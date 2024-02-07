Матч-катастрофа для партнёра Захаряна. Даже по пустым воротам не мог попасть!

«Реал Сосьедад» в первом полуфинальном матче Кубка Испании сыграл вничью на выезде с «Мальоркой». Ответная игра пройдёт 27 февраля в Сан-Себастьяне. До трофея – всего два шага.

У «Реала Сосьедад» сейчас столько потерь в составе, что хоть заново открывай зимнее трансферное окно специально для басков. Травмированных много, и даже Арсен Захарян получил недавно повреждение. Тем не менее быстро восстановился – сегодня россиянин снова попал в заявку и начал кубковый матч на скамейке запасных.

«Мальорка» на предыдущей стадии выбила на тот момент лидера Примеры «Жирону», поэтому и «Реал Сосьедад», конечно же, хозяев не пугал. Команда Хавьера Агирре отдала мяч сопернику и защищалась средним блоком по схеме 5-3-2. «Мальорка» почти не прессинговала, а надеялась на использование свободных зон после отборов и перехватов мяча на своей половине поля. Баскам было сложно проникнуть в чужую штрафную через центр, игра превратилась в сплошные единоборства.

В таком футболе каждый голевой момент был на вес золота. Самый запоминающийся эпизод дебюта игры – падение Барренечеа в штрафной «Мальорки». Судья не поставил пенальти. Контакт между игроками был, но залечивший травму конкурент Захаряна, пожалуй, действительно упал по собственной инициативе.

«Реал Сосьедад» тоже хорошо защищался против контрвыпадов «Мальорки». Точно лучше, чем «Жирона», получившая тут три гола за 35 минут. Крайние защитники басков могли бы более агрессивно действовать в атаке, поскольку в схеме хозяев не было крайних хавбеков, но тоже, очевидно, не хотели рисковать, оставлять пространство. Получался типичный кубковый матч. За весь первый тайм команды Агирре и Иманола Альгуасиля нанесли общими усилиями всего один удар в створ. До перерыва лучший шанс забить был у форварда «Мальорки» Пратса (один из трёх лидеров гонки бомбардиров Кубка Испании), вот только его удар в касание после кросса справа напугал разве что фотографов за воротами.

После перерыва футбол пошёл поживее. «Мальорка» стала смелее на мяче, а у «Реала Сосьедад» появилось больше пространства. В первые 15 минут второго тайма команды обменялись несколькими опасными атаками. У Пратса опять был хороший шанс – пробил из полукруга мимо цели. А потом два сумасшедших момента упустил двухметровый центрфорвард басков Садик. Особенно поразил его промах после прострела слева Барренечеа: нигериец животом переправлял мяч в пустые ворота, но не попал в створ. Казалось, Умар и сам не мог в это поверить. Что ж, в ударах животом Садик пока не достиг совершенства.

Но самое смешное, что этот промах нигерийца был не самым ужасным его ляпом на Мальорке. Когда «Реал Сосьедад» вновь прижал команду Агирре к её штрафной либо сами хозяева решили взять паузу, следуя игровой аритмии, и прижаться, Садику создали ещё один момент. Похожий на тот — с ударом животом. Гости и в этот раз разорвали оборону «Мальорки» слева, после чего мяч был отправлен во вратарскую. Там здорово открылся Умар. Нападающий бил в касание почти в пустые ворота – выше! Настоящая футбольная комедия с Садиком в главной роли. Вскоре его убрали с поля. Тренер просто пожалел невезучего игрока.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

После всех косяков Садика игроки «Реала Сосьедад», видимо, окончательно пришли к выводу, что это не их день – голов не будет. «Мальорка» ближе к концу матча тоже фактически отказалась от контригры. По ударам в створ получилось в итоге 3:0 в пользу басков, по общему количеству ударов – 12:5. Ничьей должна быть больше довольна команда Агирре. Хотя теперь ей придётся побеждать в Сан-Себастьяне. А Захарян, к сожалению, так и не появился на поле. Остаётся надеяться, что в плей-офф Лиги чемпионов Альгуасиль вспомнит об Арсене.