Лучшие игроки по победным голам в топ-лигах Европы
Transfermarkt составил список футболистов с наибольшим количеством победных голов в топ-5 лигах Европы в нынешнем сезоне. Кто вошёл в пятёрку лучших?
5-е место: Килиан Мбаппе
На счету форварда «ПСЖ» шесть победных голов. Всего же Килиан забил 20 мячей.
4-е место: Лаутаро Мартинес
Нападающий «Интера» отметился шестью победными мячами. Всего у Лаутаро 19 голов.
3-е место: Серу Гирасси
На счету форварда «Штутгарта» тоже шесть победных голов. Всего же Серу забил 17 мячей.
2-е место: Антуан Гризманн
Нападающий «Атлетико» отметился семью победными мячами. Всего в активе Антуана 11 голов.
1-е место: Гарри Кейн
На счету форварда «Баварии» восемь победных голов. Всего Гарри забил 24 мяча.
5 лучших футболистов по числу победных голов в топ-лигах Европы
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