Кузяев впервые удалился во Франции. Жёсткий подкат в ногу сзади! Видео

«Гавр» и так смотрелся плохо на фоне «Страсбурга», а без Далера потерял все шансы на камбэк и вылетел из Кубка.

«Гавр» Далера Кузяева без шансов уступил «Страсбургу» в 1/8 финала Кубка. Причём россиянин отметился грубой игрой, за что его выгнали с поля. Впервые за время во Франции.

К 80-й минуте команда Кузяева «горела» 1:2, причём это было за счастье: «Страсбург» организовал моментов минимум на несколько матчей, но подвела реализация на уровне Александра Кержакова времён Евро-2012.

А потом Далер психанул, разрушив и без того малые шансы своей команды. В центре поля без видимых причин он зачем-то бросился в грубый подкат сзади под Сайду Соу. Арбитр сразу показал Кузяеву красную. И это было максимально оправданно. Вскоре Сайду из-за травмы заменили.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

«Гавр» был бессилен и в полноценном составе, а вдесятером тем более конкуренцию не выдержал. «Страсбург» ещё и третий забил. Теперь команда в четвертьфинале Кубка Франции, а наш легионер потерял и без того не самые мощные шансы на трофей.

Кузяев пропустит следующий тур чемпионата, так как дисквалификация для всех турниров во Франции едина. Точно так же Александр Головин не поучаствовал в кубковом матче с «Лансом» (2:2, 6:5 по пенальти), потому что схватил глупую красную во встрече с «Тулузой» (2:1) в чемпионате.

Грустно. Особенно на фоне борьбы команды Далера за выживание в Лиге 1: она опережает «Метц» и «Лорьян» из зоны переходных матчей и вылета на девять очков, но впереди ещё 14 туров. А следующая встреча у «Гавра» – с сильным «Ренном». Без россиянина будет ещё сложнее.