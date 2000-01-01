Хитрая замена вратаря. Его убрали на 24-й секунде
Необычная история из чемпионата Словении. Аутсайдер «Рогашка» в матче с одним из лидеров турнира «Олимпией» поменял вратаря уже на 24-й секунде! Что же случилось?
Необычная ситуация
17-летний голкипер Жан Лорбер вышел в старте «Рогашки», но его партнёры по команде почти сразу выбили мяч в аут, чтобы тренерский штаб произвёл замену. Вместо Лорбера на поле появился 29-летний Айдин Мулалич.
Лимит
«Рогашка» провернула странный трюк, чтобы уложиться в лимит. В чемпионате Словении действует правило — в стартовом составе должен выйти хотя бы один футболист, который может быть заигран за молодёжную сборную Словении.
План сработал
«Рогашка» пожертвовала одну замену, чтобы соответствовать лимиту и дальше играть сильнейшими игроками. Удивительно, но это сработало. Матч с фаворитом завершился со счётом 2:2.
Вратаря заменили на 24-й секунде матча. Странная история из Словении
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