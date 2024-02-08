Кого Слуцкий тренирует в китайской команде. Один футболист был близок к переходу в ЦСКА

Сегодня, 8 февраля, «Зенит» сыграет на Кубке равноправия с «Шанхай Шэньхуа». Соперник чемпиона России интересен прежде всего тем, что его возглавляет наш тренер Леонид Слуцкий, которому ассистируют Василий Березуцкий и Олег Яровинский. Давайте познакомимся с самой российской командой Китая.

Кубок равноправия Кубок равноправия 08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Шанхай Шэньхуа Шанхай, Китай Кто победит в основное время? П1 X П2

Несколько лет назад китайская лига гремела так, как сейчас чемпионат Саудовской Аравии. В Поднебесную за длинным юанем ехали звёзды футбола, получавшие завышенные по европейским меркам контракты. Кто-то — чтобы подзаработать на закате карьеры, а кто-то — и в самом расцвете сил.

Если взглянуть на список рекордных покупок в истории «Шанхай Шэньхуа», то можно найти немало знакомых лиц. Самый дорогой трансфер клуба — подписание нынешнего игрока сборной Италии Стефана Эль-Шаарави в 2019 году за € 16 млн. В топ-10 также входят такие известные футболисты, как Фредди Гуарин, Демба Ба, Карлос Тевес и Одион Игало.

Сейчас игроков столь высокого уровня в «Шанхай Шэньхуа» нет. Теперь у китайцев другие бюджеты. Состав команды Слуцкого оценивается сайтом Transfermarkt всего в € 11,6 млн. Для сравнения, в РПЛ в ту же сумму оценивается состав самой дешёвой команды лиги — «Факела», а в китайской Суперлиге это четвёртый результат. Сезон-2023 «Шанхай Шэньхуа» завершил на пятом месте. Зато выиграл Кубок Китая, одолев в финале «Шаньдун Тайшань» со счётом 1:0.

В Китае Слуцкого первым делом спросили, готов ли он сделать «Шанхай Шэньхуа» чемпионом. Эта команда трижды выигрывала титул, но в последний раз — в далёком 1995-м. Правда, ещё было золото в 2003 году, но его у клуба отобрали за работу судьями и организацию договорных матчей в том сезоне.

Леонид Слуцкий главный тренер «Шанхай Шэньхуа» «Мы будем стараться, я всегда нацелен на титул. Я знаю, что конкуренция здесь очень высокая, но сделаю всё, что в моих силах».

За «Шанхай Шэньхуа» выступают пять кандидатов в сборную Китая. Четверо из них были в заявке на проходящем в эти дни Кубке Азии, который завершился для китайцев ещё на групповом этапе после ничьих с Таджикистаном (0:0) и Ливаном (0:0) и поражения от Катара (0:1). Это защитники Чжу Чэньцзе и Цзян Шэнлун, а также полузащитники Дай Вай-Цун и капитан У Си. А вот голкипер Ма Чжэнь в окончательный состав не попал.

Впрочем, никого из китайских футболистов «Шанхая Шэньхуа» не назовёшь дорогим. Самый ценный, по версии Transfermarkt, тянет всего на € 700 тыс. В топ-5 игроков по стоимости входят все пять легионеров команды Слуцкого.

Сефас Малеле в «Шанхай Шэньхуа» Фото: CFIDC/VCG via Getty Images

Самый дорогой в «Шанхай Шэньхуа» — швейцарец Сефас Малеле. Это лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Суперлиги — 11 голов. Малеле стоит € 1,5 млн. В молодости Сефас поиграл за юношеские сборные Швейцарии, но до первой не дорос. Пиком карьеры для Малеле были три матча в итальянской Серии А за «Палермо». Ещё в 2022 году он играл за румынский ЧФР из Клужа в Лиге конференций.

В те же € 1,5 млн оценивается новичок «Шанхай Шэньхуа» — португалец Уилсон Манафа. Это более известная фигура. Правый защитник до лета 2023-го играл в «Порту», за который провёл 130 матчей в Примейре, Лиге чемпионов и других турнирах. Перед нынешним сезоном едва не перешёл на правах свободного агента в ЦСКА, но в итоге оказался в испанской «Гранаде», за которую сыграл только пять раз. В январе его продали за € 150 тыс. в Китай.

Ещё один португалец Жоау Карлуш Тейшейра оценивается в € 1 млн. Центральный полузащитник начинал свою карьеру в «Ливерпуле», за который сыграл аж восемь матчей и даже забил один гол в Кубке Англии. Помимо того, в его карьере были выступления за молодёжную сборную страны, 10 матчей за «Порту» и 24 игры за «Фейеноорд». Пару лет назад он доигрывал в Европе за португальский «Фамаликан», а сейчас ему 31 год и он уже 10 месяцев как в Китае.

Ценник в € 1 млн стоит и напротив имени француза Ибраима Амаду. Хавбек с камерунскими корнями поиграл за юношескую сборную Франции и провёл 129 матчей в Лиге 1. Кроме того, Амаду недолго был в Примере («Севилья») и АПЛ («Норвич»). До марта 2023-го он находился в «Анже», а оттуда ушёл на правах свободного агента в «Шанхай Шэньхуа».

Наконец, последний легионер в заявке команды Слуцкого — ещё один зимний новичок бразилец Андре Луис. Этому нападающему, как и другим иностранцам «Шанхай Шэньхуа», в районе 30 (точнее, 30 лет исполнится в марте). Оценивается он в € 900 тыс. До лета 2018-го Андре Луис играл только в Бразилии, а потом уехал в Португалию и там выступал за «Шавиш» и «Морейренсе». В этом сезоне Примейры набрал 6+2 в 15 матчах, будучи капитаном «Морейренсе».

Командное фото «Шанхай Шэньхуа» Фото: Visual China Group/ТАСC

В целом для нынешнего уровня чемпионата Китая легионеры у «Шанхай Шэньхуа» вполне квалифицированные. Российский тренер, говоря об игре команды, объяснял, чего добивается от футболистов:

«Моя цель — чтобы каждый игрок знал, что делать в любой ситуации на футбольном поле. И неважно, будет это ситуация в атаке, в обороне, в переходной фазе или при стандартном положении. Моя итоговая цель, если мы говорим о тактике, — все должны играть автоматически, не задумываясь о верных или неверных решениях. В конце концов игра должна дойти до автоматизма. Но не в смысле роботизированности — у игроков много свободы, однако в рамках определённых требований».

На Кубке равноправия «Шанхай Шэньхуа» стартовал с победы над бразильским «Сантосом» — 4:1. По голу забили Жоау Тейшейра, Малеле, Андре Луис и китайский сборник Вай-Цун. Команда Слуцкого показала, что готова стать непростым соперником для «Зенита».