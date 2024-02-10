Победа Мадрида поставит каталонцев в неприятное положение. Но вдруг команда-сенсация снова удивит?

Матч сезона в Испании! «Реал» и «Жирона» предрешат судьбу чемпионства уже сегодня? LIVE

Друзья, всем привет! В испанском футболе большой день. Сегодня, 10 февраля, состоится матч, который потенциально может стать чемпионским. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде встретятся «Реал» и «Жирона» — лидеры Примеры.

После 23 туров обстановка в испанском чемпионате следующая: «Реал» занимает первое место с 58 очками, а «Жирона» идёт второй, отставая всего на два очка. Соответственно, в случае победы хозяев отрыв увеличится до пяти очков, а вот поражение Мадрида вернёт каталонцев на вершину и подарит им минимальный отрыв.

Встреча в первом круге получилась сокрушительной для «Жироны». «Реал» на чужом поле вонзил три мяча и увёз сухую победу. Но, возможно, с тех пор каталонцы окрепли и свыклись с мыслью, что они претендуют на трофей.

Важнейший матч начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» будет следить за ним в режиме онлайн. Присоединяйтесь!

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