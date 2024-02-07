Нигерию лишили гола и сразу наказали пенальти. И всё это в концовке матча!

Первый полуфинал Кубка африканских наций – потрясающее представление! В финал вышла сборная Нигерии. 11 февраля она сыграет с победителем пары Кот-д’Ивуар – ДР Конго.

Участие главной звезды сборной Нигерии Осимхена в полуфинале было под вопросом. Нападающий «Наполи» испытывал проблемы с животом. Виктор всё же сумел восстановиться к матчу, но уже на первой минуте после рывка в штрафную соперника упал и схватился за больной живот. Казалось, что Осихмену потребуется быстрая замена, тем не менее он остался на поле. Однако нигерийский бомбардир был не опасен до перерыва, поскольку почти не встречался с мячом в хороших позициях. Осимхен совершил всего девять касаний, а по воротам пробил лишь на 45-й минуте. Ещё до этого Виктор, возможно, от отчаяния решил нанести удар с центра поля, вот только смелую идею разрушило плохое исполнение – попал в ближайшего защитника.

Сборная ЮАР, чей основной состав фактически полностью составлен из игроков национального чемпионата, продолжила удивлять на турнире. Команда Уго Брооса на равных играла с одним из фаворитов Кубка африканских наций. Нигерийцы эпизодами прессинговали, но южноафриканцы спокойно преодолевали это давление, более того, неплохо комбинировали на чужой половине поля. Первый удар после 15 минут игры нанесла как раз сборная ЮАР. Потом был момент, когда мяч попал в руку защитнику Бейсси, а судья, пожалуй, справедливо, не назначил пенальти, поскольку рука не расширяла площадь тела.

В итоге в первом тайме команда Брооса чуть-чуть превзошла соперника по ударам в створ (3:2) и создала лучший момент. Один из нескольких её опасных забросов за спины защитникам «суперорлов» завершился тем, что звезда южноафриканцев Тау классно остановил мяч и покатил его на форварда Макгопу. Тот выстрелил из-за штрафной, и Нигерию спас от гола красивый сейв вратаря Нвабили.

После отдыха сборная Нигерии заиграла агрессивнее, более открыто. Стала быстрее двигать мяч на половине поля соперника, поэтому в этот отрезок игры преимущество команды Жозе Пезейру было ощутимым. В результате и Осимхен стал заметнее в игре: за 15 минут второго тайма совершил столько же касаний мяча, сколько до перерыва. Опасно бил головой. Виктор хорошо выигрывал воздух благодаря выбору позиции – первый свой удар он тоже наносил головой.

Южноафриканцы запомнились разве что падением Тау в борьбе с Айной в чужой штрафной. Судья и тут не дал пенальти. И опять, скорее всего, оказался прав, хотя защитник «Ноттингем Форест» очень рисковал – его движение было близким к подножке. А вот Нигерия в середине второго тайма заработала чистый 11-метровый. Всё сделал за счёт индивидуальных действий Осимхен. Звезда есть звезда. Виктор забрал почти потерянный мяч, попёр на четырёх защитников и получил по ногам от Мвалы. Вратарь сборной ЮАР Уильямс вытащил серию пенальти в четвертьфинале с Кабо-Верде, а вот сегодня ему не повезло. Мяч после удара Трост-Эконга пролетел под ногой вратаря. Как обидно!

Когда от южноафриканцев потребовалось что-то придумывать в позиционном наступлении, чувствовалось, что класса игрокам команды Брооса всё же недостаёт. «Суперорлы» были опаснее на контрвыпадах и забили в концовке: улетели три в три, а Осимхен замкнул прострел. Но что случилось дальше – просто невероятно! VAR позвал судью, тот посмотрел повтор и увидел, что голевая атака нигерийцев началась с… их фола в собственной штрафной. Теперь Тау действительно попали по ноге. Вместо забитого мяча нигерийцы получили гол в свои ворота – Мокоена спокойно реализовал 11-метровый. ЮАР забил первым ударом в створ в эти 45 минут.

Невероятная развязка получилась у основного времени этого матча. Ещё и потому, что на 90+6-й минуте шокированные, растерявшиеся нигерийцы едва не пропустили второй: Мудау, добивая мяч, умудрился не попасть в пустые ворота. До чуда сборной ЮАР не хватило совсем чуть-чуть – пришлось играть овертайм.

В добавленное время игра была более осторожной, казалось, соперники думали о серии пенальти. Разве что Осимхен никак не мог успокоиться – рвался к чужим воротам даже в одиночку. Тем удивительнее, что на 110-й минуте Пезейру поменял его. Впрочем, вышедший вместо лидера форвард «Ниццы» Моффи мог решить исход матча, когда убегал один на один – защитник Кекана остановил его ценой удаления, едва успев сфолить до штрафной.

Вдесятером южноафриканцы дотянули до серии пенальти, в которой надеялись на своего волшебника Уильямса (голкипер отбил четыре из пяти ударов с «точки» в четвертьфинале). Но на сей раз героем стал не он. Серию выиграл его нигерийский коллега Нвабили, выступающий по иронии судьбы в ЮАР за «Чиппа Юнайтед». Он совершил два сейва, а Уильямс – ни одного.