Первое зимнее поражение ЦСКА. Такому «Сочи» по силам остаться в РПЛ

ЦСКА и «Сочи» продолжают подготовку к возобновлению сезона РПЛ. Если армейцы не тасовали состав зимой, то сочинцы претерпели кардинальные изменения. И команде испанца Роберто Морено предстояла проверка против действительно топовой команды. «Сочи» удивил.

ЦСКА вышел с первых минут почти основным составом. Приятно было сильнейшую тройку защитников: Дивеев — Мойзес — Роша. За исключением двух-трёх футболистов, состав команды Федотова выглядел основным. Какой же стартовый состав у «Сочи», мы пока не знаем, поскольку Морено ищет оптимальные сочетания.

Команды начали матч очень активно. ЦСКА при Федотове всегда интенсивен, а вот Морено привнёс это в «Сочи». Первый гол забили уже на девятой минуте: Заболотный после быстрой атаки прострелил с правого фланга, и мяч в ворота «Сочи» отправил Виктор Давила. Интересно, что связка сработала во второй игре подряд. В прошедшей встрече ЦСКА с «Факелом» именно они организовали единственный гол (хотя в итоге записали как автогол Мастерного).

Сдулся ли «Сочи» после пропущенного мяча? Конечно, нет. У клуба такая ситуация в РПЛ, что нужно будет набирать очки даже в тяжело складывающихся играх. Наверняка при переходе в клуб это объясняют всем новичкам. А футболисты «Сочи», начавшие сезон с командой, знают об этом и без слов. И оба гола южан в первом тайме организовали как раз «старички». Уже на 12-й минуте «Сочи» забил ответный мяч. Марсело Алвес покатил на Никиту Бурмистрова, и форвард без проблем переиграл Акинфеева.

Далее «Сочи» и ЦСКА продолжили обмен атаками. Вероятно, армейцы ещё ни разу на предсезонке не встречали подобного давления и проблем со стороны соперника. Стоит отметить, что в первом тайме на поле произошло несколько грубых моментов. Также влияли дождь и намокший газон. Например, у «Сочи» поле вынужденно покинул неудачно поскользнувшийся Ованес Арутюнян. А у ЦСКА на 14-й минуте ушёл Илья Агапов.

Учитывая всё это, армейцы сами не рвались вперёд. Всё же сохранить всех футболистов здоровыми гораздо важнее, чем выиграть контрольный матч. А «Сочи» подарил красоту в концовке тайма. На 43-й минуте Юсупов навесил с правого фланга, а форвард Мартин Крамарич в одно касание пробил в противоход Акинфееву.

«Сочи» — ЦСКА — 2:1 Фото: vk.com/pfcsochi

ЦСКА традиционно сделал большую порцию замен в перерыве. «Сочи» же ответил лишь одним выходом новичка Сауля Гуарирапы. Картина встречи не изменилась кардинально. И «Сочи», и ЦСКА обменивались неплохими шансами забить. У сочинцев, например, классные моменты были у Юрия Медведева и Артура Юсупова. У ЦСКА шансы упустили Виктор Давила (даже два) и Тамерлан Мусаев.

В концовке встречи армейцы чуть больше давили на ворота «Сочи», но команда Морено довела дело до победы. После первых 45 минут получилось уже не так весело.

ЦСКА потерпел первое поражение на сборах. А «Сочи» одержал вторую победу за два дня (ранее обыграли болгарскую «Славию»). Команда Роберто Морено выглядит симпатичнее, чем в первой части сезона. Отставание от идущего 14-м «Оренбурга» составляет четыре очка, а от зоны спасения без стыков — восемь. Обойтись без переходных матчей будет тяжело, но остаться в РПЛ и сыграть в стыках — вполне решаемая задача для «Сочи», если они перенесут свой футбол на официальные встречи.