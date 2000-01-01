Настоящая любовь к Месси! Дети побежали обнимать Лео на матче с командой Роналду

Дети облепили Месси на матче с командой Роналду

Лионель Месси, в отличие от Криштиану Роналду, всё-таки сыграл в матче «Аль-Наср» — «Интер Майами» (6:0). Вы посмотрите, как дети отреагировали на появление аргентинца в подтрибунном помещении! Настоящая любовь.