Лунин повторил великое достижение Куртуа
В матче с «РБ Лейпциг» Андрей Лунин сыграл «на ноль» и сделал девять сейвов. Украинец — лишь второй голкипер «Реала» в истории, которому это удавалось!
Крутой показатель
Такую крутую статистику однажды показал Тибо Куртуа. В финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) в 2022 году бельгиец не пропустил ни одного гола и тоже сделал девять сейвов.
У Лунина — великое достижение в Лиге чемпионов. Такое есть только у Куртуа!
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