был ли выбор мучительным?

— Эдгар тщательно взвешивал все за и против. Не могу сказать, что это было мучительно. Это не совсем применимое слово к ситуации, когда тебя хотят статусные клубы и ты идёшь на повышение. Но выбор был действительно непростым: уезжать из России, из дома, где у тебя всё получается в родном чемпионате, где о тебе говорят и пишут — тяжело. Сын обращался за советом к ограниченному числу специалистов и близких ему людей.

— Черчесов сказал, что готов в любой момент дать совет. Обратитесь?

— Станислав Саламович — большой авторитет. Безусловно, обратимся к нему за советом. Когда я был на базе «Ференцвароша», видел много портретов с его изображением — испытал чувство гордости. Видно, что его очень уважают.

— Предусмотрены ли в контракте Эдгара отступные для комфортного перехода в топ-чемпионат?

— Детали контракта я раскрывать не хотел бы, но могу сказать, что условия комфортны для всех сторон сделки.

— Возвращение в Россию — например, в «Зенит» — исключено?

— Это опять не совсем понятный для меня вопрос. Почему исключено, откуда такой тезис? «Зенит» — великий клуб. Посмотрите, каких серьёзных игроков они приобретают за солидные деньги.

Когда Эдгар достигнет уровня футболиста, который способен усилить, делать разницу на поле и приводить к первым местам клубы российского чемпионата, а к нему самому будет интерес как к топ-игроку — тогда переход, например, в «Зенит» или другой клуб будет иметь спортивный смысл. Понимаете, нам важно играть в футбол. Просто надеть статусную футболку — это не наш путь. Всё зависит от Эдгара и его уровня в будущем.

Как отец я, конечно, буду особенно горд, если сын станет чемпионом России и сыграет в такой команде ключевую роль. Но сейчас весь фокус внимания на достижении самых высоких целей и решении задач с «Ференцварошем».

— Какая конечная цель развития карьеры Эдгара? Есть ли чемпионат или клуб мечты?

— Ни для кого не секрет, что Эдгар рано попробовал себя в Испании. После «Локомотива» он перешёл в «Леванте» и продолжил получать там футбольное образование, видел эту атмосферу, топовых игроков, тренерский подход. Наверное, у каждого человека мечты закладываются в раннем возрасте, и главные мечты Эдгара связаны с футболом. Он хочет достичь уровня, который позволит ему играть в лучших командах мира. Это высокая цель и здравая позиция для спортсмена.

Эдгар Севикян Фото: David Ramos/Getty Images

Как в «Пари НН» отреагировали на трансфер и понимает ли отец Севикяна резкую реакцию Юрана

— Мы знаем публичную реакцию руководителей «Пари НН» на этот трансфер, но насколько она искренняя? Как на самом деле отреагировали в клубе на этот переход?

— Это очень философский вопрос. Расставаться никогда не бывает легко, это всегда тяжёлые эмоции. Активная часть карьеры футболиста длится 10-12 лет. В таких ограниченных условиях зачастую необходимо принимать прагматичные решения. При этом футбол — очень эмоциональное явление, люди работают вместе, достигают целей и переживают неудачи, зависят друг от друга на поле и за его пределами. Поэтому реакция на переход Эдгара у всех может быть разной. Мы это принимаем с уважением.

Мы можем уверенно сказать только про наши эмоции — они исключительно искренние и положительные по отношению к «Пари НН», менеджменту клуба и нашей совместной истории. Отдельное спасибо хочется сказать болельщикам и жителям Нижнего Новгорода за тёплый приём, поддержку и понимание!

— «Пари НН» недоволен суммой, которую получил за игрока?

— Менеджмент клуба поступил профессионально в рамках наших изначальных договорённостей, которые отражены в условиях контракта. Мы были бы рады, если бы «Пари НН» получил в разы более выгодное предложение от подходящего клуба. Но таких не было. Помимо «Ференцвароша», нам было известно только о «Краснодаре».

— Были ли попытки помешать переходу?

— Менеджмент «Пари НН» хотел несколько улучшить условия трансфера, и он это сделал. «Ференцварош» согласился на это, чтобы упростить процедуру выкупа. Откровенных попыток помешать переходу мы не увидели — все действовали в рамках условий контракта и достаточно профессионально.

Эдгар Севикян Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Это правда, что вам лично пришлось доплатить € 300 тыс., чтобы трансфер состоялся?

