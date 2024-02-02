Идеальный подарок для Карпина. «Ростов» убрал команду Николича за пять минут

«Шабаб Аль-Ахли» не смог ничего создать даже в большинстве.

Первый матч Winline Зимнего кубка РПЛ прошёл в особенный день. Ведь главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину исполнилось 55 лет. Он уже традиционно встречает день рождения на сборах — в прошлом году был «Спартак», а теперь — «Шабаб Аль-Ахли», действующий чемпион ОАЭ, который в этом сезоне пока испытывает сложности и занимает третье место в чемпионате. Кстати, команду возглавляет хорошо знакомый в России Марко Николич.

Для «Ростова» начался второй сбор. Первый тоже прошёл в ОАЭ, и там дончане сыграли два матча. Победили самаркандское «Динамо» и уступили «Родине». Важно, что в тех матчах играли по два состава, но это обычная история для первого сбора. Понятно, что на Зимнем кубке история должна была быть другой. Но Карпин немного удивил, поменяв в перерыве первого матча весь состав.

Уже с первых минут стало очевидно: команды не собираются играть в закрытый футбол. Обмен опасными атаками начался чуть ли не сразу. Первыми запожарили ростовчане: Медведев, вышедший в основе, не разобрался в элементарной ситуации, но Юри Сезар из убойной позиции пробил прямо в голкипера. Уже в следующей атаке должен был забивать «Ростов»: Уткин здорово подал с углового, Мелёхин классно пробил, и мяч от кипера отлетел в перекладину.

Дальше команда Николича создала ещё пару отличных шансов, демонстрируя слабость обороны с Осипенко и Мелёхиным. Но забил «Ростов». Уткин сделал классную разрезающую передачу на Комличенко, который вышел в паре с Роналдо в атаке, и Николай хладнокровно отправил мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Правда, соперник сравнял счёт чуть ли не в следующей атаке. Осипенко не успел вернуться в оборону, чем воспользовались Хесус и Сезар. Кстати, гол вышел элегантным.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Вторая часть тайма осталась уже за «Ростовом»: Щетинин имел отличный шанс вывести команду вперёд шикарным голом, но ему не удалось реализовать проход с центра поля.

После перерыва Карпин полностью поменял состав. И выпустил даже Дениса Глушакова, который сейчас находится на просмотре. Тренер ранее заявил, что решение по футболисту пока не принято. Но шансы остаться на весну у Дениса есть.

После перерыва команда Марко Николича вскрыла проблемы уже обновлённого центра обороны. Вновь провал, но Песьяков вовремя выбежал из ворот и исправил ошибку партнёров.

А потом началась пятиминутка «Ростова» — чуть ли не единственный отрезок, когда они, судя по всему, включились по максимуму и реализовали все свои моменты. Сначала отличился Голенков, после того как Шанталий дважды пробил в голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

А совсем скоро классный удар получился у Комарова, который зарядил с линии штрафной аккуратно в угол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После моментов почти не было ни у одной из команд. А единственное неприятное событие случилось на 60-й минуте, когда судья удалил новичка «Ростова» Умара Сако, вызвав возмущение Карпина. «В опорную мяч попадает. Что мы будем тренировать? Оборону?» — так тренер заваливал риторическими вопросами резервного арбитра.

Но даже в меньшинстве «Ростов» удержал преимущество и забрал первую победу на Зимнем кубке РПЛ. Следующий соперник — «Спартак», а игра состоится 7 февраля.