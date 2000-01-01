Дети облепили Месси на матче с командой Роналду
Лионель Месси, в отличие от Криштиану Роналду, всё-таки сыграл в матче «Аль-Наср» — «Интер Майами» (6:0). Вы посмотрите, как дети отреагировали на появление аргентинца в подтрибунном помещении! Настоящая любовь.
Настоящая любовь к Месси! Дети побежали обнимать Лео на матче с командой Роналду
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