— Это самая забавная новость, которую я читал во время оформления трансфера. Это абсолютная ложь, которая также исходит из некоторых телеграм-каналов, чьи авторы не проверяют свои, так сказать, источники. Эти люди даже не идут дальше в поисках подтверждения того мусорного контента, который наспех выдают своим подписчикам.

Я не доплачивал никаких средств за переход Эдгара. Повторюсь, «Ференцварош» сам увеличил сумму, чтобы ускорить процесс, поскольку Эдгару нужно было как можно скорее присоединиться к команде и начать подготовку к матчам Лиги конференций с «Олимпиакосом». Это лишний раз подтверждает твёрдое желание клуба приобрести Эдгара.

Я никогда бы не пошёл на такой шаг, потому что это говорило бы о том, что новый клуб не готов брать на себя ответственность за переход игрока и не оценивает его по рыночным условиям. А значит, это был бы искусственный трансфер, и ничего хорошего для карьеры мы бы в данном случае не сделали. Все суммы выплачивает «Ференцварош», и это ясно отражено в трансферном договоре.

Подобные новости оскорбляют не только игрока, но и клубы. Поэтому с полной уверенностью заявляю вам, что это неправда.

— Общались ли вы с руководством «Пари НН» после перехода? Как расстались?

— Да, общались с генеральным директором Давидом Меликом-Гусейновым. Хочу выразить ему благодарность. Он очень профессиональный менеджер и человек с высокими моральными принципами. Чувствуется, что он очень переживает за клуб и с большим пониманием относится к игрокам и их будущему. С таким подходом он способен сделать серьёзную карьеру в спортивном менеджменте. Надеюсь, что останемся друзьями. Я ценю таких людей и с нашей стороны могу искренне и честно сказать, что «Пари НН» останется в наших сердцах. Мы будем переживать за клуб и его успехи.

— Почему вы решили уходить уже этой зимой? А не подождать, например, лета.

— Это многофакторное решение. Если коротко, то увидели хороший отрезок в исполнении Эдгара, получили предложение и решили его принять. А чего ждать, если есть возможность, которая всех устраивает? Все абстрактные размышления о том, что летом могли получить предложение лучше — теория. Надо принимать решения, исходя из текущих данных.

— Вы читали реакцию Юрана на переход и другие высказывания в адрес Эдгара? Он сказал: «ЦСКА и «Краснодар» я бы понял, но «Ференцварош»...» Есть что ответить?

— Читал высказывания Юрана — не только последние, но и в течение сезона. В какой-то момент все эти комментарии, косвенные выпады, что «игрок ещё не знает, как к мячу подойти», и советы через прессу начали иметь отрицательный эффект. Их стало слишком много. Потом в своих высказываниях Юран начал упоминать и моё имя. Эдгар уважает свою семью, поэтому большой вопрос, какие эмоции и реакцию с его стороны Юран хотел вызвать этой репликой. В любом случае у него это получилось.

Мы с Сергей Николаевичем не знакомы лично, ни разу не общались. Наверное, он сделал какие-то выводы, опираясь на мнения окружающих его людей из футбольного мира. Всё это эмоции. Думаю, если когда-нибудь нам представится возможность познакомиться лично, мы пообщаемся, и он поймёт, что ошибался.

По поводу его взгляда на наше решение — не хочу вступать в дискуссию. Он вроде ранее говорил, что для начала нужно переходить в крепкий средний европейский клуб, чтобы получать игровую практику. Мы последовали его совету. Я искренне переживал и буду переживать за команду. Надеюсь, у Юрана всё получится, желаю ему удачи!

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Можно ли сказать, что одной из причин ухода уже зимой стал тот факт, что Юран посадил Севикяна на скамейку во второй половине осени?

— Нет, это всегда тренерское решение. Эдгар воспринимал это спокойно, как профессионал.

— Ещё Юран заявляет, что этот трансфер — не решение игрока. Опровергнете? На что может намекать Юран и зачем?

— Это очередной не совсем понятный для нас комментарий, который говорит о том, что Юран совсем не узнал Эдгара как личность. Сергей Николаевич, вероятно, намекает, что это моё решение. Эдгар получил правильное воспитание, и я выполняю свою отцовскую миссию. Но он уже не маленький мальчик и в футболе понимает больше меня. Это его судьба, карьера. Финальное решение сын принимал самостоятельно, и мы должны уважать его выбор.

— На ваш взгляд, Юран оказал влияние на карьеру Севикяна? Сделал его сильнее?

— Любой тренер в чём-то усиливает игроков, прививает качества и видение футбола. Мы благодарим Юрана за совместный этап работы, вклад и доверие, которое он оказал Эдгару.