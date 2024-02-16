Клубы РПЛ нашли новое трансферное направление? Три игрока приехали зимой из одной страны

В российском футболе как будто бы появился новый тренд – ориентированность на игроков из Венесуэлы. В зимнее окно уже три легионера из этой страны перебрались в РПЛ. А могло быть и больше, поскольку появлялась также информация о переговорах по поводу трансфера защитника сборной Венесуэлы Луиса Маго, который в итоге уехал из Аргентины в Саудовскую Аравию. В январе-феврале 2024 года только одна страна поставила в Россию больше легионеров – конечно же, Бразилия.

Между тем Венесуэла в последних отборочных циклах была аутсайдером в Южной Америке. Однако в квалификации ЧМ-2026 неожиданно выстреливает и после шести туров опережает по набранным очкам даже Бразилию, занимая четвёртое место. Похоже, это действительно тот рынок, который заслуживает внимания. Рассказываем о венесуэльских новичках РПЛ и вспоминаем, кто из представителей южноамериканской страны уже оставил свой след на российских футбольных полях.

Диего Луна, «Балтика»

Диего Луна, «Балтика» Фото: vk.com/fcbaltika

За 10 дней до закрытия зимнего окна в России «Балтика» объявила о подписании 24-летнего центрального защитника из «Каракаса» – самого титулованного клуба Венесуэлы. Сумма трансфера составила € 250 тыс, по данным Transfermarkt. У Луны пока нет выступлений за первую сборную, а в завершившемся сезоне-2023 он сыграл 31 матч, забил один мяч, сделал одну голевую передачу и заработал восемь жёлтых карточек. «Каракас» очень обидно упустил чемпионство – проиграл в «золотом» матче «Депортиво Тачира» в серии пенальти.

У Луны не самый высокий рост для центрбека – 184 см. Тем не менее в «Балтике» считают, что венесуэлец усилит команду. Генеральный директор калининградского клуба Равиль Измайлов так прокомментировал трансфер Диего в интервью для «Матч ТВ»:

«Луна привлек тем, что с точки зрения соотношения цены и качества – это выигрышный слот. Он провёл очень хороший сезон в чемпионате Венесуэлы, попал в символическую сборную по его итогам, выглядел достойно и уверенно. Мы хотели взять футболиста с перспективой профессионального роста, того, кто сможет помочь нам здесь и сейчас, кто будет вместе с командой прогрессировать. Поэтому из всех вариантов мы выбрали Диего, так как считаем, что он соответствует уровню наших ожиданий, у него хорошие перспективы».

Сауль Гуарирапа, «Сочи»

Сауль Гуарирапа, «Сочи» Фото: vk.com/pfcsochi

Конкурент «Балтики» в борьбе за выживание «Сочи» пошёл ещё дальше в этом направлении и подписал сразу двух венесуэльцев. 21-летний нападающий Гуарирапа, как и Луна, переехал в Россию напрямую из Венесуэлы. Его трансфер из того же «Каракаса» – это аренда до конца сезона за € 200 тыс. с опцией выкупа.

У Сауля тоже пока нет выступлений за первую сборную Венесуэлы, но он вызывался в тренировочный лагерь национальной команды в мае прошлого года. В сезоне-2023 нападающий вошёл в топ-4 лучших бомбардиров лиги, забив девять мячей в 31 матче. Кроме того, он сделал шесть голевых передач. Гуарирапа – крупный парень ростом 189 см.

Судя по всему, в первые дни после прибытия в Сочи Гуарирапа находился в лёгком шоке из-за смены климатических условий.

«Адаптация в «Сочи» продолжается, но в первые дни, когда я приехал, было немного холодно. Я привыкал к климату и команде, новым требованиям. Сейчас мы находимся на втором сборе в Турции, я уже лучше понимаю требования и лучше адаптируюсь к новым условиям. Я был впервые в Красной Поляне, был в горах, и это удивительный опыт для меня, я первый раз увидел снег», – признался нападающий в интервью для пресс-службы южного клуба, который проводил первый зимний сбор в Сочи.

