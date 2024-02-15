Захарян вышел спасать «Сосьедад» в плей-офф ЛЧ. Но игра Мбаппе с Дембеле — космос

Арсен Захарян свой первый в карьере матч плей-офф Лиги чемпионов начал на скамейке запасных. Тем не менее россиянин сыграл против «ПСЖ» в Париже. «Реал Сосьедад» с нашим полузащитником потерпел обидное поражение при неплохой игре и теперь должен крупно побеждать в ответной встрече в Сан-Себастьяне.

«Реал Сосьедад» с самого начала показал, что не собирается просто увидеть Париж и умереть. Команда Иманола Альгуасиля со стартового свистка итальянского судьи Марко Гуиды включила свой фирменный жиросжигающий прессинг и стала гонять «ПСЖ» на его половине поля. Баски едва не забили уже на первой минуте! Центрфорвард Андре Силва после высокого отбора достаточно опасно пробил из-за штрафной. Кроме того, реальную угрозу таили в себе стандарты «Реала Сосьедад»: как угловые, так и хитрые розыгрыши штрафных.

В общем, складывалось впечатление, что как команда «Реал Сосьедад» на сегодняшний день более зрелый и сбалансированный, чем «ПСЖ». Парижане надеялись на использование свободного пространства за счёт скорости своих лидеров атаки – Мбаппе и Дембеле. Что касается фланговой игры, то больший акцент хозяева делали направо, где Дембеле взаимодействовал с Хакими. Левый защитник Бералдо – зимний новичок и дебютант Лиги чемпионов – особо не ходил вперёд. В своём прежнем клубе «Сан-Паулу» этот левша, как правило, был центральным.

Мбаппе не очень любит играть чистого форварда, но это когда нет свободных зон. «Реал Сосьедад» высоко держал линии, так что в случае прорыва его прессинга и своевременного паса на спины Килиан мог убегать к воротам басков. Такой момент у главной звезды «ПСЖ» был в дебюте встречи, когда он влетел на скорости в штрафную, и от пропущенного мяча гостей спас лишь чудесный сейв Ремиро. Вот только этот удар оказался единственным в створ у парижан до перерыва.

«ПСЖ», в свою очередь, имел проблемы с возвратом мяча после потерь. В первом тайме «Реал Сосьедад» превзошёл команду Луиса Энрике по передачам на чужой трети в полтора раза. И должен был забивать как минимум однажды – на 45-й минуте, когда Мерино зарядил из-за штрафной в перекладину. Тут «ПСЖ» отскочил.

«Реал Сосьедад» продолжал заманивать парижан в свои ловушки и после перерыва. Даже когда команда Луиса Энрике пробовала прессинговать басков, казалось, что это не парижане подготовили прессинг, а команда Альгуасиля хитро выманила на себя соперника с целью найти пространство. Тем неожиданнее по такой игре был гол «ПСЖ». Хозяевам помогли стандарт и повреждение Траоре. Оставшись ненадолго вдесятером, «Реал Сосьедад» пропустил после углового и скидки: Мбаппе почему-то держал маленький Кубо, который просто бросил француза.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

При счёте 1:0 парижане улучшили контроль мяча, а баски всё же «подсели» в настолько интенсивном футболе. Мбаппе имел шанс оформить дубль – «Реал Сосьедад» защитили вратарь и перекладина. Альгуасиль первым поднял со скамейки Захаряна, выпустив россиянина на последние полчаса на левый фланг. Но вскоре после того, как Арсен появился на поле, «ПСЖ» забил второй гол. Хозяева замечательно развернули атаку справа налево, где оставили Баркола один в один с Траоре. Вингер здорово обошёл игравшего с травмой защитника и «проткнул» мяч в сетку. В целом Баркола как будто выпадал из игры, сделав всего 50% точных передач, а вот этот эпизод решил классно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

На весь матч «Реала Сосьедад» не хватило. Как только баски стали уступать в счёте, из них словно воздух выпустили. Да и с последним пасом или ударом у команды Альгуасиля были проблемы: как ни удивительно, «Реал Сосьедад» закончил встречу без попаданий в створ. Об игре Захаряна, к сожалению, сказать особо нечего. Арсен, как и его партнёры по группе атаки, потерялся в эти полчаса. Статистика россиянина: 13 касаний мяча, 100% точных передач (девять из девяти), один перехват, одно единоборство (выигранное) и две потери владения. Ни ударов, ни передач под удар у Захаряна не было.