Безумные эмоции в Кот-д’Ивуаре после победы на КАН
Настоящее безумие творилось на чемпионском параде в Кот-д’Ивуаре после победы на Кубке африканских наций. Сотни болельщиков бежали за автобусом победителей турнира!
Сотни людей бежали за автобусом Кот-д’Ивуара после победы на КАН. Вот это эмоции!
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