Подробности перехода Мбаппе в «Реал» от главного инсайдера в мире! LIVE трансферной саги

Мы ведь не преувеличиваем, когда называем трансферную сагу Килиана Мбаппе главной? Один из лучших футболистов планеты последних нескольких лет раз в полгода стабильно переходит или не переходит в один и тот же клуб. Раньше трансферу французского нападающего из «ПСЖ» в мадридский «Реал» постоянно что-то мешало. То клубы не договорятся по условиям, то сам Килиан внезапно соблазнится предложением богатых владельцев и продлит контракт с Парижем. Но теперь, кажется, переход неизбежен.

В последние дни различные и, что ещё важнее, авторитетные журналисты в один голос говорят: летом Мбаппе перейдёт в «Реал». К тому моменту у Килиана как раз истечёт контракт с «ПСЖ», а новый он в этот раз подписывать не собирается. Это значит, что в Мадрид француз отправится на правах свободного агента.

Деталей предстоящей мегасделки всё больше, поэтому мы решили собирать их в отдельном материале в режиме онлайн. Присоединяйтесь и следите за яркой сагой вместе с нами!

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