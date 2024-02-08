Кто с кем сыграет в Лиге наций? До старта жеребьёвки — несколько часов. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 8 февраля, состоится жеребьёвка Лиги наций. Процедура пройдёт в Париже и начнётся в 20:00 мск.

54 национальные ассоциации УЕФА разбили на четыре лиги исходя из выступлений в турнире в сезоне-2022/2023. После этого их раскидали по корзинам на основе рейтинга в предыдущем розыгрыше турнира.

В трёх лигах (A, B, C) сформируют четыре группы по четыре команды. Каждая сборная проведёт по шесть матчей — по одному дома и в гостях с каждым из трёх соперников по квартету.

Что касается лиги D, то там сформируют две группы по три команды. Каждая сборная проведёт по четыре матча — по матчу дома и гостях с каждым из соперников.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут в октябре и ноябре 2024 года. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, в одной группе не окажутся сборные Армении и Азербайджана. Сборная России, к сожалению, не допущена к соревнованиям.

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