Подробности перехода Мбаппе в «Реал» от главного инсайдера в мире! LIVE трансферной саги

Мы ведь не преувеличиваем, когда называем трансферную сагу Килиана Мбаппе главной? Один из лучших футболистов планеты последних нескольких лет раз в полгода стабильно переходит или не переходит в один и тот же клуб. Раньше трансферу французского нападающего из «ПСЖ» в мадридский «Реал» постоянно что-то мешало. То клубы не договорятся по условиям, то сам Килиан внезапно соблазнится предложением богатых владельцев и продлит контракт с Парижем. Но теперь, кажется, переход неизбежен.
В последние дни различные и, что ещё важнее, авторитетные журналисты в один голос говорят: летом Мбаппе перейдёт в «Реал». К тому моменту у Килиана как раз истечёт контракт с «ПСЖ», а новый он в этот раз подписывать не собирается. Это значит, что в Мадрид француз отправится на правах свободного агента.
Деталей предстоящей мегасделки всё больше, поэтому мы решили собирать их в отдельном материале в режиме онлайн. Присоединяйтесь и следите за яркой сагой вместе с нами!
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💥Посол «ПСЖ» сообщила об уходе Мбаппе в «Реал»
Информацию о скором переезде Мбаппе в Испанию подтверждают во Франции.Об этом сообщила Лор Булло, посол «ПСЖ» и экс-футболистка: «Довольно последовательные и серьёзные источники мне сообщили, что это (переход Мбаппе в «Реал». — прим. «Чемпионата») уже сделано. Эта мыльная опера похожа на ту, что мы уже проходили.
Во время последней мыльной оперы в 2022 году до меня доходило не так уж много информации. А теперь впервые, мне говорят, что переход Мбаппе в «Реал» — уже свершившийся факт».
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
В «Реале» уверены в сделке, хоть и предложат Мбаппе меньшую зарплату
И последнее от Фабрицио на данный момент:
«Сейчас всё по-другому. В «Реале» считают, что в разговорах с клубом Мбаппе ведёт себя иначе. Представители «Реала», так и люди, приближённые к Пересу, ощущают позитивные эмоции. Мбаппе действительно готов сделать этот шаг и присоединиться к «Реалу». В мадридском клубе уверены в себе после беседы с Килианом. Да, они активно работают над этой сделкой, готовят её во всех деталях. Если «Реал» сделает официальное предложение, то зарплата у Мбаппе будет существенно ниже той, что он получает в «ПСЖ». Это ясное послание со стороны мадридского клуба. Несмотря на это, они уверены в этой сделке.
Решение о переходе будет не в июне или июле, а раньше
Снова слово Фабрицио: «На данный момент Килиан Мбаппе не подписал соглашения с «ПСЖ», «Реалом» или каким-либо другим клубом. Может ли его переход состояться в скором времени? Да, все стороны, вовлеченные в сделку, считают, что скоро Мбаппе может выйти на связь. Я до сих пор не знаю дату этого трансфера, но разговаривал с источниками, знакомыми с ситуацией в «ПСЖ» и «Реале». Многие уверены, что решение о переходе может быть принято в скором времени. Не в июне или в июле, как это было раньше».
Трансфер состоится, когда Мбаппе всё лично скажет шейху
В мире нет инсайдера круче, чем Фабрицио Романо. И сегодня он записал большое видео с новыми подробностями перехода:
«Помните, что я всегда говорил вам о Килиане Мбаппе? – начал Фабрицио, – момент, когда сделка с Килианом Мбаппе будет реализована, — это момент, когда Мбаппе проинформирует «ПСЖ» и конкретно президента Насера Аль-Хелаифи. Это может показаться формальным шагом, но это не просто формальный шаг. Это решающий шаг, потому что это шаг, который они обсудили летом, в августе, когда Килиан оказался в ужасной ситуации в «ПСЖ». Он не тренировался с командой, не поехал в Японию на сезонный тур.
Тогда он заключил пакт с Аль-Хелаифи и там всё было предельно ясно. Мбаппе заявил, что готов отказаться от бонуса за лояльность в размере € 80 млн. Если он покинет «ПСЖ» и уйдет свободным агентом в «Реал», то не получит этот бонус. В этом сезоне частью этого соглашения также является то, что Мбаппе сначала лично сообщит Аль-Хелаифи и «ПСЖ» о своём решении».
Всем привет! Для начала – вот тут собрана вся информация на вчерашний день (её достаточно много!).