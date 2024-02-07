Таких концовок на крупных турнирах не было давно! Немыслимые 16 минут добавленного времени

Сборная Катара — действующий победитель Кубка Азии. Сегодня она могла снова выйти в финал — причём в домашнем турнире. Но против были мощные иранцы с Мехди Тареми и Сердаром Азмуном. Благодаря экс-игроку «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Иран был близок к победе, и всё же дальше шагнули катарцы.

Именно иранцы оставались главными фаворитами Кубка: вылетели и японцы (1:2 как раз с Ираном в четвертьфинале), и австралийцы (1:4 на той же стадии с Южной Кореей), и сами южнокорейцы (0:2 в полуфинале с сенсационной Иорданией). Доказать высокие амбиции удалось уже на четвёртой минуте, причём как! Алиреза Джаханбакш с правого фланга забросил в штрафную, Тареми головой сбросил мяч, и тот после рикошета пришёл к Азмуну. А он возьми и исполни сумасшедший удар через себя! И ведь забил! Ну гений же! Сразу видна школа РПЛ.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

Тем не менее Катар сдаваться не собирался. Его главный тащер Акрам Афиф 10 минут спустя покатил на Джассема Абулсаллама, который с помощью отскока от бывшего ростовчанина Саида Эззатоллахи сравнял счёт. Такой вот быстрый ответ.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

Позже Афиф и вперёд катарцев должен был выводить: без проблем убежал с центра поля, технично пробил примерно с 11 метров и сыграл на добивании после сейва Алирезы Беиранванда, однако не попал по воротам.

Именно Акраф был главным героем первого тайма: постоянно создавал опасность и раскачивал иранских защитников. Перед перерывом это принесло результат. Ахмед Фатхи перехватил мяч на чужой половине поля и переадресовал его Афифу, в которого вселился Арьен Роббен: левый вингер «Аль-Садда» сместился вправо и блестяще пальнул в дальний угол. Тут не потащил бы даже Тибо Куртуа. А для катарца это уже пятый гол на турнире.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

Для Ирана полуфинал Кубка Азии превратился в проклятие: он не проходил дальше аж с 1976 года. Разбить негативную тенденцию было делом чести. В самом начале второй половины игры иранцы к этому приблизились: Фатхи отбил удар Эззатоллахи рукой, и Джаханбакш с пенальти точно пробил по центру, в то время как Мешаал Баршам прыгнул вправо. Арбитры долго смотрели повторы и всё-таки не помогли хозяевам турнира. Хотя ситуация была пограничной: защитник закрыл голову, куда летел мяч.

Момент с пенальти в матче Иран — Катар Фото: Кадр трансляции

Чуть ли не сразу Катар мог ответить третьим голом, но пушку Юсуфа Абдурисага в ближнем углу потащил Беиранванд. А дальше наступило затишье. Вплоть до 74-й минуты, пока Шоджа Халилзаде опасно не пробил после розыгрыша углового под перекладину. На счастье катарцев, Баршам эффектно засейвил. Затем сделать дубль мог Азмун: нападающий пробил головой, и мяч из ворот выбил только Буалем Хухи.

Судья из Кувейта Ахмад Аль-Али вернул должок катарцам на 84-й минуте. Абдулязиз Хатем попытался пробить издали, и мяч по чистейшему везению отлетел к Алмоезу Али. Тому оставалось только катнуть в угол. Показалось, был стопроцентный офсайд. Но гол засчитали! А повторы показали, что мяч реально забит чисто. Ещё потом дали графику, где вне игры не было. Правда, не похоже, что она показывает тот эпизод.

Момент с третьим голом катарцев в матче Иран — Катар Фото: Кадр трансляции

Момент с третьим голом катарцев в матче Иран — Катар Фото: Кадр трансляции

Немного погодя за пограничный фол ещё и Халилзаде удалили, который корпусом протаранил Афифа. И это прямая красная?! Если так наказывать за подобное нарушение, заканчивать команды должны составами восемь на восемь. И ведь решение было принято вслед за видеоповтором. Такое вот домашнее судейство.

Иран в меньшинстве, само собой, сравнять счёт не смог, хотя Джаханбакш пробил в штангу. И это за аж 17 дополнительных минут! Плюс было несколько угловых и выход три в одного у Катара. Проклятие команда не сняла, тем не менее вина лежит в том числе на Аль-Али.