Серхио Кордова, «Сочи»

Серхио Кордова, «Сочи» Фото: vk.com/pfcsochi

Молодой Гуарирапа будет конкурировать за место в основе «Сочи» со своим более опытным соотечественником, 26-летним нападающим сборной Венесуэлы Кордовой. Преимущество этого форварда ещё и в адаптированности к европейскому футболу: он переезжает в Россию из Турции. «Сочи» арендовал Серхио у «Аланьяспора» за неизвестную сумму с правом выкупа. Кордова играет за сборную Венесуэлы с 2017 года и провёл за неё уже 18 матчей. Правда, есть одна неприятная статистическая деталь – не забил ни одного мяча.

Серхио, вообще, не самый результативный нападающий, хотя в 2017 году сделал себе имя на молодёжном чемпионате мира, став вторым бомбардиром турнира. Тогда «Каракас» продал Кордову в немецкий «Аугсбург» за € 1 млн. В Германии венесуэлец поиграл также за «Арминию». В 98 матчах Бундеслиги нападающий забил всего девять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Когда «Арминия» арендовала Кордову, тренер Уве Нойхаус нахваливал новичка после дебюта: «Серхио принял нашу роль и работает между линий, он крепкий, и у него непросто отобрать мяч. Кроме того, видно, что он обладает голевым чутьём».

Тем не менее и в «Арминии» Кордова не раскрылся на 100%. Потом уезжал в МЛС, а в сентябре 2023-го вернулся в Европу и подписал контракт с «Аланьяспором». В Турции статистика у Серхио была так себе – в 18 матчах Суперлиги (11 из них в основе) венесуэлец стал автором трёх голов и заработал один пенальти.

Кто из венесуэльцев ещё играл в России?

Если все трое новичков из Венесуэлы сыграют в чемпионате России, то число легионеров из этой страны, выступавших в РПЛ, дойдёт ровно до 10. В нашей лиге уже поиграли семеро их соотечественников. В том числе лучший бомбардир в истории сборной Венесуэлы – нападающий Саломон Рондон.

Конечно, Рондон самый известный венесуэлец в РПЛ. Он провёл полтора года в «Рубине», столько же в «Зените» и полгода на правах аренды в ЦСКА. Сыграл в РПЛ 83 матча, забил 37 голов. Завоевал золото с «Зенитом». Сейчас в свои 34 года выступает в Мексике за «Пачуку» и выводит сборную на поле с капитанской повязкой.

Саломон Рондон Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Первым же венесуэльцем тогда ещё в РФПЛ в 2003 году стал нападающий Фернандо Мартинес. Он провёл полгода в «Уралане» из Элисты и ничем не запомнился: шесть раз вышел на замену, результативных действий не совершил. Ещё через два года в «Аланию» приехал защитник Леопольдо Хименес. Не последний человек в венесуэльском футболе, сыгравший 65 матчей за сборную. Однако и он растворился в общей массе: появился на поле девять раз в чемпионате, потом вернулся на родину.

Третьим был Рондон, а четвёртым Уилкер Анхель. Этого защитника вы наверняка хорошо запомнили. Он задержался на пять сезонов в «Ахмате», сыграл 105 матчей в РПЛ и набрал 7+2. Анхель до сих пор выступает за сборную Венесуэлы, а на клубном уровне — за бразильскую «Крисиуму».

В 2018-м защитник Джон Чансельор и нападающий Андрес Понсе перешли в «Анжи». Почти двухметровый Чансельор отыграл в Махачкале год, у него 15 матчей в РПЛ. Понсе же по-настоящему прижился в России. После «Анжи» выступал за «Ахмат» и «Ротор», а сейчас играет в Первой лиге – бьётся за «Акрон». Форвард забил 10 мячей за 70 матчей в РПЛ.

Последним из венесуэльцев до этой зимы перебирался в нашу лигу Йордан Осорио. «Зенит» арендовал его у «Порту» на сезон-2019/2020, но не стал выкупать. Защитник играл неплохо, однако конкуренцию за место в основе всё же проиграл. За «Зенит» Осорио провёл 16 матчей, включая семь — в РПЛ и пять — в Лиге чемпионов. Сейчас играет в итальянской Серии В за «Парму» и творит историю со сборной в отборочном цикле ЧМ-2026.

Теперь после паузы в четыре с половиной года венесуэльцы будут чаще приезжать в Россию?