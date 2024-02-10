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Реал Мадрид — Жирона: прямая онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги, где смотреть онлайн, 10 февраля 2024 года

Матч сезона в Испании! «Реал» и «Жирона» предрешат судьбу чемпионства уже сегодня? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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«Реал» — «Жирона». LIVE
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Победа Мадрида поставит каталонцев в неприятное положение. Но вдруг команда-сенсация снова удивит?

Друзья, всем привет! В испанском футболе большой день. Сегодня, 10 февраля, состоится матч, который потенциально может стать чемпионским. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде встретятся «Реал» и «Жирона» — лидеры Примеры.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 туров обстановка в испанском чемпионате следующая: «Реал» занимает первое место с 58 очками, а «Жирона» идёт второй, отставая всего на два очка. Соответственно, в случае победы хозяев отрыв увеличится до пяти очков, а вот поражение Мадрида вернёт каталонцев на вершину и подарит им минимальный отрыв.

Встреча в первом круге получилась сокрушительной для «Жироны». «Реал» на чужом поле вонзил три мяча и увёз сухую победу. Но, возможно, с тех пор каталонцы окрепли и свыклись с мыслью, что они претендуют на трофей.

Важнейший матч начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» будет следить за ним в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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