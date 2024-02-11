Такого не было 10 лет. «Арсенал» испепелил неудобного соперника!

Матч с «Вест Хэмом» был для «Арсенала» особенно принципиальным. В декабре «канониры» по игре уверенно вынесли «молотков» и были лучше во всём. Кроме реализации, поэтому и уступили (0:2). При этом ещё и 0:3 могло быть, но Бенрахма в самом конце не реализовал 11-метровый. В двух других предыдущих личных встречах побед также не было (1:3 в Кубке лиги и 2:2 в – АПЛ). Настала пора мести, и она оказалась безжалостной.

Как и любит Артета, «Арсенал» сразу прибрал инициативу. После трети тайма команда владела мячом 82% времени. Что-то организовать впереди пытался и «Вест Хэм», тем не менее особой опасности не было ни у тех, ни у других ворот. До 23-й минуты, пока Сака с правого края не подал на Троссарда и тот ударом головой не проверил реакцию Ареола. Голкипер не спал и вытащил мяч из-под перекладины.

Оказалось, то было просто разминкой перед настоящей казнью. Причём одним из главных палачей стал Райс, которого трибуны его бывшей команды жёстко освистывали. Получается, зря — Деклан как следует разозлился. Загибаем пальцы:

32-я минута: Райс с углового закинул на дальнюю штангу, а Салиба всех смял и отменно сыграл на втором этаже. 1:0!

41-я минута: Троссард гениально забросил вперёд на Саку, который чётко поймал офсайдную линию и убежал один на один с Ареола. Француз сбил англичанина. Пострадавший сам же и реализовал пенальти, разведя по углам Альфонса и мяч. 2:0!

44-я минута: Райс изящно исполнил стандарт слева и нашёл на ближней штанге голову Габриэла. 3:0!

45+2-я минута: Эдегор отпасовал на Троссарда, и Леандро с линии штрафной закрутил в дальнюю девятку. 4:0!

Четыре банки за 15 минут! И три — за шесть! Хозяйские болельщики просто взяли и массово покинули стадион. Да, ещё даже до перерыва. Видимо, разбрелись по барам «заливать» горе. И нет, не чтобы вернуться: с возобновлением игры на трибунах было полно свободных мест.

Болельщики «Вест Хэма» покидают стадион Фото: Кадр трансляции

Статистика первого тайма, как и счёт, обескураживает: 15-1 по ударам (7-0 в створ), 6-1 по угловым, 2,78 xG (ожидаемые голы) против 0,02. К слову, 12 ударов полетели из штрафной площади, то есть красивая цифра не появилась из-за шальных дальних выстрелов.

Вторая половина матча превратилась в чистую формальность. А заодно стала ещё одним поводом для «Арсенала» самоутвердиться. На 58-й минуте Ареола вытащил из-под перекладины пушечку Саки. Чтобы всё-таки вскоре вновь пропустить. Дважды:

оборона «молотков» «поплыла». Эдегор угостил передачей Букайо, а тот сместился с фланга, обошёл Агера и катнул в ближний угол. 5:0!

Райс психанул и вонзил в самую девятку метров с 30. На скриншоте ворота едва видны! 6:0!

Гол Деклана Райса Фото: Кадр трансляции

«Арсенал» не побеждал так крупно с 29 ноября 2023-го: с аналогичным счётом в ЛЧ отлетел «Ланс». Не так давно, допустим. А как вам такое? «Вест Хэм», внимание, громили столь же уверенно 8 января 2014-го! Это сделал «Ман Сити» в Кубке лиги (6:0). Если что, тогда за победителей играли Костел Пантилимон, Хави Гарсия, Самир Насри и Альваро Негредо. Такое ощущение, что было это в прошлой жизни.

Вот финальная статистика: 25-5 по ударам (12-1 в створ), 6-2 по угловым, 3,66 xG против 0,30 xG по ожидаемым голам. Всё, разумеется, в пользу «Арсенала».

Кажется, теперь «Вест Хэм» и лично Дэвид Мойес поняли: «Арсенал» лучше не злить. «Пушкари» красиво продолжили победную серию, которая теперь составляет четыре матча, и догнали по очкам «Манчестер Сити». У парней Пепа, правда, есть игра в запасе. «Ливерпуль» тоже рядом — опережает только на два очка. Интрига в нынешней АПЛ просто мощнейшая.