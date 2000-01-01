Необычное достижение клуба Бундеслиги в Европе
«Штутгарт» — команда с уникальным достижением в топ-10 лигах Европы. Только в этом клубе сразу два игрока забили больше 14 мячей в этом сезоне. Невероятно!
Бомбардиры
Выдать особую статистику «Штутгарту» помогли нападающий Дениз Ундав, забивший 14 голов, и форвард Серу Гирасси, отметившийся 17 забитыми мячами.
Только два игрока одного клуба в топ-10 лигах забили больше 14 голов в этом сезоне
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