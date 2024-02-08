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Жеребьёвка группового этапа Лиги наций — 2024/2025, онлайн-трансляция, кто с кем сыграет, когда матчи, 8 февраля 2024

Кто с кем сыграет в Лиге наций? До старта жеребьёвки — несколько часов. LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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Жеребьёвка Лиги наций
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Четыре лиги, 54 сборные, 14 групп.

Привет, друзья! Сегодня, 8 февраля, состоится жеребьёвка Лиги наций. Процедура пройдёт в Париже и начнётся в 20:00 мск.

54 национальные ассоциации УЕФА разбили на четыре лиги исходя из выступлений в турнире в сезоне-2022/2023. После этого их раскидали по корзинам на основе рейтинга в предыдущем розыгрыше турнира.

В трёх лигах (A, B, C) сформируют четыре группы по четыре команды. Каждая сборная проведёт по шесть матчей — по одному дома и в гостях с каждым из трёх соперников по квартету.

Что касается лиги D, то там сформируют две группы по три команды. Каждая сборная проведёт по четыре матча — по матчу дома и гостях с каждым из соперников.

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут в октябре и ноябре 2024 года. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, в одной группе не окажутся сборные Армении и Азербайджана. Сборная России, к сожалению, не допущена к соревнованиям.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

📌 Состав корзин для жеребьёвки
Live Кирилл Закатченко

☝️Изменения в Лиге наций-2024/2025

В формат Лиги наций добавится новый раунд плей-офф, матчи которого проведут в марте 2025 года. Победители и обладатели вторых мест в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала, четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию.

Обладатели четвёртых мест в Лигах А и В автоматически опустятся в Лиги В и С соответственно. Два худших обладателя четвертых мест в Лиге С вылетят в Лигу D.

Четыре победителя групп Лиг В и С, а также два победителя групп Лиги D автоматически поднимутся в Лиги А, В и С соответственно.

Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение/понижение в классе.

Помимо этого, предусмотрены стыковые матчи между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.

14:33 Кирилл Закатченко

📌 Состав корзин для жеребьёвки

Лига A

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды
Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия
Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция
Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига B

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс
Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия
Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория
Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига C

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург
Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова
Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр
Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар*, Эстония, Латвия

Лига D

Корзина 1: Литва/Гибралтар*, Молдова
Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

*Определится после стыковых матчей сезона 2022/2023 в марте 2024 года

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