Мбаппе в «Реале»? Болельщики обсуждают пасхалку, которой не было
В Испании закрылось трансферное окно, но многие посчитали, что «Реал» планирует всех удивить. Мадридцы выложили анонсирующее видео, а в комментариях стали обсуждать пасхалку, намекающую на скорый приход Килиана Мбаппе.
Есть или нет?
Шуму наделал скриншот, где на тени от стола видно черепашку. Мбаппе постоянно сравнивают с персонажем из «Черепашек-ниндзя». Однако в самом ролике этой пасхалки нет. Посмотрите сами.
Мбаппе в «Реале»? Болельщики обсуждают пасхалку из видео, которой не было
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